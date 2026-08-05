Hagyd a kenyérpirítót! Adj inkább élményt nászajándékba

A tökéletes esküvői ajándék kiválasztása nem könnyű. Segítség lehet, ha a jegyesek készítettek ajándéklistát, azt érdemes komolyan venni: pontosan azért állították össze, mert esetleg egy költözés miatt szükségük van azokra a dolgokra. Ha nincs lista, akkor sem kell pánikba esnünk, a pénzes boríték helyett, tökéletes megoldás lehet egy élményprogram.

A tárgyi ajándékok idővel elhasználódnak, az élmény azonban örökre velünk marad

Miért jobb élményt ajándékozni?

A tárgyi ajándékok idővel elhasználódnak, kimehetnek a divatból, vagy egyszerűen feleslegessé válhatnak. A közös élményekhez viszont történetek, érzések kapcsolódnak, fényképek készülhetnek, amelyeket a pár évekkel később is visszanézhet.

Az élményajándékot az ifjú házasok személyiségéhez igazíthatjuk. Lehet meghitt, pihentető, játékos vagy éppen adrenalinban gazdag a program. Az utalványokat nem feltétlenül kell közvetlenül az esküvő után felhasználni: egy hosszabb érvényességű utalványt a pár később is beválthat.

Az ajándék értékére nincs érvényes szabály. Sokan abból indulnak ki, hogy legalább a vendéglátás költségét illik fedezni, ez azonban nem kötelező tarifa. Sokkal fontosabb, hogy a választott élménynek örüljön a pár. Egy drágább programra többen is összefoghatnak.

Wellness és romantikus kikapcsolódás

Az esküvő előtti hetek rendszerint feszített tempóban telnek, ezért a friss házasoknak különösen jóleshet egy nyugodt hétvége kettesben, ahol kipihenhetik ezek fáradalmait. Egy vidéki wellnesshotel, erdei vendégház vagy spa igazi feltöltődést nyújthat anélkül, hogy nagy szervezést igényelne.

Kisebb költségvetésből választható masszázs vagy egynapos fürdőbelépő, vagy akár egy páros wellnesscsomag is kerülhet az ajándékutalványra.

Gasztronómiai élmény az ízek szerelmeseinek

Egy egzotikus vacsora jó választás lehet annak a párnak, amelyik szívesen fedez fel új ízeket. Gourmet menüsor, borkóstoló, pezsgőkóstoló vagy tematikus főzőest egyaránt az első közös program friss házasokként. Ajándékozhatunk latin-amerikai vagy ázsiai főzőkurzust, közös csokoládékészítést, sajtkóstolót vagy koktéltanfolyamot- utóbbi különösen hasznos lehet, amikor az első közös sütögetésre, teraszos estére a friss házasok meghívják a barátaikat.