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Hagyd a kenyérpirítót! Adj inkább élményt nászajándékba

esküvő ajándék élmény
Life.hu
2026.08.05.
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A legtöbb pár már jóval az esküvő előtt közös háztartásban él, ezért aligha van szükségük újabb étkészletre, konyhai gépre vagy ágyneműre. Egy jól megválasztott élmény viszont nem foglal helyet a szekrényben, ráadásul emlékezetes pillanatokat adhat.

A tökéletes esküvői ajándék kiválasztása nem könnyű. Segítség lehet, ha a jegyesek készítettek ajándéklistát, azt érdemes komolyan venni: pontosan azért állították össze, mert esetleg egy költözés miatt szükségük van azokra a dolgokra. Ha nincs lista, akkor sem kell pánikba esnünk, a pénzes boríték helyett, tökéletes megoldás lehet egy élményprogram.

A tárgyi ajándékok idővel elhasználódnak, az élmény azonban örökre velünk marad

Miért jobb élményt ajándékozni?

A tárgyi ajándékok idővel elhasználódnak, kimehetnek a divatból, vagy egyszerűen feleslegessé válhatnak. A közös élményekhez viszont történetek, érzések kapcsolódnak, fényképek készülhetnek, amelyeket a pár évekkel később is visszanézhet.

Az élményajándékot az ifjú házasok személyiségéhez igazíthatjuk. Lehet meghitt, pihentető, játékos vagy éppen adrenalinban gazdag a program. Az utalványokat nem feltétlenül kell közvetlenül az esküvő után felhasználni: egy hosszabb érvényességű utalványt a pár később is beválthat.

Az ajándék értékére nincs érvényes szabály. Sokan abból indulnak ki, hogy legalább a vendéglátás költségét illik fedezni, ez azonban nem kötelező tarifa. Sokkal fontosabb, hogy a választott élménynek örüljön a pár. Egy drágább programra többen is összefoghatnak.

Wellness és romantikus kikapcsolódás

Az esküvő előtti hetek rendszerint feszített tempóban telnek, ezért a friss házasoknak különösen jóleshet egy nyugodt hétvége kettesben, ahol kipihenhetik ezek fáradalmait. Egy vidéki wellnesshotel, erdei vendégház vagy spa igazi feltöltődést nyújthat anélkül, hogy nagy szervezést igényelne. 

Kisebb költségvetésből választható masszázs vagy egynapos fürdőbelépő, vagy akár egy páros wellnesscsomag is kerülhet az ajándékutalványra.

Gasztronómiai élmény az ízek szerelmeseinek

Egy egzotikus vacsora jó választás lehet annak a párnak, amelyik szívesen fedez fel új ízeket. Gourmet menüsor, borkóstoló, pezsgőkóstoló vagy tematikus főzőest egyaránt az első közös program friss házasokként. Ajándékozhatunk latin-amerikai vagy ázsiai főzőkurzust, közös csokoládékészítést, sajtkóstolót vagy koktéltanfolyamot- utóbbi különösen hasznos lehet, amikor az első közös sütögetésre, teraszos estére a friss házasok meghívják a barátaikat.

Még több ajándékozható élményt találsz az Élménypláza.hu oldalon!

Aktív programok és kalandok

Az aktív, mozgást kedvelő szerelmesek biztosan örülnek egy balatoni vitorlázásnak, kajaktúrának, vezetett kerékpáros kirándulásnak vagy mátrai terepsegwayezésnek. A bátrabbak tandemugrást, siklóernyőzést, sétarepülést vagy élménylövészetet is kaphatnak. Ha egy ilyen extrém programot bevállalnak közösen, biztosak lehetünk benne, hogy a kapcsolatuk sok mindent kibír!

Mire figyeljünk az élmény kiválasztásánál?

Mielőtt megvásároljuk az utalványt, ellenőrizzük, meddig használható fel, mennyire könnyű időpontot foglalni, átruházható-e, és a beváltása jár-e további költségekkel. Egy távoli helyszín, amihez szállást kell foglalni kellemetlen pluszkiadást jelenthet.

Az egészségi állapotot és az élethelyzetet is érdemes figyelembe venni. Tériszonyos párnak nem szerencsés siklóernyőzést adni, és valószínű, hogy várandósság vagy mozgásszervi probléma mellett sem vágyik aktív programokra a pár.

A tökéletes élményajándék nem drágább, mint bármi más, ám valószínű, hogy sokkal emlékezetesebb marad számukra. Attól válik igazán személyessé, hogy tudjuk, mi kapcsolja ki igazán őket és olyan közös minőségi időt adhatunk nekik, amelyre az esküvő után is jó érzéssel gondolhatnak.

 

 

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