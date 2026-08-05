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Élő adásban tett kárt magában Perez Hilton sztárblogger: nézők riasztották a rendőröket

hollywood Perez Hilton blogger
Horváth Angéla
2026.08.05.
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Aggódó nézők riasztották a hatóságokat, miután Perez Hilton egy TikTok-közvetítésben önmagában tett kárt. A hírességekről író blogger otthonához mentőket és rendőröket küldtek, később pedig kórházba szállították.

Kedd este jelentek meg a mentők és a rendőrök Perez Hilton miami otthonánál. A hatóságokat olyan nézők értesítették, akik látták, hogy a blogger egy élő TikTok-videóban kárt tett magában. A közösségi oldal percekkel később felfüggesztette Hilton fiókját.

Perez Hilton élő adásban tett kárt magában
Perez Hilton élő adásban tett kárt magában
Forrás: Northfoto

A rendőrök a ház előtt találkoztak Hilton családtagjaival, majd úgy döntöttek, hogy a háttérből figyelik az eseményeket.

„Amikor valaki mentális krízist él át vagy önmagában kárt akar tenni, a rendőrök elsődleges célja a feszültség csökkentése. Ehhez időt és távolságot adnak, valamint lehetőséget biztosítanak a kommunikációra” – közölte a seriffhivatal.

Perez Hilton egyedül tartózkodott otthon az élő közvetítés idején. A rendőrök egy idő után biztonságban kihozták az épületből, majd az egyik helyi kórházba vitték, ahol orvosi ellátást kapott.

Perez Hiltont a menedzserei sem tudják elérni

Perez Hilton menedzserei, Dante Rusciolelli és Rebekah Kochan közleményt küldtek a TMZ-nek. Mint írták, tudnak az ügyfelükkel kapcsolatos, aggasztó felvételekről, amelyek terjedni kezdtek az interneten.

„Jelenleg a folyamatos próbálkozásaink ellenére sem sikerült közvetlenül kapcsolatba lépnünk vele. Perez egészsége és biztonsága, valamint családjának jólléte a legfontosabb számunkra” – közölték.

Hozzátették, hogy megerősített információk hiányában nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni, és további nyilatkozatot sem tesznek. Megköszönték az aggódók érdeklődését, egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben Hilton magánéletét.

Három gyermekével költözött Miamiba

Perez Hilton polgári neve Mario Armando Lavandeira Jr. A 2000-es évek közepén vált ismertté blogjával, amelyen hírességekről közölt gyakran maró hangvételű bejegyzéseket. Az oldal egy időben rendkívül népszerű volt, később azonban csökkent az olvasottsága. Hilton ezután valóságshow-kban és podcastokban folytatta tűnt fel. Júniusban jelentette be, hogy három kisgyermekével Las Vegasból Miamiba költözött.

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