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Ezt érdemes ellesni a sivatagi népektől: 5 öltözködési trükk kánikulára

hőség divat öltözködés sivatag
Horváth Angéla
2026.08.05.
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A nagy melegben ösztönösen dobjuk le magunkról a ruhákat, pedig nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. A forró éghajlaton élő népek öltözködése jól mutatja: a megfelelő anyag, szabás és szín a legfontosabb.

39 fok körüli hőmérsékletek mellett a cél csak az, hogy valahogyan elviseljük a hőséget. Pedig a kényelem és a stílus ilyenkor sem zárják ki egymást. A sivatagi népek ruházata laza, jól szellőző, sőt, sokszor sötét színű - öltözködésüket érdemes megfigyelni, hogy a városi kánikula is túlélhető legyen. 

Öltözködés kánikulában - Több dolgot is tanulhatunk a sivatagi népektől
Öltözködés kánikulában - Több dolgot is tanulhatunk a sivatagi népektől
Forrás: Shutterstock

5 öltözködési trükk kánikulásra a sivatagi népektől:

1. Válasszunk jól szellőző anyagokat!

A poliészter nyáron a bőrhöz tapad, nem szellőzik. Hasonlóan kellemetlen lehet a bőr és a műbőr is, ezért az ezekből készült ruhadarabokat érdemes a hűvösebb hónapokra tartogatni. A nagy melegben válasszunk inkább természetes anyagokat, mint a selyem, a pamut és a len. Utóbbi szemmlőzik a legjobban, hűs érzetet kelt. A szintetikus anyagok közül a viszkóz a legjobb viselet kánikulában: az ebből készült ruhák könnyűek és levegősek.

1. Len ballonnadrág - H&M 15.995 Ft; 2. Len ing - Zara 10.995 Ft; 3. Lenkeverék póló - H&M 5895 Ft; 4. Zöld lenruha - Bonprix 7490 Ft
1. Len ballonnadrág - H&M 15.995 Ft; 2. Len ing - Zara 10.995 Ft; 3. Lenkeverék póló - H&M 5895 Ft; 4. Zöld lenruha - Bonprix 7490 Ft

2. A bő szabás többet ér, mint egy apró, de tapadós top

A szűk farmer, a testhez simuló ruha vagy a ceruzaszoknya kánikulában igen kényelmetlenek. A szoros ruhák fokozzák az izzadást, és szélsőséges esetben még a vérkeringést is akadályozhatják. A sivatag népei nem véletlen viselnek lenge, bő ruhákat. Ezek alatt jól mozog a levegő, így a bőr sem melegszik fel gyorsan.

3. Nem biztos, hogy a világos ruha a legjobb

A fekete és más sötét árnyalatok szívják a meleget, gyorsan felmelegszenek a napon, ezért nem tűnik logikusnak a nagy melegeben ezeket viselni. A vékony, fehér anyagok azonban a káros UV-sugarak csaknem felét átengedhetik. Nem véletlen, hogy számos forró éghajlaton élő népcsoport, például a beduinok, a hőség ellenére is sötét ruhát viselnek. Azt is fontos tehát figyelembe venni, hogy egy ruhadarab milyen védelmet ad a napsugárzás ellen.

1. Len szoknya - About You 9890 Ft; 2. Fekete len nadrág - Mango 11.995 Ft; 3. Viszkóz keverék midi ruha - Bonprix 7499 Ft, 4. Len blúz - Anne Field by Zalando 9090 Ft

 

Aki vékony, világos ruhát választ egy forró napon, az a fedett bőrfelületet is kenje be fényvédővel! A krémet hagyjuk teljesen beszívódni, különben foltot hagyhat az anyagon.

4. A fejfedő nem csak kiegészítő

Úgy érezhetjük, hogy a sapka és a kalap csak fűtenek, ám fontos szerepük van a nyári öltözködésben. Védik a fejet a közvetlen napsugárzástól, csökkenthetik a hőguta kockázatát. A városban viselhetünk sportosabb baseballsapkát, elegáns, szélesebb karimájú kalapot, aki pedig nőiesebb kiegészítőt keres, az selyemkendőt is köthet a fejére.

1. Fekete kalap - Next (Zalando) 11.100 Ft; 2. Macskás baseball sapka - Zara 6995 Ft; 3. Színes kendő - Mango 4295 Ft; 4. Szalmakalap - About You 7790 Ft

5. A napszemüvegnél ne csak a fazont nézzük!

A napszemüveg viselése nemcsak a hunyorgás miatt kialakuló ráncok megelőzése miatt hasznos. Az erős napsugárzás a szaruhártyát és a retinát is károsíthatja. Vásárlásnál azonban oda kell figyelni, mert az olcsóbb modellek között vannak olyanok, amelyek lencséje csupán sötétített, megfelelő UV-védelmet nem nyújt. Mindig keressük az UV 400 jelölést a termékeken.

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