Ezt érdemes ellesni a sivatagi népektől: 5 öltözködési trükk kánikulára

39 fok körüli hőmérsékletek mellett a cél csak az, hogy valahogyan elviseljük a hőséget. Pedig a kényelem és a stílus ilyenkor sem zárják ki egymást. A sivatagi népek ruházata laza, jól szellőző, sőt, sokszor sötét színű - öltözködésüket érdemes megfigyelni, hogy a városi kánikula is túlélhető legyen.

Öltözködés kánikulában - Több dolgot is tanulhatunk a sivatagi népektől

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5 öltözködési trükk kánikulásra a sivatagi népektől:

1. Válasszunk jól szellőző anyagokat!

A poliészter nyáron a bőrhöz tapad, nem szellőzik. Hasonlóan kellemetlen lehet a bőr és a műbőr is, ezért az ezekből készült ruhadarabokat érdemes a hűvösebb hónapokra tartogatni. A nagy melegben válasszunk inkább természetes anyagokat, mint a selyem, a pamut és a len. Utóbbi szemmlőzik a legjobban, hűs érzetet kelt. A szintetikus anyagok közül a viszkóz a legjobb viselet kánikulában: az ebből készült ruhák könnyűek és levegősek.

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2. A bő szabás többet ér, mint egy apró, de tapadós top

A szűk farmer, a testhez simuló ruha vagy a ceruzaszoknya kánikulában igen kényelmetlenek. A szoros ruhák fokozzák az izzadást, és szélsőséges esetben még a vérkeringést is akadályozhatják. A sivatag népei nem véletlen viselnek lenge, bő ruhákat. Ezek alatt jól mozog a levegő, így a bőr sem melegszik fel gyorsan.

3. Nem biztos, hogy a világos ruha a legjobb

A fekete és más sötét árnyalatok szívják a meleget, gyorsan felmelegszenek a napon, ezért nem tűnik logikusnak a nagy melegeben ezeket viselni. A vékony, fehér anyagok azonban a káros UV-sugarak csaknem felét átengedhetik. Nem véletlen, hogy számos forró éghajlaton élő népcsoport, például a beduinok, a hőség ellenére is sötét ruhát viselnek. Azt is fontos tehát figyelembe venni, hogy egy ruhadarab milyen védelmet ad a napsugárzás ellen.

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Aki vékony, világos ruhát választ egy forró napon, az a fedett bőrfelületet is kenje be fényvédővel! A krémet hagyjuk teljesen beszívódni, különben foltot hagyhat az anyagon.

4. A fejfedő nem csak kiegészítő

Úgy érezhetjük, hogy a sapka és a kalap csak fűtenek, ám fontos szerepük van a nyári öltözködésben. Védik a fejet a közvetlen napsugárzástól, csökkenthetik a hőguta kockázatát. A városban viselhetünk sportosabb baseballsapkát, elegáns, szélesebb karimájú kalapot, aki pedig nőiesebb kiegészítőt keres, az selyemkendőt is köthet a fejére.