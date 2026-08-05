Ezt érdemes ellesni a sivatagi népektől: 5 öltözködési trükk kánikulára

39 fok körüli hőmérsékletek mellett a cél csak az, hogy valahogyan elviseljük a hőséget. Pedig a kényelem és a stílus ilyenkor sem zárják ki egymást. A sivatagi népek ruházata laza, jól szellőző, sőt, sokszor sötét színű - öltözködésüket érdemes megfigyelni, hogy a városi kánikula is túlélhető legyen.
5 öltözködési trükk kánikulásra a sivatagi népektől:
1. Válasszunk jól szellőző anyagokat!
A poliészter nyáron a bőrhöz tapad, nem szellőzik. Hasonlóan kellemetlen lehet a bőr és a műbőr is, ezért az ezekből készült ruhadarabokat érdemes a hűvösebb hónapokra tartogatni. A nagy melegben válasszunk inkább természetes anyagokat, mint a selyem, a pamut és a len. Utóbbi szemmlőzik a legjobban, hűs érzetet kelt. A szintetikus anyagok közül a viszkóz a legjobb viselet kánikulában: az ebből készült ruhák könnyűek és levegősek.
2. A bő szabás többet ér, mint egy apró, de tapadós top
A szűk farmer, a testhez simuló ruha vagy a ceruzaszoknya kánikulában igen kényelmetlenek. A szoros ruhák fokozzák az izzadást, és szélsőséges esetben még a vérkeringést is akadályozhatják. A sivatag népei nem véletlen viselnek lenge, bő ruhákat. Ezek alatt jól mozog a levegő, így a bőr sem melegszik fel gyorsan.
3. Nem biztos, hogy a világos ruha a legjobb
A fekete és más sötét árnyalatok szívják a meleget, gyorsan felmelegszenek a napon, ezért nem tűnik logikusnak a nagy melegeben ezeket viselni. A vékony, fehér anyagok azonban a káros UV-sugarak csaknem felét átengedhetik. Nem véletlen, hogy számos forró éghajlaton élő népcsoport, például a beduinok, a hőség ellenére is sötét ruhát viselnek. Azt is fontos tehát figyelembe venni, hogy egy ruhadarab milyen védelmet ad a napsugárzás ellen.
Aki vékony, világos ruhát választ egy forró napon, az a fedett bőrfelületet is kenje be fényvédővel! A krémet hagyjuk teljesen beszívódni, különben foltot hagyhat az anyagon.
4. A fejfedő nem csak kiegészítő
Úgy érezhetjük, hogy a sapka és a kalap csak fűtenek, ám fontos szerepük van a nyári öltözködésben. Védik a fejet a közvetlen napsugárzástól, csökkenthetik a hőguta kockázatát. A városban viselhetünk sportosabb baseballsapkát, elegáns, szélesebb karimájú kalapot, aki pedig nőiesebb kiegészítőt keres, az selyemkendőt is köthet a fejére.
5. A napszemüvegnél ne csak a fazont nézzük!
A napszemüveg viselése nemcsak a hunyorgás miatt kialakuló ráncok megelőzése miatt hasznos. Az erős napsugárzás a szaruhártyát és a retinát is károsíthatja. Vásárlásnál azonban oda kell figyelni, mert az olcsóbb modellek között vannak olyanok, amelyek lencséje csupán sötétített, megfelelő UV-védelmet nem nyújt. Mindig keressük az UV 400 jelölést a termékeken.
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