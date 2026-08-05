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3 drogériás szempillaspirál, ami látványosan hosszabbnak mutatja a pillákat

smink szempilla szempillaspirál
Horváth Angéla
2026.08.05.
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A rövid szempillákat nem könnyű úgy kifesteni, hogy valóban hosszabbnak és dúsabbnak tűnjenek. A hazai dorgériák kínálatában azonban akadnak olyan spirálok, amelyek ebben nagyon jók, és az áruk is baráti.

A megfelelő kefe és a festék állaga sokat számít, főleg akkor, ha a pillák rövidek vagy vékonyak. Egy túl vastag spirálkefe nehezebben fér hozzá a tövekhez, ezzel szemben a vékonyabb fej könnyebben eléri a legapróbb szálakat is. A drogériában kapható szempillaspirálok közül van három kiemelkedő, amelyek csodát tesznek a szempillákkal.

Nem kell drágának lennie egy szempillaspirálnak ahhoz, hogy betartsa, amit ígér
Nem kell drágának lennie egy szempillaspirálnak ahhoz, hogy betartsa, amit ígér
Forrás: Shutterstock

3 drogériás szempillaspirál a hosszabb szempillákért:

Catrice Glam & Doll Endless Lash Mascara

Rövid szempilláknál különösen előnyös a vékonyabb, precízós kefe. Könnyebben hozzáférünk vele a tövekhez. A Catrice Glam & Doll Endless Lash szempillaspirál tapadást segítő technológiával készült keféje egyenként fogja meg a pillákat, és emeli őket felfelé.

Catrice Glam & Doll Endless Lash Mascara - Rossmann 1849 Ft

Max Factor False Lash Effect Supreme Recharge Mascara

Aki műszempillához hasonló hatást szeretne, annak ez a tökéletes választás. A speciális kefe és a festékben lévő keratin látványosan növeli a pillák volumenét és hosszát. Rendszeres használata mellett a szempillák ápoltabbnak tűnnek.

Max Factor False Lash Effect Supreme Recharge Mascara - Dm 5499 Ft

L’Oréal Paris ProXXL Extension Mascara

A L’Oréal Paris ProXXL Extension két lépésben ígér hosszabb hatású pillákat. Először fekete primert kell felvinni, majd erre kerül a rosttechnológiával készült festék, amely műszempilla-hatást ad. Azoknak lehet ideális, akik feltűnőbb, drámaibb végeredményt szeretnének.

L’Oréal Paris ProXXL Extension Mascara - Müller 5100 Ft

Hogyan kell lemosni a spirált, hogy ne töredezzenek a szempillák?

A rövid és vékony szempillákkal különösen kíméletesen kell lemosni. Sokszor nem is a festék okozza a töredezést, hanem az erős dörzsölés. A legjobb módszer, ha a szemfestéklemosóval vagy arctisztító olajjal átitatott vattakorongot néhány másodpercig a csukott szemen tatjuk. Így a spirál feloldódik, és utána finom, lefelé irányuló mozdulatokkal eltávolítható. Dörzsölni, húzogatni nem érdemes. Aki gyakran használ vízálló szempillaspirált, válasszon olajos lemosót vagy kókuszolajat. Ezek gyorsabban oldják a festéket, így kevésbé terhelik a pillákat.

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