A brit királyi család újjabb kisbaba érkezését tudatta: fotón mutatták meg a csöppséget

A brit királyi család hivatalos Instagtamján és Eugénia hercegnő közösségi oldalán majdnem egyszerre jelen meg a kép a brit királyi család legifjabb tagjáról. Eugénia bejegyzésében ezt írta: „Jack és én nagyon boldogok vagyunk, hogy bejelenthetjük: kislány érkezett a Brooksbank családba! Teljesen odavagyunk a lánykánkért!”

Megszületett Eugénia hercegnő harmadik gyermeke

Forrás: Instagram

A királyi család hivatalos oldalán közleményben tudatták a nagy hírt, és itt valamivel többet is elárultak, de a kislány nevét nem közölte a palota sem:

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr örömmel jelentik be kislányuk világra jöttét; a gyermek 2026. augusztus 3-án, hétfőn, 18:20 órakor született meg a portugáliai Lisszabon egyik kórházában. A csecsemő születési súlya 2,98 kilogramm. Őfelsége a király és a királyné, valamint a királyi család többi tagja örömmel értesült a hírről.

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018-ban házasodtak össze Windsorban. Van már két fiuk: August 2021 februárjában, Ernest pedig 2023 júniusában született. A család London és Portugália között ingázik.

Eugénia hercegnő családjának helyzete az elmúlt évben sokat változott

Eugénia hercegnő András Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson fiatalabb lánya. Apját korábban András hercegként, illetve York hercegeként ismerték. Nővére, a 37 éves Beatrix hercegnő férjével, Edoardo Mapelli Mozzival két gyermeket nevel. A két hercegnő nem dolgozó tagja a királyi családnak. Beatrix a kilencedik, Eugénia pedig a tizenkettedik a brit trónöröklési sorban.

Címüket annak ellenére megtarthatták, hogy apjuktól elvették az Ő Királyi Fensége megszólítást és a hercegi címet. III. Károly 2025 novemberében tette hivatalossá a változásokat. András Mountbatten-Windsor Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt vált számkivetetté a brit királyi családban. Februárban hivatali visszaélés gyanújával letartóztatták, megfosztották minden címétől, rezidenciájától. András tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el, ugyanakkor azt mondta, bánja, hogy barátságban vot Epsteinnel.

Beatrix és Eugénia az elmúlt években továbbra is részt vett néhány királyi eseményen, az utóbbi időben azonban háttérbe húzódtak.