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Megalázták Cristiano Ronaldo menyasszonyát – Legújabb bikinis képein kövérnek tartják Georgina Rodríguezt: FOTÓK

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A modell és influencer nyaralási fotókat tett közzé az Instagramon, több képen bikiniben látható. Georgina Rodríguez a felételekhez hosszú posztot írt, amelyben a testkép, az önelfogadás és az online testszégyenítés témáját boncolgatja.

Georgina Rodríguez hosszú Instagram-bejegyzésben reagált az alakját ért kritikákra. Cristiano Ronaldo menyasszonya arról írt, hogy a teste természetes módon változik, a bántó megjegyzések azonban továbbra is fájnak neki. A bejegyzésben a futballista véleményét is megosztotta.

Bikinis fotói miatt támadták Georgina Rodríguezt: hosszú posztban reagált.
Bikinis fotói miatt támadták Georgina Rodríguezt: hosszú posztban reagált.
Forrás: IPA Milestone

Georgina Rodríguez alakja mindig a figyelem középpontjában van 

Sokan a világ legszerencsésebb nőjének tartják Georgina Rodríguezt, aki saját elmondása szerint eladóként dolgozott a Guccinál, amikor megtetszett neki az ületbe betérő futballista, aki viszonozta az érzelmeit. A többi már történelem...  Ami azonban a szerencséje, az a szerencsétlensége is, amióta ugyanis Ronaldo párja, sőt már menyasszonya (és közelgő esküvőről is szó van már) nem készülhet úgy fotó róla, hogy azt ne véleményezze a nagyközönség. Nos, a gömbölyű idomokkal megáldott Georgina a közelmúltban is kapott hideget-meleget, mert most a közösségi oldalán fakadt ki.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez sharing PDA on a yacht, during a getaway in Sardinia with son Cristiano jr. 03 Sep 2018 Pictured: Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Photo credit: MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 September 3, 2018
Georgina 2018-ban.
Forrás: NORTHFOTO

Minden nyáron téma a teste: így kommentálta

„A testem, ahogyan minden nő teste, folyamatosan változik. És remélem, hogy ez még sok évig így is lesz, mert ez azt jelenti, hogy még élek.
Öt csodálatos gyermek anyja vagyok, köztük három lányé, akik egy napon nagyszerű nők lesznek. És ha van valami, amit meg szeretnénk tanítani nekik Crisszel, az az, hogy egy ember értéke soha nem függhet a fizikai megjelenésétől vagy idegenek véleményétől. (...) Az elmúlt napokban mindenféle megjegyzést láttam néhány hajón készült fotómról. Vannak, akik leszólják a testemet, mások megvédenek... Beszéltem erről Crisszel, és azt mondtam neki: »Aggódom, hogy most kövérnek neveznek, mert a külsőmből élek«. Ő így válaszolt: »Nem abból élsz. Abból élsz, aki vagy. Egy tökéletes nő. Gyönyörű, nagyszerű testtel, anya, jó ember, sikeres, és aki szeretettel éli az életét. Mit kívánhatnál még? Normális, ha irigyelnek«. És sok minden másról is beszélgettünk. Néha mindannyiunknak szüksége van valakire, aki emlékeztet bennünket arra, hogy mi is igazán számít. A vicces az egészben, hogy ez minden nyáron megtörténik. 

Minden évben újra hír az, hogy miként néz ki a testem. Ilyenkor azon tűnődöm… hol van a mérce? Ki dönti el, hogy mi a esztétikus test? Tényleg még mindig azt gondoljuk, hogy a boldogság a méretektől függ? Azért edzek, mert boldoggá tesz. Mert szenvedélyesen szeretem. Mert az az óra az edzőteremben a napom egyik legjobb pillanata. Egészséget, lelki békét, fegyelmet, energiát és jólétet ad. Imádom az alakomat. Imádom a szabadságot, hogy abban a testben élhetek, amit én alakítok. Abban a testben, ami támogat, ami lehetővé tette számomra, hogy életet adjon (...).  

Egy test, amely minden változatában tiszteletet, szeretetet és hálát érdemel. Számomra az igazi siker sosem arról szólt, hogy megfeleljek egy olyan mércének, amelyről nem tudni, ki találta ki.  Az igazi siker az, hogy békében, a szeretteimmel élek. Élvezem a családommal és a barátaimmal való együttlétet. Odafigyelek az egészségemre. Nevetek. Tanulok. Élek.
És ez...” – írta Rodríguez.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez: a világbajnokság utánra tervezték az esküvőt

Cristiano Ronaldo korábban arról beszélt, hogy Georginával a labdarúgó-világbajnokság után szeretnének összeházasodni. Portugáliát a későbbi győztes Spanyolország búcsúztatta a tornától. A csatár azt is elárulta, hogy Georgina az egyetlen nő, akivel el tudja képzelni az életét. „Azért veszem feleségül, mert úgy érzem, elérkezett a megfelelő pillanat. Nemcsak azért, mert ő a gyermekeim édesanyja, hanem mert ő az, akit a legjobban szeretek” – idézte a focistát a The Sun.

December 28, 2025, Dubai, United Arab Emirates: Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez during the Globe Soccer Awards 2025- 16h edition. in Dubai, UAE - Sport Soccer - December 28, 2025 (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press)
Ronaldónak Georgina az egyetlen nő, akivel el tudja képzelni az életét.
Forrás: Northfoto

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo összesen öt gyermeket nevelnek, közülük kettő a közös gyermekük, hárman pedig Ronaldo korábbi kapcsolatából (illetve béranyasággal) születtek, akiket Georgina is sajátjaként nevel. 2022-ben Georgina ikrekkel volt várandós, azonban a kisfiú a szülés során életét vesztette. A kislány, Bella Esmeralda egészségesen megszületett. A pár később többször is beszélt arról, hogy ez életük egyik legnehezebb időszaka volt.

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