Megalázták Cristiano Ronaldo menyasszonyát – Legújabb bikinis képein kövérnek tartják Georgina Rodríguezt: FOTÓK

Georgina Rodríguez hosszú Instagram-bejegyzésben reagált az alakját ért kritikákra. Cristiano Ronaldo menyasszonya arról írt, hogy a teste természetes módon változik, a bántó megjegyzések azonban továbbra is fájnak neki. A bejegyzésben a futballista véleményét is megosztotta.

Bikinis fotói miatt támadták Georgina Rodríguezt: hosszú posztban reagált.

Forrás: IPA Milestone

Georgina Rodríguez alakja mindig a figyelem középpontjában van

Sokan a világ legszerencsésebb nőjének tartják Georgina Rodríguezt, aki saját elmondása szerint eladóként dolgozott a Guccinál, amikor megtetszett neki az ületbe betérő futballista, aki viszonozta az érzelmeit. A többi már történelem... Ami azonban a szerencséje, az a szerencsétlensége is, amióta ugyanis Ronaldo párja, sőt már menyasszonya (és közelgő esküvőről is szó van már) nem készülhet úgy fotó róla, hogy azt ne véleményezze a nagyközönség. Nos, a gömbölyű idomokkal megáldott Georgina a közelmúltban is kapott hideget-meleget, mert most a közösségi oldalán fakadt ki.

Georgina 2018-ban.

Forrás: NORTHFOTO

Minden nyáron téma a teste: így kommentálta

„A testem, ahogyan minden nő teste, folyamatosan változik. És remélem, hogy ez még sok évig így is lesz, mert ez azt jelenti, hogy még élek.

Öt csodálatos gyermek anyja vagyok, köztük három lányé, akik egy napon nagyszerű nők lesznek. És ha van valami, amit meg szeretnénk tanítani nekik Crisszel, az az, hogy egy ember értéke soha nem függhet a fizikai megjelenésétől vagy idegenek véleményétől. (...) Az elmúlt napokban mindenféle megjegyzést láttam néhány hajón készült fotómról. Vannak, akik leszólják a testemet, mások megvédenek... Beszéltem erről Crisszel, és azt mondtam neki: »Aggódom, hogy most kövérnek neveznek, mert a külsőmből élek«. Ő így válaszolt: »Nem abból élsz. Abból élsz, aki vagy. Egy tökéletes nő. Gyönyörű, nagyszerű testtel, anya, jó ember, sikeres, és aki szeretettel éli az életét. Mit kívánhatnál még? Normális, ha irigyelnek«. És sok minden másról is beszélgettünk. Néha mindannyiunknak szüksége van valakire, aki emlékeztet bennünket arra, hogy mi is igazán számít. A vicces az egészben, hogy ez minden nyáron megtörténik.

Minden évben újra hír az, hogy miként néz ki a testem. Ilyenkor azon tűnődöm… hol van a mérce? Ki dönti el, hogy mi a esztétikus test? Tényleg még mindig azt gondoljuk, hogy a boldogság a méretektől függ? Azért edzek, mert boldoggá tesz. Mert szenvedélyesen szeretem. Mert az az óra az edzőteremben a napom egyik legjobb pillanata. Egészséget, lelki békét, fegyelmet, energiát és jólétet ad. Imádom az alakomat. Imádom a szabadságot, hogy abban a testben élhetek, amit én alakítok. Abban a testben, ami támogat, ami lehetővé tette számomra, hogy életet adjon (...).

Egy test, amely minden változatában tiszteletet, szeretetet és hálát érdemel. Számomra az igazi siker sosem arról szólt, hogy megfeleljek egy olyan mércének, amelyről nem tudni, ki találta ki. Az igazi siker az, hogy békében, a szeretteimmel élek. Élvezem a családommal és a barátaimmal való együttlétet. Odafigyelek az egészségemre. Nevetek. Tanulok. Élek.

És ez...” – írta Rodríguez.