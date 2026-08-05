Így telt Meghan Markle 45. születésnapja: megmutatta, mivel kedveskedett neki Harry herceg - GALÉRIA

Meghan Markle két fekete-fehér képet osztott meg személyes Instagram-oldalán. Az elsőn fürdőruhában és napszemüvegben, egy csokornyi lufival a kezében ugrik a medencébe, a második kép pedig már a csobbanás pillanatát mutatja. „Köszönöm a születésnapi szeretetet!” – írta a fotók mellé. Úgy tudni, a fotókat Meghan egyik közeli barátja készítette, aki ott volt a hétvégén megtartott születésnapi ünnepségen.
Meghan Markle születésnapja: saját cége oldalán felköszöntötte saját magát
Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever szintén külön bejegyzéssel ünnepelte az alapító születésnapját. A képsorozatban a friss portré mellett egy régi felvétel is helyet kapott, amelyen Meghan kislányként, két copffal mosolyog.
„Boldog születésnapot az alapítónknak, Meghannak” – írták a posztban. Hozzátették, a jeles napon meggyújtották a 084-es gyártási számú gyertyát, ami Meghan születési dátumára, augusztus 4-re utal.
Nézd meg galériánkban, hogyan köszöntötte Harry herceg Meghan Markle-t 45. születésnapjának reggelén. Még a kutyák is csákót kaptak!
Harry herceg és Meghan Markle: Európában nyaralt a család
Meghan és családja mozgalmas nyarat tudhat maga mögött. A hercegné és Harry herceg júliusban Európába utazott gyermekeivel, Portugáliában is eltöltöttek néhány napot. Úgy tudni, az ország különleges menedékké vált számukra, háza is vettek ott.
„Azért szeretik Portugáliát, mert Archie és Lilibet ott egyszerű gyerekek lehetnek. Mindig nagy nyugalomban töltik az időt: strandolnak, játszanak, és együtt vannak mint egy normális család” – mondta egy forrás a People magazinnak.
Fotókon Meghan Markle és Harry herceg porugál nyaralása:
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