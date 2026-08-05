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Így telt Meghan Markle 45. születésnapja: megmutatta, mivel kedveskedett neki Harry herceg - GALÉRIA

brit királyi család Meghan Markle születésnap
Horváth Angéla
2026.08.05.
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Meghan Markle augusztus 4-én töltötte be a 45. életévét, és szó szerint belevetette magát az ünneplésbe. A sussexi hercegné tőle szokatlan módon fürdőruhás fotókkal köszönte meg követőinek a születésnapján kapott rengeteg szeretetet.

Meghan Markle két fekete-fehér képet osztott meg személyes Instagram-oldalán. Az elsőn fürdőruhában és napszemüvegben, egy csokornyi lufival a kezében ugrik a medencébe, a második kép pedig már a csobbanás pillanatát mutatja. „Köszönöm a születésnapi szeretetet!” – írta a fotók mellé. Úgy tudni, a fotókat Meghan egyik közeli barátja készítette, aki ott volt a hétvégén megtartott születésnapi ünnepségen. 

Így veti bele magát Meghan Markle a következő 45 évbe
Így veti bele magát Meghan Markle a következő 45 évbe
Forrás: Instagram

Meghan Markle születésnapja: saját cége oldalán felköszöntötte saját magát

Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever szintén külön bejegyzéssel ünnepelte az alapító születésnapját. A képsorozatban a friss portré mellett egy régi felvétel is helyet kapott, amelyen Meghan kislányként, két copffal mosolyog.

„Boldog születésnapot az alapítónknak, Meghannak” írták a posztban. Hozzátették, a jeles napon meggyújtották a 084-es gyártási számú gyertyát, ami Meghan születési dátumára, augusztus 4-re utal.

Nézd meg galériánkban, hogyan köszöntötte Harry herceg Meghan Markle-t 45. születésnapjának reggelén. Még a kutyák is csákót kaptak! 

Meghan Markle lufikkal ugrott bele a medencébe a születésnapján...
meghan markle születésnap
Meghan Markle ezzel a fotóval köszöntötte fel saját magát saját márkájának, az As Ever Instagramján
Az As Ever oldalán gyerekkori fotót is mutatott maáról
Meghan Markle pizsamában táncolta körbe a lufikat, amelyeket Harry hercegttől kapott születésnapjának reggelén
Meghan Markle pizsamában táncolta körbe a lufikat, amelyeket Harry hercegttől kapott születésnapjának reggelén
Harry herceg reggelivel köszöntötte afeleségét a 45. születésnapján
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Meghan Markle lufikkal ugrott bele a medencébe a születésnapján...

 

Harry herceg és Meghan Markle: Európában nyaralt a család

Meghan és családja mozgalmas nyarat tudhat maga mögött. A hercegné és Harry herceg júliusban Európába utazott gyermekeivel, Portugáliában is eltöltöttek néhány napot. Úgy tudni, az ország különleges menedékké vált számukra, háza is vettek ott. 

„Azért szeretik Portugáliát, mert Archie és Lilibet ott egyszerű gyerekek lehetnek. Mindig nagy nyugalomban töltik az időt: strandolnak, játszanak, és együtt vannak mint egy normális család” – mondta egy forrás a People magazinnak.

Fotókon Meghan Markle és Harry herceg porugál nyaralása:

Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat
Meghan és Lilbeth a strandra sétálnak
Meghan Markle kis portugál boltokba is betért
Archie herceg mezitláb a naplemetében
Az O Melidense étterem, Melidense városában, Setubal alatt - Itt járt a hercegi pár
A család az óceánban is megfürdött - Úgy tudni, Comportában nyaraltak
Harry, Archie és Lilibet virágcsokrot visznek Diana nyughelyéhez
Meghan Markle és Hary herceg a Skót-felföldet is megmutaták a gyerekeiknek
Archie a pilótafülkében
Meghan Markle és szeretett kutyája
Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy étteremben
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Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

 

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