Így telt Meghan Markle 45. születésnapja: megmutatta, mivel kedveskedett neki Harry herceg - GALÉRIA

Meghan Markle két fekete-fehér képet osztott meg személyes Instagram-oldalán. Az elsőn fürdőruhában és napszemüvegben, egy csokornyi lufival a kezében ugrik a medencébe, a második kép pedig már a csobbanás pillanatát mutatja. „Köszönöm a születésnapi szeretetet!” – írta a fotók mellé. Úgy tudni, a fotókat Meghan egyik közeli barátja készítette, aki ott volt a hétvégén megtartott születésnapi ünnepségen.

Így veti bele magát Meghan Markle a következő 45 évbe

Forrás: Instagram

Meghan Markle születésnapja: saját cége oldalán felköszöntötte saját magát

Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever szintén külön bejegyzéssel ünnepelte az alapító születésnapját. A képsorozatban a friss portré mellett egy régi felvétel is helyet kapott, amelyen Meghan kislányként, két copffal mosolyog.

„Boldog születésnapot az alapítónknak, Meghannak” – írták a posztban. Hozzátették, a jeles napon meggyújtották a 084-es gyártási számú gyertyát, ami Meghan születési dátumára, augusztus 4-re utal.

Nézd meg galériánkban, hogyan köszöntötte Harry herceg Meghan Markle-t 45. születésnapjának reggelén. Még a kutyák is csákót kaptak!