Meghosszabbították a vörös hőségriasztást − Eddig kell még szenvednünk a kánikulában

Még mindig hatalmas a hőség hazánkban és az egész Kárpát-medencében, kora délutánra több mint 40 fokot jeleznek, helyenként 42 fok is lehet. Bár péntekre megérkezik a hidegfront, a hőmérséklet szombatra esik érezhetően lejjebb országszerte.

Meghosszabbították a III. fokú hőségriasztást.

Forrás: Moment RF

Tovább marad érvényben a hőségriasztás

Az NNGYK augusztus 7., péntek 24:00 óráig meghosszabbította a III. fokú hőségriasztást az ország teljes területére! − tette közzé a Facebook-oldalán a HungaroMet.

A tűző napsütés mellett gyenge légmozgás várható, ami tovább fokozza a hőérzetet, ezért a meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós szabadban tartózkodást, és fordítson kiemelt figyelmet a megfelelő folyadékpótlásra és UV-védelemre.

Újabb hőmérsékleti csúcsok dőltek meg

A pénteki után kedden újabb hőmérsékleti rekordokat mértek. Újpesten 40,3 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, de hajnalban is melegebbet mértek, mint eddig. A Baranya vármegyei Bodán csupán 26,8 Celsius-fokig csökkent, a budapesti János-hegyen 26,1 Celsius-fok a legalacsonyabb mért hőmérséklet

Részletes előrejelzést itt találsz.

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