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Szakértő figyelmeztet: ha nem akarod, hogy kihulljon a hajad, kerüld ezeket a nyári ételeket

grill hajhullás nyár
Nagy Anna
2026.08.05.
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A nyári grillezések és hűsítő finomságok nemcsak a vonalainkra, hanem a hajunk állapotára is hatással lehetnek. A hajhullás hátterében ugyanis a szakértők szerint az is állhat, hogy a meleg hónapokban megváltoznak az étkezési szokásaink.

Nyáron sokan a napvédelemre és a megfelelő folyadékbevitelre figyelnek, pedig a hajhullás szempontjából az sem mindegy, mi kerül a tányérunkra. Egy hajbeültetési szakértő szerint néhány népszerű szezonális fogás és ital hosszabb távon gyengítheti a hajszálakat, ha kiszorítják a tápanyagokban gazdag ételeket.

Bizonyos nyári ételek a hajhullás veszélyével fenyegetnek.
Bizonyos nyári ételek a hajhullás veszélyével fenyegetnek.
Forrás: 123rf.com

Hajhullás: ezek a nyári kedvencek sem tesznek jót a hajnak

Dr. Emrah Cinik szakértő szerint a hajhagymáknak folyamatos vitamin-, ásványianyag- és fehérjeellátásra van szükségük az egészséges hajnövekedéshez.

Nyáron az emberek gyakran megváltoztatják az étkezési szokásaikat. Több a grillezés, a cukros finomság és az alkohol, amelyek könnyen a heti rutin részévé válhatnak.

A szakértő szerint ezek az ételek és italok érdemelnek különös figyelmet:

  • Fagylalt és jégkrém 

A rendszeresen fogyasztott nagy mennyiségű cukor fokozhatja a szervezetben a gyulladásos folyamatokat, ami kedvezőtlen környezetet teremthet a hajhagymák számára. A gyakori vércukorszint-ingadozás ráadásul azt is befolyásolhatja, milyen hatékonyan jutnak el a tápanyagok a fejbőrhöz.

  • Feldolgozott húsok

A kolbászok és más feldolgozott húskészítmények sokszor kevés olyan tápanyagot tartalmaznak, amely támogatja a haj egészségét, miközben magas lehet bennük a kedvezőtlen zsírok aránya.

  • Sült krumpli és bő olajban sült ételek 

A túl sok egészségtelen zsír fokozhatja a gyulladást, ami egyeseknél szárazabb, másoknál zsírosabb vagy töredezésre hajlamos hajat eredményezhet.

  • Alkoholos italok és koktélok

Az alkohol hozzájárulhat a kiszáradáshoz, emellett ronthatja a cink, a vas és a B-vitaminok felszívódását is, amelyek fontos szerepet játszanak az egészséges hajnövekedésben.

A nyári étel hajuhullást okoz? A mérték és a kiegyensúlyozott étrend számít

A szakértő hangsúlyozza, hogy nem egyetlen fagylalt vagy grillezés okozza a problémát, hanem az, ha ezek az ételek rendszeresen kiszorítják a tápanyagokban gazdag fogásokat. Érdemes változatosan étkezni, elegendő fehérjét, vitamint és ásványi anyagot fogyasztani, valamint a megfelelő folyadékbevitelről sem megfeledkezni.

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