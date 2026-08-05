Megszületett Szabados Ági kisfia: fotón a cuki hajasbaba

Szabados Ági a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megszületett a kisfia. A közzétett fotón a baba apró kezével édesanyja ujjába kapaszkodik. Az arcát nem mutatták meg, de az látszik, hogy nagy hajjal született.

Szabados Ági

Forrás: Instagram / Szabados Ági

Szabados Ági kisfia különleges napon született

„Megszületett a kisfiunk Harry Potter születésnapján. Tud időzíteni! Köszönjük a sok ránk gondolást, jól vagyunk” – írta Szabados Ági a bejegyzésében.

A műsorvezető tavasszal hozta nyilvánosságra, hogy első gyermekét várja.

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