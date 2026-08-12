Sokan nem hittek neki, hát megmutatta − Egy centis mikropénisszel él a férfi, súlyos egészségi gondokkal jár az állapota: VIDEÓ

Michael Phillipsnek mindössze 0,97 centiméter a pénisze, állapota pedig a mindennapjait is jelentősen megnehezíti. A mikropéniszű férfi most életét megváltoztató beavatkozásra készül, amire augusztus 17-én egy Charlotte-ban, Észak-Karolinában kerül sor.

Michael Phillips mikropénisze miatt beavatkozásra gyűjtött: a szükséges pénz összejött.

Forrás: YouTube

Műtétre készül a férfi, akinek súlyos mindennapi gondokat okoz a mikropénisz

Ahogy megírtuk, Michael Phillips a nyilvánossághoz fordult segítségért, miután önerőből nem tudta fedezni a beavatkozás teljes költségét.

A GoFundMe-adománygyűjtésre a történetének nyilvánosságra kerülése után jelentős támogatás érkezett, eddig 13 665 dollár jött össze, ami elég lesz a beavatkozásokra és az utókezelésre.

A férfi szerint az állapot nemcsak érzelmileg megterhelő számára, hanem az olyan hétköznapi helyzeteket is nehezít, amelyek mások számára természetesek.

Különösen a vizelés okoz problémát, és ez utazás közben is komoly kellemetlenséget jelent számára. Phillipsnek inkontinenciapelenkát kell viselnie, amit azonban elhagyhatna, ha sikerülne a beavatkozás, ami 2-3 centire növelné a pénisze méretét.

A mikropénisz állapota ezzel nem szűnik meg, de Phillips azt reméli, hogy a változás a vizelést és ezáltal a mindennapi életét is könnyebbé teszi.

Sokan nem hittek neki: ő megmutatta, de már bánja

Phillips arról is beszámolt, hogy sokan nem hittek neki, ő pedig fényképpel bizonyította, hogy nem hazudik. Egy vita során például egy nővel próbálta megértetni, hogy ez egy fogyatékosság, majd kérdés nélkül el is küldte a szóban forgó pénisz fotóját, de később megbánta ezt. „Már nem csinálok ilyet. Elnézést kérek minden nőtől, akit esetleg megbántottam” − mondta Michael, aki kamaszként jött rá, hogy valami nem stimmel. „Akkor kezdtem foglalozni vele, amikor csajokról és szexről volt szó. Azt hittem csak későn érek, de majd normális méretű lesz. De sosem lett” – idézi a Mirror.

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