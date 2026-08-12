Szívszorító állapotban fotózták le Bruce Willist: két ember segítségével közlekedett a beteg színész

Bruce Willis 2023 óta küzd frontotemporális demenciával, és azóta csak ritkán látni őt nyilvánosan. Augusztus 5-én azonban a 71 éves színészt a Glendale-ben található Forest Lawn területén fotózták le. Két segítője volt mellette, ők támogatták, mert egyedül már nem tud biztonságosan közlekedni.
Bruce Willis ritkán látható a nyilvánosság előtt – Nem tudott egyedül menni
Bruce Willis 2023 óta küzd frontotemporális demenciával, és azóta csak ritkán látni őt nyilvánosan. Augusztus 5-én azonban a 71 éves színészt a Glendale-ben található Forest Lawn területén fotózták le, miután egy templomban tett látogatást. Két segítője volt mellette, mivel egyedül már nem tud biztonságosan közlekedni..
Bruce Willis friss fotón: két segítő kísérte
A Die Hard sztárja laza öltözékben jelent meg: fehér inget és kék baseballsapkát viselt. A beszámoló szerint Bruce Willis nyugodtnak tűnt, miközben két segítője támogatta őt el az autóig.
Nem ez volt az egyetlen alkalom az elmúlt hónapokban, amikor sikerült lencsevégre kapni. Júliusban Los Angelesben látták autózni. A színész márciusban ünnepelte 71. születésnapját.
Bruce Willis betegsége az egész család életét megváltoztatta
Bruce Willis beteg, a színésznél 2023 februárjában diagnosztizáltak frontotemporális demenciát. Felesége, Emma Heming Willis azóta nemcsak férje támogatásában vállal fontos szerepet, hanem igyekszik felhívni a figyelmet a betegségre is. Bruce és Emma 2009-ben házasodtak össze, két közös lányuk született: Mabel és Evelyn.
Bár a házaspár jelenleg külön él, Emma korábban hangsúlyozta, hogy lányaikkal továbbra is rendszeresen töltenek időt Bruce-szal az otthonában.
A színésznek Demi Moore-ral kötött korábbi házasságából három felnőtt lánya is van. Bruce és Demi 2000-ben váltak el, ám azóta is szoros kapcsolatot ápolnak, a színésznő pedig nemrég érzelmes közösségi médiás bejegyzésben nevezte „hihetetlennek” volt férjét.
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