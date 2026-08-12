Szívszorító állapotban fotózták le Bruce Willist: két ember segítségével közlekedett a beteg színész

Bruce Willis 2023 óta küzd frontotemporális demenciával, és azóta csak ritkán látni őt nyilvánosan. Augusztus 5-én azonban a 71 éves színészt a Glendale-ben található Forest Lawn területén fotózták le. Két segítője volt mellette, ők támogatták, mert egyedül már nem tud biztonságosan közlekedni.

Bruce Willis júliusban Los Angelesben autókázott.

Forrás: JOLA, ENAV / Profimedia

Bruce Willis ritkán látható a nyilvánosság előtt – Nem tudott egyedül menni

Bruce Willis 2023 óta küzd frontotemporális demenciával, és azóta csak ritkán látni őt nyilvánosan. Augusztus 5-én azonban a 71 éves színészt a Glendale-ben található Forest Lawn területén fotózták le, miután egy templomban tett látogatást. Két segítője volt mellette, mivel egyedül már nem tud biztonságosan közlekedni..

Bruce Willis friss fotón: két segítő kísérte

A Die Hard sztárja laza öltözékben jelent meg: fehér inget és kék baseballsapkát viselt. A beszámoló szerint Bruce Willis nyugodtnak tűnt, miközben két segítője támogatta őt el az autóig.

Bruce Willist két segítője támogatta

Forrás: Profimedia/ENAV, JOLA

Nem ez volt az egyetlen alkalom az elmúlt hónapokban, amikor sikerült lencsevégre kapni. Júliusban Los Angelesben látták autózni. A színész márciusban ünnepelte 71. születésnapját.

Bruce Willis betegsége az egész család életét megváltoztatta

Bruce Willis beteg, a színésznél 2023 februárjában diagnosztizáltak frontotemporális demenciát. Felesége, Emma Heming Willis azóta nemcsak férje támogatásában vállal fontos szerepet, hanem igyekszik felhívni a figyelmet a betegségre is. Bruce és Emma 2009-ben házasodtak össze, két közös lányuk született: Mabel és Evelyn.

Bár a házaspár jelenleg külön él, Emma korábban hangsúlyozta, hogy lányaikkal továbbra is rendszeresen töltenek időt Bruce-szal az otthonában.

A színésznek Demi Moore-ral kötött korábbi házasságából három felnőtt lánya is van. Bruce és Demi 2000-ben váltak el, ám azóta is szoros kapcsolatot ápolnak, a színésznő pedig nemrég érzelmes közösségi médiás bejegyzésben nevezte „hihetetlennek” volt férjét.

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