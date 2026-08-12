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Megvan, ki játssza a Harry Potter-filmek legbeképzeltebb professzorát: már gyerekként be akart kerülni Roxfortba

sorozat HBO Harry Potter
Nagy Anna
2026.08.12.
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Újabb fontos szereplőről hullt le a lepel az HBO készülő produkciójában. A Harry Potter-sorozat Gilderoy Lockhartját Nicholas Hoult alakítja majd, akinek különleges múltja van a varázsvilággal.

Folyamatosan bővül az új Harry Potter-sorozat szereplőgárdája, most pedig az is kiderült, ki bújik a második történet egyik legemlékezetesebb karakterének bőrébe. Nicholas Hoult számára ráadásul igazi kör bezárulását jelenti a szerep.

Harry Potter-sorozatban nem Kenneth Branagh alakítja majd Gilderoy Lockhartot.
A Harry Potter és a Titkok Kamrája című filmben Kenneth Branagh játszotta Gilderoy Lockhartot. Bejelentették, ki váltja őt a Harry Potter-sorozatban.
Forrás: 1492 Pictures / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP

Megvan a Harry Potter-sorozat Gilderoy Lockhartja

Nicholas Hoult csatlakozik a Harry Potter-sorozat második évadához, amely a Harry Potter és a Titkok Kamrája történetét dolgozza fel. A színész Gilderoy Lockhartot, Roxfort új sötét varázslatok kivédése tanárát alakítja.

A hiú, hírnévért rajongó professzor első pillantásra elbűvölőnek tűnik, ám a felszín alatt nagyon sok titkot rejteget a kalandor tanár. A karaktert a 2002-es mozifilmben Kenneth Branagh játszotta.

Nicholas Hoult brit színész bekerült a Harry Potter-sorozatba.
Nicholas Hoult brit színész bekerült a Harry Potter-sorozatba.
Forrás: Angela Weiss / AFP

Nicholas Hoult már gyerekként Roxfortba készült

A szereposztás külön érdekessége, hogy Nicholas Hoult már az eredeti filmek készítésekor is jelentkezett meghallgatásra. Először Harry Potter, később Draco Malfoy szerepéért is versenybe indult, ám egyik karaktert sem kapta meg.

„Nem kaptam meg Harry szerepét, aztán talán visszahívtak, hogy próbáljam meg Malfoyt. Azt sem kaptam meg”idézte fel korábban.

A színész viccesen úgy emlékezett vissza, mintha a Harry Potter-filmek minden szerepére meghallgatták volna, de végül csak elutasítást kapott. Most azonban hosszú várakozás után mégis eljut Roxfortba – méghozzá az egyik legemlékezetesebb professzorként.

Íme, a Harry Potter-sorozat első előzetese:

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