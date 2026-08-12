Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 12., szerda Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ország torta

Ez lett 2026-ban Magyarország Tortája: különleges ízekkel hódít a győztes, a cukormentes változatot is mutatjuk

Magyarország Cukormentes Tortája - MCT -
ország torta torta sütemény édesség
Váradi Melinda
2026.08.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Kihirdették a 2026-os édességverseny győztesét. Az idei évben egy különleges, erdei gyümölcsös ízvilágú desszert vitte el a Magyarország Tortája címet. A cukormentes kategóriában pedig egy szilvás-diós kreáció bizonyult a legjobbnak, így már azt is tudjuk, milyen tortákat kereshetünk az ország cukrászdáiban augusztus 20-tól.

A nyár egyik legjobban várt gasztronómiai bejelentése minden évben a Magyarország Tortája kihirdetése. Az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó versenyben évről évre olyan cukrászati alkotások mérik össze tudásukat, amelyek valamilyen módon a magyar alapanyagokra, ízekre vagy hagyományokra építenek, miközben modern desszertként is megállják a helyüket.

Megvan Magyarország Tortája 2026-ban
Megvan Magyarország Tortája 2026-ban: a cukros és a cukormentes verziót is megválasztották.
Forrás:  Magyarország Cukormentes Tortája - MCT
  • A Bíborfehér lett 2026 Magyarország Tortája. 
  • A cukormentes versenyt a Szilvafácska nyerte. 
  • Mindkét győztes tortát augusztus 20-tól lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában.

Megvan Magyarország Tortája 2026-ban: mutatjuk a cukormentes győztest is

Idén különösen izgalmas volt a mezőny, hiszen a központi téma a rögös túró és a tejföl volt. A cukrászoknak úgy kellett ezeket az alapanyagokat felhasználniuk, hogy egy ünnepi, látványos és ízében is emlékezetes tortát hozzanak létre. A zsűri több fordulóban értékelte az alkotásokat, a döntő után pedig megszületett a végső eredmény. Az idei győztes nemcsak a nevével, hanem az ízvilágával is felkelti a figyelmet. A Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, amelyet Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek készítettek. A torta alapját selymes tejfölmousse, rögös túró és bogyós gyümölcsök alkotják. Ezt az ízvilágot pirított mandula, liofilizált málna, valamint egy különleges összetevő, az édes feketeribizlibor teszi teljessé.

A verseny második helyén a Rétegek tánca végzett, amelyet Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrásza készített. A tortában erdei gyümölcsök, tejföl, mandulás franzsipán és pankómorzsás sablé kapott helyet. A harmadik helyezett az Eprek Hercege lett, Lázár Tamás, a siófoki Dinasztia Cukrászda alkotása. 

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt immár tizenötödik alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésben a Magyar Cukrász Ipartestülettel. A kezdeményezés célja, hogy bebizonyítsa: hozzáadott cukor nélkül is készülhet magas minőségű és élvezetes desszert, amely a cukorbetegek és az egészségtudatos fogyasztók számára is kiváló választás lehet. Idén a balatongyöröki Promenád Kávéház nyert.

Magyarország Cukormentes Tortája
Magyarország Cukormentes Tortája a Szilvafácska lett.

A győztes Szilvafácska egy különleges ízutazásra hív: rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas mousse fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz.

Ezek is érdekelhetnek még:

Ez a kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu: a trandiconális osztrák édességet elkészíteni is könnyű

A szaftos csokoládés-diós tésztára könnyű kávékrém kerül, a tetejét pedig puha süteménymorzsa borítja.

A legegyszerűbb baszk sajttorta – A legfinomabb recept, amivel mennyei a bűnbeesés

Nem kell mindig lemondanod minden mámorról! Édesszájú vagy? Akkor néha lehet áldozni a cukros gyönyöröknek!

Desszert vagy koktél? Mindkettő! Íme az ínycsiklandó Sangria torta

Magában hordoz szinte mindent, ami egy nőt boldoggá tehet.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu