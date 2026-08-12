Ez lett 2026-ban Magyarország Tortája: különleges ízekkel hódít a győztes, a cukormentes változatot is mutatjuk

A nyár egyik legjobban várt gasztronómiai bejelentése minden évben a Magyarország Tortája kihirdetése. Az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó versenyben évről évre olyan cukrászati alkotások mérik össze tudásukat, amelyek valamilyen módon a magyar alapanyagokra, ízekre vagy hagyományokra építenek, miközben modern desszertként is megállják a helyüket.

Megvan Magyarország Tortája 2026-ban: a cukros és a cukormentes verziót is megválasztották.

Forrás: Magyarország Cukormentes Tortája - MCT

A Bíborfehér lett 2026 Magyarország Tortája.

A cukormentes versenyt a Szilvafácska nyerte.

Mindkét győztes tortát augusztus 20-tól lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában.

Megvan Magyarország Tortája 2026-ban: mutatjuk a cukormentes győztest is

Idén különösen izgalmas volt a mezőny, hiszen a központi téma a rögös túró és a tejföl volt. A cukrászoknak úgy kellett ezeket az alapanyagokat felhasználniuk, hogy egy ünnepi, látványos és ízében is emlékezetes tortát hozzanak létre. A zsűri több fordulóban értékelte az alkotásokat, a döntő után pedig megszületett a végső eredmény. Az idei győztes nemcsak a nevével, hanem az ízvilágával is felkelti a figyelmet. A Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, amelyet Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek készítettek. A torta alapját selymes tejfölmousse, rögös túró és bogyós gyümölcsök alkotják. Ezt az ízvilágot pirított mandula, liofilizált málna, valamint egy különleges összetevő, az édes feketeribizlibor teszi teljessé.

A verseny második helyén a Rétegek tánca végzett, amelyet Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrásza készített. A tortában erdei gyümölcsök, tejföl, mandulás franzsipán és pankómorzsás sablé kapott helyet. A harmadik helyezett az Eprek Hercege lett, Lázár Tamás, a siófoki Dinasztia Cukrászda alkotása.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt immár tizenötödik alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésben a Magyar Cukrász Ipartestülettel. A kezdeményezés célja, hogy bebizonyítsa: hozzáadott cukor nélkül is készülhet magas minőségű és élvezetes desszert, amely a cukorbetegek és az egészségtudatos fogyasztók számára is kiváló választás lehet. Idén a balatongyöröki Promenád Kávéház nyert.