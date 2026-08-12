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Napfogyatkozás: írd be ezt a Google keresőbe, és elképesztő dolgot fogsz látni

Shutterstock - Nadir Keklik
érdekesség napfogyatkozás Google kereső
Váradi Melinda
2026.08.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ma különleges égi jelenség tartja lázban az eget figyelőket, de azoknak is jut egy kis meglepetés, akik nem tudják élőben követni az eseményt. A Google is készült a napfogyatkozásra egy látványos mutatvánnyal, amelyet mindössze néhány szó beírásával elő lehetett csalogatni a keresőből.

A napfogyatkozás az egyik leglátványosabb csillagászati jelenség, amely során a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a Nap korongját. A 2026. augusztus 12-i különösen érdekes, hiszen a teljes fogyatkozás sávja többek között Izlandot és Spanyolországot is érinti, miközben Európa számos más részéről részleges fogyatkozás figyelhető meg.

A Google is felkészült a napfogyatkozásra
A Google is felkészült a napfogyatkozásra.
Forrás: Shutterstock
  • Két szót kell beírni a Google keresőjébe, hogy megnézd, mit rejt. 
  • A kereső korábban már külön animációval készült a napfogyatkozásra. 
  • A valódi jelenséget azonban csak megfelelő szemvédelemmel szabad megfigyelni.

Jön a napfogyatkozás: ezt írd be a Google-be, és figyelj!

A trükk rendkívül egyszerű: írd be a Google keresőjébe azt, hogy „teljes napfogyatkozások”. A Google a 2024-es teljes napfogyatkozás alkalmával egy különleges animációval lepte meg a felhasználókat: a keresési találatok felett a Hold elhaladt a Nap előtt, látványosan megidézve a valódi égi eseményt. Most is egy mini napfogyatkozás fogad majd, amitől még a képernyő is elsötétül egy időre. Mindenképpen érdemes kipróbálni!

A mai napfogyatkozás teljes fogyatkozási sávja egyébként az északi-sarkvidéki területekről halad Európa felé, és többek között Izlandon, valamint Spanyolország egyes részein is teljes napfogyatkozás figyelhető meg. A jelenség naplementéhez közeli időpontban történik – Budapesten nagyjából 19:22-kor – , ezért az alacsonyan álló Nap és a tiszta nyugati horizont különösen fontos a megfigyeléshez.

A különleges animáció korábban már működött a napfogyatkozás alkalmával, az idei égi jelenség pedig önmagában is elég látványos ahhoz, hogy megérje figyelni az eget – természetesen csak biztonságos szemvédelemmel.

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