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Alessandra Ambrosiót eljegyezték a tengerparton, bikiniben mondott igent szerelmének − Romantikus fotók

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A brazil szupermodell menyasszony lett. Alessandra Ambrosio romantikus képeket is megosztott az eljegyzésről.

Alessandra Ambrosio és Buck Palmer eljegyezték egymást. A 45 éves modell közel két év együttjárás után lett menyasszony, az esküvő dátumát még nem tették közzé. 

Alessandra Ambrosio menyasszony lett.
Alessandra Ambrosio menyasszony lett.
Forrás: imageSPACE via ZUMA Press Wire

Alessandra Ambrosio gyönyörű menyasszony

Alessandra Ambrosio megosztotta a lánykérés pillanatait a közösségi oldalán, így követői is bepillanthattak a különleges alkalomba. A fotókon és a hozzájuk kapcsolódó rövid videóban romantikus pillanataikat is megmutatják. „Nemcsak ebben az életben, hanem minden életben téged választanálak. Örökké itt leszek, szerelmem” − idézi a posztot a Female First

Homokba szórt virágszirmokból készült szívben mondta ki az igent

A világhírű modell több fotót is közzétett az eljegyzésről. Az egyik felvételen bikiniben öleli Buck Palmert, miközben egy, a homokba szórt virágszirmokból kirakott szívben állnak és mindkettőjük csuklóján egy-egy egymáshoz illő szív tetoválás látható.

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