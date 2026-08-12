Tényleg „kikapcsol" a gravitáció a napfogyatkozás után? Megszólaltak a NASA szakértői

Hónapok óta terjed egy különös történet a TikTokon és az Instagramon, amely a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozást egy állítólagos, rendkívül veszélyes gravitációs jelenséggel kapcsolja össze. A teória szerint két fekete lyuk több millió évvel ezelőtti ütközése miatt olyan gravitációs hullámok érhetik el a Földet, amelyek hét másodpercre „kikapcsolják” a gravitációt. A NASA is megszólalt az ügyben.

Az emberek aggódnak a napfogyatkozás gravitációra gyakorolt hatása miatt.

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A napfogyatkozás gravitációra gyakorolt hatása miatt aggódnak az emberek

Az interneten terjedő elmélet szerint a fekete lyukak ütközéséből származó gravitációs hullámok éppen a napfogyatkozás idején érnék el úgy bolygónkat, hogy azok hét másodpercre megszüntetnék a gravitációt.

Egyes bejegyzések még azt is állították, hogy a jelenség emberek millióinak halálát okozhatná.

A napfogyatkozás és a gravitáció összekapcsolása azonban ebben a formában tudományosan nem állja meg a helyét. A NASA ezért külön reagált a terjedő híresztelésre. Az amerikai űrügynökség szóvivője egyértelműen fogalmazott:

„A Földön nem szűnik meg a gravitáció 2026. augusztus 12-én. A Föld gravitációját, vagyis teljes gravitációs erejét a tömege határozza meg. A Föld csak akkor veszíthetné el a gravitációját, ha a Föld rendszere – a mag, a köpeny, a kéreg, az óceánok, a szárazföldi vizek és a légkör együttes tömege – tömeget veszítene.”

Vagyis

ahhoz, hogy a bolygó gravitációja egyszer csak eltűnjön, egészen másnak kellene történnie, mint egy napfogyatkozásnak.

A NASA napfogyatkozás kapcsán kiadott magyarázata arra is kitért, hogy maga az égi jelenség semmilyen szokatlan hatást nem gyakorol a Föld gravitációjára. „A teljes napfogyatkozásnak nincs szokatlan hatása a Föld gravitációjára. A Nap és a Hold Földre gyakorolt gravitációs vonzása – amely nem befolyásolja a Föld teljes gravitációját, viszont hatással van az árapályerőkre – jól ismert, és évtizedekre előre kiszámítható.”

A közösségi médiában terjedő történet ráadásul egy állítólagos NASA-programot is emlegetett. A Project Anchor néven említett programra a teória szerint az amerikai űrügynökség 90 milliárd dollárt különített el, hogy felkészüljön a gravitáció hét másodperces megszűnésének következményeire.