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Tényleg „kikapcsol" a gravitáció a napfogyatkozás után? Megszólaltak a NASA szakértői

pánik napfogyatkozás gravitáció
Nagy Anna
2026.08.12.
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Futótűzként terjedt a közösségi médiában az az elképesztő állítás, amely szerint a Földön hét másodpercre megszűnik a gravitáció. A napfogyatkozás köré épített összeesküvés-elmélet olyan méreteket öltött, hogy végül a NASA is reagált rá.

Hónapok óta terjed egy különös történet a TikTokon és az Instagramon, amely a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozást egy állítólagos, rendkívül veszélyes gravitációs jelenséggel kapcsolja össze. A teória szerint két fekete lyuk több millió évvel ezelőtti ütközése miatt olyan gravitációs hullámok érhetik el a Földet, amelyek hét másodpercre „kikapcsolják” a gravitációt. A NASA is megszólalt az ügyben.

Az emberek aggódnak a napfogyatkozás gravitációra gyakorolt hatása miatt.
Az emberek aggódnak a napfogyatkozás gravitációra gyakorolt hatása miatt.
Forrás: 123rf.com

A napfogyatkozás gravitációra gyakorolt hatása miatt aggódnak az emberek

Az interneten terjedő elmélet szerint a fekete lyukak ütközéséből származó gravitációs hullámok éppen a napfogyatkozás idején érnék el úgy bolygónkat, hogy azok hét másodpercre megszüntetnék a gravitációt.

 Egyes bejegyzések még azt is állították, hogy a jelenség emberek millióinak halálát okozhatná.

A napfogyatkozás és a gravitáció összekapcsolása azonban ebben a formában tudományosan nem állja meg a helyét. A NASA ezért külön reagált a terjedő híresztelésre. Az amerikai űrügynökség szóvivője egyértelműen fogalmazott:

A Földön nem szűnik meg a gravitáció 2026. augusztus 12-én. A Föld gravitációját, vagyis teljes gravitációs erejét a tömege határozza meg. A Föld csak akkor veszíthetné el a gravitációját, ha a Föld rendszere – a mag, a köpeny, a kéreg, az óceánok, a szárazföldi vizek és a légkör együttes tömege – tömeget veszítene.”

Vagyis

 ahhoz, hogy a bolygó gravitációja egyszer csak eltűnjön, egészen másnak kellene történnie, mint egy napfogyatkozásnak.

A NASA napfogyatkozás kapcsán kiadott magyarázata arra is kitért, hogy maga az égi jelenség semmilyen szokatlan hatást nem gyakorol a Föld gravitációjára. „A teljes napfogyatkozásnak nincs szokatlan hatása a Föld gravitációjára. A Nap és a Hold Földre gyakorolt gravitációs vonzása – amely nem befolyásolja a Föld teljes gravitációját, viszont hatással van az árapályerőkre – jól ismert, és évtizedekre előre kiszámítható.”

A közösségi médiában terjedő történet ráadásul egy állítólagos NASA-programot is emlegetett. A Project Anchor néven említett programra a teória szerint az amerikai űrügynökség 90 milliárd dollárt különített el, hogy felkészüljön a gravitáció hét másodperces megszűnésének következményeire.

Csakhogy a program létezésére sincs bizonyíték: a BBC szerint semmilyen nyilvánosan elérhető adat nincs egy ilyen nevű projektről. Az összeesküvés-elméletet eredetileg terjesztő közösségimédia-fiókok közül időközben többet eltávolítottak, másokról pedig kiderült, hogy rendszeresen mesterséges intelligenciával generált összeesküvés-elméleteket publikálnak.

A fekete lyukak sem kapcsolják ki hét másodpercre a gravitációt

A történet másik fontos eleme a két fekete lyuk ütközése és az ennek következtében kialakuló gravitációs hullámok. Dr. William Alston, a Hertfordshire-i Egyetem fekete lyukakkal foglalkozó szakértője szerint valóban léteznek ilyen hullámok, ám azok Földre gyakorolt hatása össze sem hasonlítható az interneten terjedő állításokkal. „Ezek a hullámok annyira gyengék, hogy a kimutatásukhoz a létező legérzékenyebb mérőberendezéseket kellett megépítenünk – ezeket LIGO és Virgo obszervatóriumokként ismerjük.”

A szakértő szerint ráadásul ezek a gravitációs hullámok rendszeresen áthaladnak bolygónkon és rajtunk is. „Ezek a hullámok rendszeresen áthaladnak a Földön és rajtunk, rendkívül kis mértékben összepréselve és megnyújtva bennünket; ez azonban olyan csekély – sokszor kisebb egy atom méreténél –, hogy a változás teljesen észrevétlen marad.”

Vagyis a napfogyatkozást nyugodtan élvezhetjük anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hét másodpercre megszűnik alattunk a gravitáció.

Így nézd biztonságosan a napfogyatkozást

A gravitáció miatt tehát nem kell aggódni, a szemünk védelméről azonban annál inkább gondoskodni kell. Részleges vagy gyűrűs napfogyatkozás közvetlen megfigyelésekor speciális napfogyatkozás-néző szemüveget vagy biztonságos kézi napszűrőt kell használni.

A hagyományos napszemüveg erre nem alkalmas, függetlenül attól, mennyire sötét a lencséje. A speciális szemüveget használat előtt érdemes átvizsgálni, és ha szakadt, karcos vagy más módon sérült, nem szabad használni.

Különösen fontos, hogy napfogyatkozás-néző szemüvegben se nézzünk a Napba fényképezőgép objektívjén, távcsövön vagy binokuláron keresztül. Az összegyűjtött napsugarak átjuthatnak a szűrőn, és súlyos szemsérülést okozhatnak.

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