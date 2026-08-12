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Vajna Tímea igazi bombázó 1 évvel a szülés után: bikiniben mutatta meg testét

fürdőruha bikinis fotó Ráthonyi-Palácsik Tímea Vajna Tímea
Nagy Anna
2026.08.12.
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A kétgyerekes édesanya Instagram-oldalán tett közzé nyaralós fotókat. Vajna Timea bikiniben is megmutatta magát: 1 évvel a szülés után leadta a felszedett kilókat.

Vajna Tímea bikiniben mutatta meg alakját 1 évvel a szülés után. Instagram-posztjában elárulta, ugyan a teste már a régi, de valójában minden megváltozott. A kétgyerekes anyuka posztja alatt sorakoznak a gratuláló kommentek.
 

Vajna Tímea bikiniben mutatta meg alakját.
Vajna Tímea bikiniben mutatta meg alakját.
Forrás: Bors

Vajna Tímea bikiniben mutatta meg testét 1 évvel a szülés után

„2026 nyara. Egy évvel a terhesség után. Sikerült leadnom a felesleges kilókat, de valahogy minden más lett" – írta Ráthonyi-Palácsik Tímea Instagramon ahhoz a poszthoz, amiben megmutatta alakját bikiniben. Vajna Timi 2025 júliusában lett kétgyerekes édesanya, akkor született meg kislánya, Hailey.  Az üzletasszony első gyerekét béranya hozta világra 2025 januárjában, miután minden próbálkozása ellenére sem tudott teherbe esni, de csodával határos módon Hailey mégis megfogant, így a két gyerek között nagyjából 6 hónap a korkülönbség. 

Vajna Tímea bikinis képéhez lapozz a második fotóhoz!

Vajna Tímea kisfia és kislánya első születésnapjáról is posztolt közösségi oldalán. „Hailey első születésnapja – egy kis hercegnőhöz méltó ünnepség! Jól szórakozott… egészen addig, amíg ki nem hozták a tortát, és Őfelségének hivatalosan is elege lett" – írta kislánya születésnapi posztjához. Kisfiát, Bent pedig ezekkel a szavakkal köszöntötte januárban: „Ben első születésnapja. Gyorsan növekszel, egyre többet tanulsz, és nagyon szeretünk… Most már hivatalosan is egy évvel közelebb vagy ahhoz, hogy tinédzser legyél. A bulit anyu szervezte :)."

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