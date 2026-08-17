Szakításon és komoly műtéten esett át Szűcs Judith − Így van most a magyar diszkólegenda

Szűcs Judith nemrégiben megműtette a hangszalagjait. A bevatakozás jól sikerült, az énekesnő visszanyerte énekhangját, és azt tervezi hamarosan fel is lép majd.

Szűcs Judith, a magyar diszkó legendája megműttette a hangszalagjait.

Forrás: MTI

Szűcs Judith-nál Reinke-ödéma alakult ki

Szűcs Judith a magyar diszkó egyik legendája, jellegzetes hangja évtizedek után is azonnal felismerhető. Nemrégiben azonban megműtette a hangszalagjait is, így már nagyon várja, mikor állhat színpadra. „Jövőre leszek ötvenöt éve a pályán, és ennek apropóján eldöntöttem, hogy vissza akarom kapni a régi hangomat. A sok éneklés és erőltetés miatt az évek során kialakult nálam egy Reinke-ödéma, amitől mélyebbé és rekedtebbé vált a hangom.

Júliusban azonban átestem egy komoly beavatkozáson, amelynek során eltávolították a felesleges szöveteket a hangszalagokról, vagyis tulajdonképpen mindkét oldalon korrigáltak rajtuk.

Július végén volt a műtét, ezt követően egy hétig nem beszélhettem. Nem mondom, hogy ezt teljesen sikerült betartanom, de a végeredmény így is tökéletes lett. Már többen is megjegyezték, hogy a beszédhangom is magasabb lett, én pedig végre úgy érzem, visszakaptam a régi hangomat” – nyilatkozta a Blikknek.

A magánéletében is változás történt

Az énekesnő elmondta, hogy olyan kertet alakított ki, amit ő maga is tud gondozni. „Tavaly ősszel megszabadultam attól az embertől, aki sok tekintetben megnehezítette az életemet, így amint szakítottunk, eldöntöttem, olyan kertet alakítok ki magamnak, amelynek a gondozásához nincs szükségem férfi segítségére” − jelentette ki Szűcs Judith, aki sokáig menyasszony volt.

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