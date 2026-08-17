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Érzelmi és anyagi károkat okoz az új párkapcsolati trend – Toxikusabb lehet, mint a ghosting

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Life.hu
2026.08.17.
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Komoly érzelmi és anyagi következményei lehetnek az új őrületnek: mérgező kötődéseket alakíthat ki.

Új párkapcsolati trend hódít a fiatalok körében. Az úgynevezett hoboszexualitás arra épül, hogy a fiatalok szinte azonnal beköltöznek a partnerük otthonába. Ez a jelenség súlyos érzelmi hiányosságokhoz és toxikus párkapcsolatokhoz vezet a szakértők szerint. 

Z generációs párkapcsolati trendek: egy fiatal pár csókolózik.
Új Z generációs párkapcsolati trend terjed. 
Forrás:  Getty Images
  • A hoboszexualitás egyre terjed a Z generáció körében, és komoly érzelmi és anyagi kockázatokkal jár.
  • A jelenség lényege a túl gyors összeköltözés, gyakran valódi érzelmi alapok nélkül.
  • Az egyik fél sokszor kihasználja a másikat, miközben nem járul hozzá a közös élethez.
  • A kapcsolat lassan mérgezővé válik, és nehezebb felépülni belőle, mint például egy ghostingból.

Új párkapcsolati trend terjed a Z generációsok körében

A fiatalok randikultúrájában egyre több furcsa jelenség bukkan fel, de a szakértők szerint van egy új párkapcsolati trend, amely még a ghostingnál is rombolóbb hatású lehet. Az elsősorban a Z generációsok körében terjedő hoboszexualitás nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly károkat okoz. 

A Z generáció randizási szokásait már a gyors érzelmi kötődés és a még gyorsabb együttélés jellemzi. Egyre gyakoribb, hogy a felek alig néhány találkozás után összeköltöznek, sokszor mindenféle közös előélet vagy stabil alap nélkül. Ez elsőre romantikusnak tűnhet, valójában azonban sokszor mögöttes céllal történik az összebútorozás. 

Így működik a hoboszexuális párkapcsolat

Egyre többen számolnak be olyan párkapcsolatokról, amelyekeben az egyik fél lényegében „beköltözik” a másik életébe anélkül, hogy érdemben hozzájárulna a közös költségekhez vagy a háztartáshoz. A jelenség lényege, hogy a kapcsolat nem érzelmi, hanem kényelmi alapon működik: lakhatás, pénzügyi biztonság vagy egyszerű komfort miatt. A kezdeti kedvességet ezután sokszor kontrolláló, manipulatív viselkedés váltja fel. Az érintettek arról számolnak be, hogy partnerük nem járul hozzá a kiadásokhoz, miközben fokozatosan kisajátítja a teret és az erőforrásokat, de érzelmileg távolságtartó. Előfordul, hogy a kapcsolat jelentős anyagi károkat okoz, és hosszú időbe telik kilábalni érzelmi szempontból is. 

A ghostingnál is alattomosabb jelenség

Míg a ghosting hirtelen eltűnést jelent, addig ez az új típusú kapcsolat sokkal lassabb és nehezebben felismerhető folyamat. A másik fél fokozatosan, egyre jobban manipulálja a párkapcsolatot: amíg az egyik fél fizeti a kiadásokat, fenntartja a lakhatást, addig a másik élősködőként kontrollálja az eseményeket és a kapcsolatot. A szakértők szerint éppen ez teszi veszélyesebbé: nem egy pillanat alatt történik a szakítás, hanem egy hosszú, kimerítő leépülési folyamat végeredménye lesz, ami komoly érzelmi sebeket okozhat. A jelenség mögött többek között a Z generáció gyors, online alapú ismerkedése áll, hiszen sokszor nincs idő a valódi megismerésre és a fokozatos bizalomépítésre, ezért egyből beleugranak az együttélésbe, amit sokszor a az egyik fél kihasznál. 

Szakértők szerint kulcsfontosságú, hogy időt adjunk a párkapcsolatunknak mielőtt együttélésbe kezdenénk, és ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket:

  • túl gyors összeköltözési szándék,
  • az anyagiak következetes kerülése,
  • személyes határok átlépése vagy figyelmen kívül hagyása.

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