Érzelmi és anyagi károkat okoz az új párkapcsolati trend – Toxikusabb lehet, mint a ghosting

Új párkapcsolati trend hódít a fiatalok körében. Az úgynevezett hoboszexualitás arra épül, hogy a fiatalok szinte azonnal beköltöznek a partnerük otthonába. Ez a jelenség súlyos érzelmi hiányosságokhoz és toxikus párkapcsolatokhoz vezet a szakértők szerint.

Új Z generációs párkapcsolati trend terjed.

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A hoboszexualitás egyre terjed a Z generáció körében, és komoly érzelmi és anyagi kockázatokkal jár.

A jelenség lényege a túl gyors összeköltözés, gyakran valódi érzelmi alapok nélkül.

Az egyik fél sokszor kihasználja a másikat, miközben nem járul hozzá a közös élethez.

A kapcsolat lassan mérgezővé válik, és nehezebb felépülni belőle, mint például egy ghostingból.

Új párkapcsolati trend terjed a Z generációsok körében

A fiatalok randikultúrájában egyre több furcsa jelenség bukkan fel, de a szakértők szerint van egy új párkapcsolati trend, amely még a ghostingnál is rombolóbb hatású lehet. Az elsősorban a Z generációsok körében terjedő hoboszexualitás nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly károkat okoz.

A Z generáció randizási szokásait már a gyors érzelmi kötődés és a még gyorsabb együttélés jellemzi. Egyre gyakoribb, hogy a felek alig néhány találkozás után összeköltöznek, sokszor mindenféle közös előélet vagy stabil alap nélkül. Ez elsőre romantikusnak tűnhet, valójában azonban sokszor mögöttes céllal történik az összebútorozás.

Így működik a hoboszexuális párkapcsolat

Egyre többen számolnak be olyan párkapcsolatokról, amelyekeben az egyik fél lényegében „beköltözik” a másik életébe anélkül, hogy érdemben hozzájárulna a közös költségekhez vagy a háztartáshoz. A jelenség lényege, hogy a kapcsolat nem érzelmi, hanem kényelmi alapon működik: lakhatás, pénzügyi biztonság vagy egyszerű komfort miatt. A kezdeti kedvességet ezután sokszor kontrolláló, manipulatív viselkedés váltja fel. Az érintettek arról számolnak be, hogy partnerük nem járul hozzá a kiadásokhoz, miközben fokozatosan kisajátítja a teret és az erőforrásokat, de érzelmileg távolságtartó. Előfordul, hogy a kapcsolat jelentős anyagi károkat okoz, és hosszú időbe telik kilábalni érzelmi szempontból is.