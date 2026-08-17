Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 17., hétfő Jácint

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Pusztító kánikula után ítéletidő csap le hazánkra: jéggel és erős széllel jön a hidegfront

időjárás zápor erős szél
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az előrejelzések szerint lehűlés várható a héten. Záporok, zivatarok jönnek, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok alatt marad, változik az időjárás.

Változik az időjárás, sokat hűl a levegő, de nem érzősik sokáig a hatása. Szerdától melegedés indul, bár csapadék még előfordulhat: hirtelen záporok, zivatarok alakulnak ki. 

Jéggel és záporokkal érkezik a hidegfront: változik az időjárás.
Jéggel és záporokkal érkezik a hidegfront: változik az időjárás.
Forrás: 123.rf.com

Hidegfront hatására változik az időjárás

Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből kora délutánig csak helyenként – főként az ország északi felén – alakulhat ki zápor, zivatar  − írja a HungaroMet. Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja időjárásunkat. Reggel délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban 13–19, délután 24–29 fok várható − közölte előrejelzésében a Köpönyeg

Szerdán is mét melegedés kezdődik, bár hajnalban 10 fokig is lehűlhet a levegő, a délutáni órákban 33 fok is lehet. Az augusztus 20-i ünnepen gomolyfelhős, napos idő várható és zápor, zivatar is előfordulhat, amelyet élénk szél kísérhet. Hajnalban 12-22, délután 30-35 fok valószínű, ahogy a hétvégén is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kapaszkodj meg! Már tudni, milyen lesz 2026/2027 tele – Így változtatja meg az El Niño a megszokott hőmérsékletet és csapadékmennyiséget

Az előrejelzési modellekből sok mindenre lehet következtetni.

Egyszerű, filléres házi trükk a darazsak ellen: csak egy zacskó kell hozzá

Téged is bosszantanak, hogy még enni sem tudsz tőlük? Van megoldás.

Így mentheted meg a kiégett gyepet: egyszerűbb a dolgod, mint gondolnád

Úgy tűnhet, hogy a kiszáradt pázsit menthetetlen, pedig a fű sokkal ellenállóbb, mint hinnénk. Ha kapkodni kezdünk, hogy helyrehozzuk, többet árthattunk, mint a szárazság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu