Pusztító kánikula után ítéletidő csap le hazánkra: jéggel és erős széllel jön a hidegfront

Változik az időjárás, sokat hűl a levegő, de nem érzősik sokáig a hatása. Szerdától melegedés indul, bár csapadék még előfordulhat: hirtelen záporok, zivatarok alakulnak ki.

Jéggel és záporokkal érkezik a hidegfront: változik az időjárás.

Forrás: 123.rf.com

Hidegfront hatására változik az időjárás

Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből kora délutánig csak helyenként – főként az ország északi felén – alakulhat ki zápor, zivatar − írja a HungaroMet. Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja időjárásunkat. Reggel délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban 13–19, délután 24–29 fok várható − közölte előrejelzésében a Köpönyeg.

Szerdán is mét melegedés kezdődik, bár hajnalban 10 fokig is lehűlhet a levegő, a délutáni órákban 33 fok is lehet. Az augusztus 20-i ünnepen gomolyfelhős, napos idő várható és zápor, zivatar is előfordulhat, amelyet élénk szél kísérhet. Hajnalban 12-22, délután 30-35 fok valószínű, ahogy a hétvégén is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: