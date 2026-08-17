Cristiano Ronaldo már a futball utáni életét tervezi: ezt fogja csinálni visszavonulása után

„Valószínűleg ez lesz az utolsó évem a futballban, és látványos örökséget szeretnék magam után hagyni” – mondta az ötszörös aranylabdás támadó, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo már tudja, mivel akar foglalkozni a visszavonulás után

Forrás: Heuler Andrey/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire

Cristiano Ronaldo már azt is pontosan tudja, mivel szeretné tölteni az idejét a visszavonulása után.

A jövőmet már teljesen megterveztem. Annyi minden van, amivel elfoglalhatom magam, hogy nehéz lenne csak egy dolgot kiemelni. A futball hatalmas űrt hagyhat maga után, ezért többféleképpen kell kitölteni az időt, nem csak egyetlen dologgal.

Cristiano Ronaldo visszavonulása: új sportágat talált magának

A portugál sztár többet szeretne utazni, szórakozni, valamint padelt nézni és játszani, amely az egyik kedvenc sportja lett. Emellett szeretné élvezni mindazt, amit hosszú pályafutása során elért.

„Tovább szeretném élvezni azt, amit megkerestem – amit megkerestünk. Végül is 25 év van mögöttem, rengeteg áldozattal” – fogalmazott.

Ronaldo jelenleg a szaúdi Al-Nassr játékosa, és az utolsó idényében még egy különleges mérföldkőhöz is eljuthat. Pályafutása során eddig 976 gólt szerzett: klubcsapataiban összesen 830-szor, a portugál válogatottban pedig 146-szor talált be. Így már csak 24 gól választja el az ezres álomhatártól.

A Madeira szigetén született futballista 2002-ben mutatkozott be a Sporting CP színeiben. Később a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus játékosa volt, majd visszatért az angol klubhoz, jelenleg pedig az Al-Nassrban futballozik.

Cristiano Ronaldo 233 alkalommal szerepelt a portugál válogatottban, amelynek továbbra is a csapatkapitánya. Hazáját eddig 12 nagy nemzetközi tornán képviselte, legnagyobb válogatott sikerét pedig 2016-ban érte el, amikor Portugália Franciaország legyőzésével Európa-bajnok lett.

Ezeket olvastad már?