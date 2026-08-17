Új részletek derültek ki a színésznő utolsó óráiról: Hayden Panettiere bántalmazó exével utazott el a halála előtti napon

Tragikus hír érkezett ma reggel, elhunyt Hayden Panettiere. A 36 éves színésznő halálát édesapja jelentette be. A család összetört és a magánéletük védelmét kérik. Hogy mi vezetett Hayden halálához, egyelőre nem tudni, lapinformációk szerint augusztus 15-én exével, Brian Hickersonnal utazott el.
Hayden Panettiere Brian Hickersonnal utazott el
Hayden Panettiere a halála előtti napon Brian Hickersonnal hagyta el Los Angelest – azzal a férfival, akivel 2018 és 2022 között se veled, se nélküled-kapcsolatban élt, és akit korábban a színésznő bántalmazásával is megvádoltak. Panettiere magánéletének egyik legviharosabb fejezete az erőszakos Hickersonhoz kötődik.
Brian Hickersont Panettiere bántalmazáért börtönbüntetésre ítélték
A TMZ beszámolója szerint Hickersont a Panettiere-val való kapcsolat során többször letartóztatták, 2021-ben pedig 45 nap börtönbüntetésre ítélték családon belüli erőszak miatt. A letartóztatásakor azzal vádolták, hogy szándékosan testi sértést okozott Hayden Panettiere-nek. Az ügyben 2019-ben ejtették a családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádat, majd 2020-ban ismét vádat emeltek Hickerson ellen, miután azzal vádolták, hogy ököllel megütötte Panettiere arcának jobb oldalát. Hickerson később maga is beszélt a letartóztatásáról TMZ-nek. „Bántalmazásért tartóztattak le, és nem hibáztatom a barátaimat, ha elfordulnak tőlem” − mondta.
Panettiere később emlékirataiban részletesen írt a kapcsolatukról és a bántalmazásról. Hickerson erre is reagált. „Hayden könyve hihetetlen. Szerintem nagyszerű. Szerintem mindenkinek el kellene olvasnia a családon belüli erőszakról szóló fejezetet” – mondta és nem tagadta a saját felelősségét.
Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.
Panettiere nyíltan beszélt a bántalmazásról
Panettiere 2021-ben Panettiere a People magazinnak arról beszélt, miért döntött úgy, hogy nyilvánosan is megszólal a történtekről: „Azzal a reménnyel osztottam meg a saját történetemet, hogy erőt adok vele másoknak ahhoz, hogy segítséget kérjenek, ha bántalmazó kapcsolatban élnek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az ember soha többé senkit ne bántson. Hálás vagyok a támogatóimnak, akik segítettek abban, hogy visszanyerjem a hangomat és az életemet” – fogalmazott.
A halála előtti napon ismét együtt utaztak
Bár a 2026 májusában megjelent hírek Panettiere-t és Hickersont csupán barátokként, a férfit pedig a színésznő exeként emlegették, a TMZ úgy tudja, a Hayden halála előtti napon együtt hagyták el Los Angelest.
Augusztus 15-én, szombaton délre utaztak, azt azonban nem tudni, pontosan hová tartottak.
A lap azt írja, Hickerson családja tud a történtekről, de az egyelőre nem tisztázott, hogy milyen kapcsolatban volt egymással jelenleg Brian és Hayden.
Panettiere és Hickerson a szakításuk után többször is megjelentek együtt nyilvánosan. 2023-ban Brian is részt vett a színésznő testvére búcsúztatóján is. Jansen 28 évesen, szívproblémák következtében hunyt el.
Panettiere egy gyermeket hagyott hátra, Kayát, akinek édesapja Vlagyimir Klicsko, egykori profi ökölvívó, és akivel kilenc év után 2014-ben szakítottak. A színésznő 2018-ban átadta a felügyeleti jogot volt párjának, Kaya vele él most Európában. A már négyévesen reflektorfénybe került színésznőnek nemrég jelent meg a memoárja This Is Me: A Reckoning címmel, amelyben részletesen ír 15 éves korától tartó drog - és alkoholfüggőségéről, amitől orvosi segítséggel szabadult meg.
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