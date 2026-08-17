Új részletek derültek ki a színésznő utolsó óráiról: Hayden Panettiere bántalmazó exével utazott el a halála előtti napon

Tragikus hír érkezett ma reggel, elhunyt Hayden Panettiere. A 36 éves színésznő halálát édesapja jelentette be. A család összetört és a magánéletük védelmét kérik. Hogy mi vezetett Hayden halálához, egyelőre nem tudni, lapinformációk szerint augusztus 15-én exével, Brian Hickersonnal utazott el.

Hayden Panettiere 36 évesen halt meg.

Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere Brian Hickersonnal utazott el

Hayden Panettiere a halála előtti napon Brian Hickersonnal hagyta el Los Angelest – azzal a férfival, akivel 2018 és 2022 között se veled, se nélküled-kapcsolatban élt, és akit korábban a színésznő bántalmazásával is megvádoltak. Panettiere magánéletének egyik legviharosabb fejezete az erőszakos Hickersonhoz kötődik.

Brian Hickersont Panettiere bántalmazáért börtönbüntetésre ítélték

A TMZ beszámolója szerint Hickersont a Panettiere-val való kapcsolat során többször letartóztatták, 2021-ben pedig 45 nap börtönbüntetésre ítélték családon belüli erőszak miatt. A letartóztatásakor azzal vádolták, hogy szándékosan testi sértést okozott Hayden Panettiere-nek. Az ügyben 2019-ben ejtették a családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádat, majd 2020-ban ismét vádat emeltek Hickerson ellen, miután azzal vádolták, hogy ököllel megütötte Panettiere arcának jobb oldalát. Hickerson később maga is beszélt a letartóztatásáról TMZ-nek. „Bántalmazásért tartóztattak le, és nem hibáztatom a barátaimat, ha elfordulnak tőlem” − mondta.

Panettiere később emlékirataiban részletesen írt a kapcsolatukról és a bántalmazásról. Hickerson erre is reagált. „Hayden könyve hihetetlen. Szerintem nagyszerű. Szerintem mindenkinek el kellene olvasnia a családon belüli erőszakról szóló fejezetet” – mondta és nem tagadta a saját felelősségét.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.