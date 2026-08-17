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Új részletek derültek ki a színésznő utolsó óráiról: Hayden Panettiere bántalmazó exével utazott el a halála előtti napon

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Úgy tudni, a színésznő exével, Brian Hickersonnal hagyta el Los Angelest augusztus 15-én. A férfit korábban Hayden Panettiere bántalmazásával vádolták és el is ítélték. A Sikoly sztárja augusztus 16-án hunyt el, halálának oka egyelőre nem tisztázott.

Tragikus hír érkezett ma reggel, elhunyt Hayden Panettiere. A 36 éves színésznő halálát édesapja jelentette be. A család összetört és a magánéletük védelmét kérik. Hogy mi vezetett Hayden halálához, egyelőre nem tudni, lapinformációk szerint augusztus 15-én exével, Brian Hickersonnal  utazott el. 

Hayden Panettiere 36 évesen halt meg.
Hayden Panettiere 36 évesen halt meg.
Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere Brian Hickersonnal utazott el

Hayden Panettiere a halála előtti napon Brian Hickersonnal hagyta el Los Angelest – azzal a férfival, akivel 2018 és 2022 között se veled, se nélküled-kapcsolatban élt, és akit korábban a színésznő bántalmazásával is megvádoltak. Panettiere magánéletének egyik legviharosabb fejezete az erőszakos Hickersonhoz kötődik.

Brian Hickersont Panettiere bántalmazáért börtönbüntetésre ítélték 

A TMZ beszámolója szerint Hickersont a Panettiere-val való kapcsolat során többször letartóztatták, 2021-ben pedig 45 nap börtönbüntetésre ítélték családon belüli erőszak miatt. A letartóztatásakor azzal vádolták, hogy szándékosan testi sértést okozott Hayden Panettiere-nek. Az ügyben 2019-ben ejtették a családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádat, majd 2020-ban ismét vádat emeltek Hickerson ellen, miután azzal vádolták, hogy ököllel megütötte Panettiere arcának jobb oldalát. Hickerson később maga is beszélt a letartóztatásáról TMZ-nek. „Bántalmazásért tartóztattak le, és nem hibáztatom a barátaimat, ha elfordulnak tőlem” − mondta.

Panettiere később emlékirataiban részletesen írt a kapcsolatukról és a bántalmazásról. Hickerson erre is reagált. „Hayden könyve hihetetlen. Szerintem nagyszerű. Szerintem mindenkinek el kellene olvasnia a családon belüli erőszakról szóló fejezetet” – mondta és nem tagadta a saját felelősségét. 

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
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Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

Panettiere nyíltan beszélt a bántalmazásról

Panettiere 2021-ben Panettiere a People magazinnak arról beszélt, miért döntött úgy, hogy nyilvánosan is megszólal a történtekről: „Azzal a reménnyel osztottam meg a saját történetemet, hogy erőt adok vele másoknak ahhoz, hogy segítséget kérjenek, ha bántalmazó kapcsolatban élnek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az ember soha többé senkit ne bántson. Hálás vagyok a támogatóimnak, akik segítettek abban, hogy visszanyerjem a hangomat és az életemet” –  fogalmazott.

A halála előtti napon ismét együtt utaztak

Bár a 2026 májusában megjelent hírek Panettiere-t és Hickersont csupán barátokként, a férfit pedig a színésznő exeként emlegették, a TMZ úgy tudja, a Hayden halála előtti napon együtt hagyták el Los Angelest.

 Augusztus 15-én, szombaton délre utaztak, azt azonban nem tudni, pontosan hová tartottak.

 A lap azt írja, Hickerson családja tud a történtekről, de az egyelőre nem tisztázott, hogy milyen kapcsolatban volt egymással jelenleg Brian és Hayden. 

Panettiere és Hickerson a szakításuk után többször is megjelentek együtt nyilvánosan. 2023-ban  Brian is részt vett a színésznő testvére búcsúztatóján is. Jansen 28 évesen, szívproblémák következtében hunyt el.

Panettiere egy gyermeket hagyott hátra, Kayát, akinek édesapja Vlagyimir Klicsko, egykori profi ökölvívó, és akivel kilenc év után 2014-ben szakítottak. A színésznő 2018-ban átadta a felügyeleti jogot volt párjának, Kaya vele él most Európában.   A már négyévesen reflektorfénybe került színésznőnek nemrég jelent meg a memoárja This Is Me: A Reckoning címmel, amelyben részletesen ír 15 éves korától tartó drog - és alkoholfüggőségéről, amitől orvosi segítséggel szabadult meg.

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