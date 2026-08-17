Közleményt adott ki a rendőrség Hayden Panettiere halálával kapcsolatban

Közleményt adott ki a rendőrség Hayden Panettiere váratlan haláláról. A Hősök és a Sikoly-filmek 36 éves sztárjára vasárnap találtak rá egy dél-karolinai ingatlanban, az életét a kiérkező mentők nem tudták megmenteni.

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg

Forrás: Instagram

A Greenville-i rendőrség közleménye szerint augusztus 16-án, vasárnap délután 1 óra 50 perc körül érkezett hozzájuk bejelentés egy eszméletlen nőről. A 911-et a színésznő egyik ismerőse hívta.

„A rendőrök a mentőszolgálat munkatársaival együtt egy eszméletlen nőhöz vonultak ki vasárnap körülbelül 13.50-kor. A helyszínen megkezdték az orvosi ellátást, az érintett személyt, akit később Hayden Panettiere-ként azonosítottak, azonban a helyszínen halottnak nyilvánították” – áll a rendőrség közleményében.

A hatóságok a Greenville megyei halottkémi hivatallal közösen vizsgálják a történteket. Az eddigi információk alapján idegenkezűségre vagy gyanús körülményekre utaló jelet nem találtak. A színésznő képviselője, Kasey Kitchen az NBC Newsnak megerősítette, hogy ennek ellenére vizsgálják az esetet. „A nyomozás még tart. Várhatóan holnap többet fogunk tudni” – mondta.

A TMZ értesülései szerint Hayden Panettiere egy nappal a halála előtt Los Angelesből Greenville-be utazott.

Hayden Panettiere élete képekben - GALÉRIA: