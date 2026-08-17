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Liptai Claudia lányát bedrogozhatták: Gesztesi Panka azonnal tudta, hogy baj van

bulizás drog Gesztesi Panka
Life.hu
2026.08.17.
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Ijesztő történetet mesélt el Gesztesi Panka, miközben csütörtök délután élőben jelentkezett be a közösségi oldalán. Körülbelül 15 éves lehetett, amikor vele is megtörtént mindenki rémálma.

Gesztesi Panka egy olyan társasággal indult el szórakozni, amelynek tagjaival egyébként nem találkozott túl gyakran. A bulit egy pincehelyiségben tartották, ahol sok külföldi vendég is volt. Az este folyamán röviditalokat is fogyasztottak, ő pedig utólag arra gyanakszik, hogy az egyik felespohárba tettek valamit, amikor éppen nem figyelt.

Liptai Claudia lányának italába belekeverhettek valamit: Gesztesi Panka azonnal felismerte, hogy baj van
Liptai Claudia lányának italába belekeverhettek valamit: Gesztesi Panka azonnal felismerte, hogy baj van
Forrás: MW archív

Gesztesi Panka furcsa tüneteket produkált

Nem sokkal később azt érezte, hogy valami nincs rendben, majd erős hasfájás tört rá. A fájdalom a megszokottnál jóval erősebb volt, és furcsa tünetekkel is párosult.

„Nem figyeltem oda, ráadásul rövideztünk. És nem tudom, hogyan történt, gondolom, beleraktak valamit, pont nem láttam. És akkor éreztem, hogy nagyon így... Én nagyon hasfájós vagyok, szóval ez nem volt fura, de nagyon fájt a hasam. És utána elkezdtem nagyon furcsán érezni magam”idézte fel.

Amikor rájött, hogy komolyabb baj is lehet, nem maradt tovább a szórakozóhelyen. Felment a pincehelyiségből, szólt az ismerőseinek, hogy rosszul van, ők pedig taxit hívtak neki, amellyel hazament. Gesztesi Panka úgy érzi, szerencséje volt, hogy időben felismerte a veszélyes helyzetet, és segítséget kért.

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