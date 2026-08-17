Tiszta lappal akarta újrakezdeni az életét a tragédia előtt Hayden Panettiere – Ez volt az utolsó vallomása

Augusztus 16-án vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt Hayden Panettiere. A színésznő mindössze három hónappal ezelőtt jelentette meg memoárját, a This Is Me: A Reckoning című könyvet. Hayden már a kötet megjelenése előtt több interjúban beszélt arról, hogy min ment keresztül, amikor életének legnehezebb fejezeteit papírra vetette.
Hayden Panettiere nem tudta feldolgozni a testvére halálát
Hayden Panettiere májusban a The Hollywood Reporternek arról beszélt, hogy rengeteg szorongás, félelem volt benne, mielőtt eldöntötte, hogy megírja a memoárt. „Az egyik dolog, amiért a legjobban féltem, amikor azon lamentáltam, hogy megírjam-e ezt a könyvet, az volt, hogy tudtam, mi történik utána” – mondta.
„De döntést kellett hoznom, és rájöttem, hogy fontosabb számomra, hogy megosszam a történeteimet, és tiszta lappal induljak, mint az, hogy mik lesznek a reakciók” – tette hozzá.
Panettiere arról is beszélt, hogy az egyik legnehezebb, legfájdalmasabb téma a családja volt, ezen belül az édesanyjától való elidegenedés, valamint testvére, Jansen Panettiere 2023-as váratlan halála halála. „Írás közben méginkább rájöttem, hogy mennyire kikészültem ezektől. Ha a testvéremről beszélek, még mindig könnyek között szöknek a szemembe. Az idő biztosan gyógyír, de ebben az esetben a gyászom úgy tűnik, csak alakul. Ezen soha nem fogom túltenni magam” – mondta Panettiere, aki egy gyermek édesanyja volt. 11 éves lánya, Kaya már évek óta az édesapjával, Wladimir Klitschkóval él Európában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviselte, hogy nem lehetett jelen gyermeke mindennapjaiban, és arról is beszélt, miért hozta meg annak idején ezt a fájdalmas döntést.
Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.
„Ha az életem történetét mesélem, akkor 110 százalékig teszem...”
Panettiere arról is beszélt, hogy amit leír, az az ő története, az ő igazsága, semmiképpen nem volt a célja az, hogy bárkit kellemetlen helyzetbe hozzon. Ugyanakkor arra törekedett, hogy a könyv olvasmányos legyen. Azt is elmondta, az első visszajelzések nagyon jók voltak, ő pedig örült, hogy megírta a memoárt. „Úgy érzem, hogy helyes döntést hoztam” – vélekedett és azt is hozzátette, hogy nem akart kihagyni semmit, egyetlen fontos részletet se, akár jó, akár rossz emlékről volt szó. „Ha az életem történetét mesélem, akkor 110 százalékig teszem... Mindig is igyekeztem a lehető legprivátabban kezelni az életemet, most pedig letéptem a ragtapaszt”– nyilatkozta, és azt is elárulta, hogy szerette volna korrigálni a róla kialakult képet. „Most először oszthatom meg az életemet a saját szavaimmal, és cáfolhatom meg a pletykákat” – vallotta.
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