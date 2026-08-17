Tiszta lappal akarta újrakezdeni az életét a tragédia előtt Hayden Panettiere – Ez volt az utolsó vallomása

Augusztus 16-án vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt Hayden Panettiere. A színésznő mindössze három hónappal ezelőtt jelentette meg memoárját, a This Is Me: A Reckoning című könyvet. Hayden már a kötet megjelenése előtt több interjúban beszélt arról, hogy min ment keresztül, amikor életének legnehezebb fejezeteit papírra vetette.

Hayden Panettiere könyve nemrégiben jelent meg.

Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere nem tudta feldolgozni a testvére halálát

Hayden Panettiere májusban a The Hollywood Reporternek arról beszélt, hogy rengeteg szorongás, félelem volt benne, mielőtt eldöntötte, hogy megírja a memoárt. „Az egyik dolog, amiért a legjobban féltem, amikor azon lamentáltam, hogy megírjam-e ezt a könyvet, az volt, hogy tudtam, mi történik utána” – mondta.

„De döntést kellett hoznom, és rájöttem, hogy fontosabb számomra, hogy megosszam a történeteimet, és tiszta lappal induljak, mint az, hogy mik lesznek a reakciók” – tette hozzá.

Panettiere arról is beszélt, hogy az egyik legnehezebb, legfájdalmasabb téma a családja volt, ezen belül az édesanyjától való elidegenedés, valamint testvére, Jansen Panettiere 2023-as váratlan halála halála. „Írás közben méginkább rájöttem, hogy mennyire kikészültem ezektől. Ha a testvéremről beszélek, még mindig könnyek között szöknek a szemembe. Az idő biztosan gyógyír, de ebben az esetben a gyászom úgy tűnik, csak alakul. Ezen soha nem fogom túltenni magam” – mondta Panettiere, aki egy gyermek édesanyja volt. 11 éves lánya, Kaya már évek óta az édesapjával, Wladimir Klitschkóval él Európában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviselte, hogy nem lehetett jelen gyermeke mindennapjaiban, és arról is beszélt, miért hozta meg annak idején ezt a fájdalmas döntést.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.