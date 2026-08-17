Újabb furcsa részletek Ronaldóék titkos esküvőjéről: még a focista anyja sem tudott róla

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolatát több százmillióan követik a közösségi médiában, ezért különösen meglepő, hogy amikor végül kimondták egymásnak a boldogító igent, szinte semmit sem lehetett tudni az eseményről. Korábban egészen más forgatókönyv látszott körvonalazódni. A sajtóban olyan hírek terjedtek, hogy Portugália egyik látványos helyszínén, fényűző körülmények között tarthatják meg az esküvőt, és még egy ötcsillagos szállodát is szóba hoztak a nagy ünnepséggel kapcsolatban. A helyszín körül kialakult találgatások végül teljesen félrevezették a rajongókat.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez.

Forrás: Cristiano Ronaldo/Instagram

A pár esküvőjének helyszíne mindenkit meglepett.

Egy egészen különleges döntés miatt még a családtagok sem voltak ott.

Georgina azt is elárulta, miért éppen ilyen esküvőről álmodott.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője: újabb meglepő részletek

Ahelyett, hogy hatalmas, sztárokkal és több száz vendéggel megtartott ceremóniát rendeztek volna, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egy sokkal személyesebb megoldást választott. A Vogue-nak adott beszámoló szerint a pár Portugáliában, Cascais-ban található otthonában házasodott össze. A ceremónia szűk körű volt, a házaspár gyermekei és mindössze négy tanú volt jelen. Georgina szerint pontosan olyan pillanatot szeretett volna, amely valóban csak róluk és a családjukról szól. Az egyik legmeglepőbb részlet azonban a családtagok hiánya volt.

Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro, valamint testvérei sem vettek részt a szertartáson, és a beszámolók szerint csak közvetlenül az esemény előtt értesültek arról, hogy fiuk és Georgina összeházasodnak. Ez természetesen azonnal találgatásokat indított el arról, hogy vajon családi konfliktus állhat-e a háttérben. Erre azonban nincs bizonyíték, sőt Ronaldo édesanyja korábban már nyilvánosan is támogatásáról biztosította a párt. Amikor Ronaldo megosztotta a házasságukat jelképező gyűrűkről készült fotót, Dolores egy szívvel reagált a bejegyzésre.

Georgina számára különösen fontos volt, hogy a ceremónia ne a külsőségekről szóljon. Gyerekként még hatalmas kastélyról, hintóról, hosszú ruháról és gyémántkoronáról álmodott, ám az évek során megváltozott a véleménye arról, mitől lesz igazán különleges egy esküvő. A pár életében ugyanis a luxus mindennapos: hatalmas ház, autók, utazások és minden olyan tárgy elérhető számukra, amelyről mások csak álmodnak. Éppen ezért Georgina számára sokkal értékesebbé vált az intimitás és az a lehetőség, hogy a legfontosabb embereikkel, otthon, meghitt körülmények között ünnepeljenek.