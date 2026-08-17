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Újabb furcsa részletek Ronaldóék titkos esküvőjéről: még a focista anyja sem tudott róla

Getty Images - Stephane Cardinale - Corbis
sztáresküvő esküvő Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Váradi Melinda
2026.08.17.
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A sztárpár mindenkit meglepett azzal, hogy a hatalmas felhajtás helyett szűk körben, teljes titokban kötötték össze az életüket. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjéről újabb furcsa részletek derültek ki.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kapcsolatát több százmillióan követik a közösségi médiában, ezért különösen meglepő, hogy amikor végül kimondták egymásnak a boldogító igent, szinte semmit sem lehetett tudni az eseményről. Korábban egészen más forgatókönyv látszott körvonalazódni. A sajtóban olyan hírek terjedtek, hogy Portugália egyik látványos helyszínén, fényűző körülmények között tarthatják meg az esküvőt, és még egy ötcsillagos szállodát is szóba hoztak a nagy ünnepséggel kapcsolatban. A helyszín körül kialakult találgatások végül teljesen félrevezették a rajongókat.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez.
Forrás: Cristiano Ronaldo/Instagram
  • A pár esküvőjének helyszíne mindenkit meglepett. 
  • Egy egészen különleges döntés miatt még a családtagok sem voltak ott. 
  • Georgina azt is elárulta, miért éppen ilyen esküvőről álmodott.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője: újabb meglepő részletek

Ahelyett, hogy hatalmas, sztárokkal és több száz vendéggel megtartott ceremóniát rendeztek volna, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egy sokkal személyesebb megoldást választott. A Vogue-nak adott beszámoló szerint a pár Portugáliában, Cascais-ban található otthonában házasodott össze. A ceremónia szűk körű volt, a házaspár gyermekei és mindössze négy tanú volt jelen. Georgina szerint pontosan olyan pillanatot szeretett volna, amely valóban csak róluk és a családjukról szól. Az egyik legmeglepőbb részlet azonban a családtagok hiánya volt. 

Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro, valamint testvérei sem vettek részt a szertartáson, és a beszámolók szerint csak közvetlenül az esemény előtt értesültek arról, hogy fiuk és Georgina összeházasodnak. Ez természetesen azonnal találgatásokat indított el arról, hogy vajon családi konfliktus állhat-e a háttérben. Erre azonban nincs bizonyíték, sőt Ronaldo édesanyja korábban már nyilvánosan is támogatásáról biztosította a párt. Amikor Ronaldo megosztotta a házasságukat jelképező gyűrűkről készült fotót, Dolores egy szívvel reagált a bejegyzésre.

Georgina számára különösen fontos volt, hogy a ceremónia ne a külsőségekről szóljon. Gyerekként még hatalmas kastélyról, hintóról, hosszú ruháról és gyémántkoronáról álmodott, ám az évek során megváltozott a véleménye arról, mitől lesz igazán különleges egy esküvő. A pár életében ugyanis a luxus mindennapos: hatalmas ház, autók, utazások és minden olyan tárgy elérhető számukra, amelyről mások csak álmodnak. Éppen ezért Georgina számára sokkal értékesebbé vált az intimitás és az a lehetőség, hogy a legfontosabb embereikkel, otthon, meghitt körülmények között ünnepeljenek.

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