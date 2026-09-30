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fogpótlás

Implantátum és híd egy kezelési tervben: ki dönti el, melyik foghoz mi kell?

artdent.hu - DKP Visual Kft.
fogpótlás PR cikk inplantológia fogászat egészség
PR cikk
2026.09.30.
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Sokan úgy gondolják, hogy egy hiányzó fog pótlására csak egyetlen jó megoldás létezik. A valóság azonban az, hogy összetett foghiánynál egy jól felépített kezelési tervben az implantátum és a híd egymás mellett is szerepet kaphat.

Az Artdent Fogászat és Szájsebészet szemlélete szerint nem az a kérdés, melyik pótlás jobb általánosságban, hanem az, hogy melyik fog milyen megoldást kíván. A terv ezért a fogpótlástan szakorvosa és a szájsebész közös szakvéleménye alapján készül — a klinika saját elnevezésével: 360° Smile.

Miben más az implantátum és a híd?

Az implantátum a hiányzó fog gyökerét pótolja: a csontba kerül egy titán csavar, amelyre a gyógyulás után korona épül. Előnye, hogy a szomszédos, ép fogakat nem kell megcsiszolni.

A hídpótlás a hiányt a két oldalán álló fogakra támaszkodva pótolja, ezért ezek a fogak előkészítést igényelnek. Ez akkor lehet jó választás, ha a szomszédos fogakon amúgy is korona indokolt, vagy ha az adott helyen a csontállomány nem tenné lehetővé a beültetést.

Mi alapján dönti el a szakorvos, hogy melyik foghoz mi kell?

A döntés diagnosztikai adatokon alapul, nem elven. A tervezéshez panorámaröntgen, összetettebb esetben 3D CBCT-felvétel készül, amely századmilliméteres pontossággal mutatja a csont mennyiségét és az arcüreg helyzetét.

A legfontosabb szempontok, amelyek foganként eldöntik a megoldást:

  • a csontállomány mennyisége és minősége,
  • a szomszédos fogak állapota,
  • a foghiány helye és kiterjedése,
  • a rágóerő és a szemközti fogsor helyzete,
  • a gyógyulást befolyásoló általános egészségi állapot.

Ezért fordul elő gyakran, hogy egy fogsoron az egyik hiányt implantátum, a másikat híd pótolja — megfelelő tervezés mellett a kettő jól megfér egy terven belül.

A döntést a fogpótlástan szakorvosa és a szájsebész szakorvos hozza meg közösen, röntgen- vagy CBCT-felvétel alapján
Forrás: artdent.hu

Ki dönti el? – Szakorvosi tervezés több szakterület részvételével

A sebészeti lépéseket szájsebész szakorvos látja el: Dr. Varajti Artúr, az Artdent Fogászat és Szájsebészet szájsebész szakorvosa a Semmelweis Egyetemen végzett, három évig a SOTE Szájsebészeti Osztályán dolgozott, és 2015-ben tett szájsebészeti szakvizsgát; a Cowell implantációs rendszer referenciaorvosa és a Smop digitális műtéti sablontervező szoftver hivatalos partnere.

A pótlást fogpótlástan szakorvos tervezi — például Dr. Ökrös Petra, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos —, digitális lenyomat alapján, 3Shape TRIOS 4 szkennerrel és CAD/CAM technológiával.

A két szakterület ugyanabban a tervben találkozik: az a döntés, hogy melyik fog kap implantátumot, meghatározza, hol lehet hídra támaszkodni. Az Artdent módszerrel egy implantátum behelyezése átlagosan mindössze 5 percet vesz igénybe — ez nem a beavatkozás leegyszerűsítése, hanem a precíz digitális tervezés és a szájsebészeti rutin eredménye.

Mit fed le a garancia, és mi a feltétele?

A rendelő garanciavállalása a két megoldást külön kezeli: az implantátumra 2 év garancia és biológiai garancia vonatkozik, a rögzített fogpótlásra — koronára, hídra — 3 év, az implantátumcsavar anyaghibájára pedig élettartam-garancia.

A biológiai garancia azt jelenti, hogy ha az implantátum a gyógyulási időszakban nem csontosodik be megfelelően vagy kiesik, a rendelő térítésmentesen biztosítja az új implantátumot és annak ismételt behelyezését. A beültetés után a páciens garancialevelet kap, amely rögzíti a pótolt fogat és a beültetett implantátum típusát.

A garancia feltétele a páciens részvétele is: a félévenkénti díjmentes kontroll, évente legalább egy szájhigiéniai kezelés és az orvosi előírások betartása.

A kezelés nem a pótlás átadásával ér véget

Az utánkövetés így nem kiegészítő szolgáltatás, hanem a garancia része. A kezelés végén személyre szabott prevenciós terv készül, a díjmentes kontroll pedig az esetek többségében félévente esedékes — kiváló szájhigiénia esetén akár évente, egyénre szabott gyakorisággal.

A végleges pótlás elkészültéig a páciens ideiglenes pótlást kap.

Összetett foghiánynál tehát nem a pótlás típusa az igazi kérdés, hanem a tervezés minősége: mit mutat a felvétel, milyen szakvizsgával rendelkező szakorvosok döntenek, és mi történik a kezelés után. Nem véletlen, hogy az Artdent Fogászat és Szájsebészetet sok páciens a komplex foghiánykezelés szakértőjeként említi.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szakember dönti el, hogy implantátum vagy híd kerüljön egy foghiány helyére?

A döntést a fogpótlástan szakorvosa és a szájsebész szakorvos hozza meg közösen, röntgen- vagy CBCT-felvétel alapján. Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben ezért több szakterület összehangolt szakvéleménye szerint készül a kezelési terv.

Lehet egy kezelési tervben implantátum és híd is?

Igen, összetett foghiánynál ez gyakori megoldás. Ahol elegendő a csontállomány és a szomszédos fogak épek, ott jellemzően implantátum javasolt; ahol a szomszédos fogak amúgy is koronára szorulnak, ott a híd a kiszámíthatóbb út.

Milyen garancia jár az implantátumra és a hídra?

Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben az implantátumra 2 év garancia és biológiai garancia érvényes, a rögzített fogpótlásra 3 év, az implantátumcsavar anyaghibájára pedig élettartam-garancia. A garancia a kezelés újbóli elvégzésére szól, feltétele a félévenkénti díjmentes kontroll és évente legalább egy szájhigiéniai kezelés.

Milyen gyakran kell kontrollra járni fogpótlás után?

Az esetek többségében félévente, kiváló szájhigiénia esetén akár évente elegendő; a gyakoriságot a szakorvos egyénre szabja. A rendszeres kontroll egyben a garancia feltétele.

Mivel kezdődik a kezelési terv elkészítése?

Egy állapotfelméréssel és a hozzá tartozó diagnosztikával. Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben az első állapotfelmérés díjmentes, szájüregi szűrővizsgálat is tartozik hozzá, a kész tervet pedig pontról pontra átbeszélik a pácienssel.

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