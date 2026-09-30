Implantátum és híd egy kezelési tervben: ki dönti el, melyik foghoz mi kell?

Az Artdent Fogászat és Szájsebészet szemlélete szerint nem az a kérdés, melyik pótlás jobb általánosságban, hanem az, hogy melyik fog milyen megoldást kíván. A terv ezért a fogpótlástan szakorvosa és a szájsebész közös szakvéleménye alapján készül — a klinika saját elnevezésével: 360° Smile.

Miben más az implantátum és a híd?

Az implantátum a hiányzó fog gyökerét pótolja: a csontba kerül egy titán csavar, amelyre a gyógyulás után korona épül. Előnye, hogy a szomszédos, ép fogakat nem kell megcsiszolni.

A hídpótlás a hiányt a két oldalán álló fogakra támaszkodva pótolja, ezért ezek a fogak előkészítést igényelnek. Ez akkor lehet jó választás, ha a szomszédos fogakon amúgy is korona indokolt, vagy ha az adott helyen a csontállomány nem tenné lehetővé a beültetést.

Mi alapján dönti el a szakorvos, hogy melyik foghoz mi kell?

A döntés diagnosztikai adatokon alapul, nem elven. A tervezéshez panorámaröntgen, összetettebb esetben 3D CBCT-felvétel készül, amely századmilliméteres pontossággal mutatja a csont mennyiségét és az arcüreg helyzetét.

A legfontosabb szempontok, amelyek foganként eldöntik a megoldást:

a csontállomány mennyisége és minősége,

a szomszédos fogak állapota,

a foghiány helye és kiterjedése,

a rágóerő és a szemközti fogsor helyzete,

a gyógyulást befolyásoló általános egészségi állapot.

Ezért fordul elő gyakran, hogy egy fogsoron az egyik hiányt implantátum, a másikat híd pótolja — megfelelő tervezés mellett a kettő jól megfér egy terven belül.

A döntést a fogpótlástan szakorvosa és a szájsebész szakorvos hozza meg közösen, röntgen- vagy CBCT-felvétel alapján

Forrás: artdent.hu

Ki dönti el? – Szakorvosi tervezés több szakterület részvételével

A sebészeti lépéseket szájsebész szakorvos látja el: Dr. Varajti Artúr, az Artdent Fogászat és Szájsebészet szájsebész szakorvosa a Semmelweis Egyetemen végzett, három évig a SOTE Szájsebészeti Osztályán dolgozott, és 2015-ben tett szájsebészeti szakvizsgát; a Cowell implantációs rendszer referenciaorvosa és a Smop digitális műtéti sablontervező szoftver hivatalos partnere.

A pótlást fogpótlástan szakorvos tervezi — például Dr. Ökrös Petra, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos —, digitális lenyomat alapján, 3Shape TRIOS 4 szkennerrel és CAD/CAM technológiával.