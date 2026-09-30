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Shane Tusup kislánya már kétéves: tündéri fotókon a kis Aurora

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé
Instagram -
sztárcsemete Shane Tusup születésnap
Life.hu
2026.09.30.
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Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé születésnapot ünnepeltek, kislányuk, Aurora Ann Tusup kétéves lett. Az alkalomból a büszke szülők friss fotókat mutattak a gyermekről.

Aurora Ann Tusup 2024. május 10-én született. Szülei már az első születésnapján is posztoltak róla képeket, és most megmutatták, milyen volt a kislány második születsnapjára rendezett babazsúr. Aurora rózsaszín-fehér, pöttyös ruhát viselt, kedvesen moslygott a kamerába.

Shane Tusup kirlánya, Aurora már kétéves
Shane Tusup kirlánya, Aurora már kétéves 
Forrás: Instagram

Shane Tusup kislánya kétéves lett: így köszönötték a szülei

„Szülinapos napsugarunk, Auroránk! Két éve érkeztél meg hozzánk, és azóta valahogy minden nap színesebb, viccesebb és sokkal boldogabb lett! Az a kislány vagy, aki mindig mosolyog, nevet, táncol, és úgy tud örülni a legapróbb dolgoknak is, mintha azok lennének a világ legnagyobb csodái. Soha ne veszítsd el ezt a ragyogást, végtelen kíváncsiságot és azt a hatalmas kis boldogságot, ami benned van. Apró, csillogó, mindig mosolygó kis napsugár vagy, aki észrevétlenül mindenkit boldogabbá tesz maga körül. Boldog 2. születésnapot, édes Auroránk, jobban szeretünk, mint azt valaha is szavakba tudnánk önteni! Kívánjuk, hogy mindig ilyen hangosan nevess és élvezz minden pillanatot!" - köszöntötték szülei a kislányt

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