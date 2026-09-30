Megrázó fordulat Presley Gerber halála ügyében: videó készült az utolsó óráiról

Presley Gerber mindössze egy nappal korábban került a Resolutions Living otthonba, miután állítólag attól tartott, hogy ismét elveszíti az irányítást. Halálának hivatalos okát egyelőre nem állapították meg, a toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell. Most azonban olyan információk láttak napvilágot, amelyekből többet tudhatunk élete utolsó estéjéről.

Videófelvétel került elő Presley Gerberről.

Forrás: Charles Guerin / Bestimage USA / Northfoto

Presley Gerber videót készített néhány órával a halála előtt

A TMZ birtokába került egy felvétel, amelyet állítólag szombat este 10 óra körül, vagyis mindössze órákkal Presley Gerber halála előtt rögzítettek. A videón a modell egyedül járja körbe az otthont, miközben megmutatja a hálószobát és az épület több helyiségét.

A lap szerint Gerberen a felvételen láthatóak valamilyen szer hatásának jelei: tekintete üvegesnek tűnt. A források azt állítják, hogy Cindy Crawford fia már szombat délután drogot fogyasztott, majd attól tartva, hogy elveszíti az irányítást, segítséget kért.

Állítólag józansági segítője vitte a Resolutions Livingbe, és jelezte is az intézménynek, hogy Gerber szer hatása alatt állhat. Eredetileg csak hétvégére maradt volna ott, hétfőn pedig rehabilitációs intézménybe került volna. A források ennél is súlyosabb állítást tettek: szerintük Gerber az otthonba érkezése után is folytathatta a droghasználatot. Ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Másnap reggel már nem tudták megmenteni

Presley Gerbert szeptember 20-án reggel találták holtan. A korábban nyilvánosságra került segélyhívási adatok szerint 9:35-kor még szívmegállás miatt riasztották a hatóságokat, három perccel később azonban már lehetséges túladagolásként kezelték az esetet.

A Santa Monica-i rendőrség korábban közölte, hogy feltételezett túladagolásként vizsgálják a halálesetet, idegenkezűségre utaló jelet pedig nem találtak. A végleges választ a halottkémi vizsgálat és a toxikológiai eredmények adhatják meg.

Cindy Crawford fia hosszú ideje nyíltan beszélt függőségi és mentális problémáiról. Idén Mexikóban ibogainkezelésen is részt vett, amely után családja nyilvánosan támogatta. Édesanyja akkor ezt írta neki: „Harcos vagy! Átmentél a tűzön, hogy megtaláld önmagad! Nagyon büszke vagyok rád!”