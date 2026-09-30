Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 30., szerda Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
little bastard

James Dean és az instant karma: tényleg a Little Bastard átka sújtott le rá, vagy ő maga vonzotta be a végzetét?

little bastard halál james dean porsche élet
Szlovák Eszter
2026.09.30.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mindössze 24 éves volt, amikor 1955. szeptember 30-án halálos autóbalesetet szenvedett. James Dean rövid élete mégis elég volt ahhoz, hogy örökre beírja magát a filmtörténetbe és az emlékezetünkbe. Vajon a végzetét elhozó Porsche, a Little Bastard legendája mögött valóban valamiféle átok rejtőzött? Vagy maga James Dean volt az a különös „mágnes”, aki egész életében egyre közelebb merészkedett a veszélyhez?

Jött, látott, villámgyorsan élt és győzött – aztán szinte rohamtempóban távozott. James Dean, az angyalarcú láncdohányos rosszfiú mindössze három mozifilm főszerepével vált halhatatlanná, két Oscar-jelölését pedig már posztumusz kapta. Halála óta 71 év telt el, személyiségének mágikus ereje azonban mit sem halványult. Talán azért, mert Deanben mindig volt valami nehezen megfejthető kettősség: egyszerre volt érzékeny és vakmerő, kötődésre vágyó és öntörvényű, sebezhető és szinte megszállottan „őrült”.  

James Dean és az instant karma

  • James Dean legendás szerepekben lett ismert
  • James Dean szerelmi élete is legendás volt
  • Tartozni akart valakihez
  • 6-os sorsszám, 8-as születésnapszám
  • Két végéről égette a gyertyát

 

James Dean láncdohányos volt
James Dean, az angyalarcú láncdohányos rosszfiú mindössze három mozifilm főszerepével vált halhatatlanná, két Oscar-jelölését posztumusz kapta.
Forrás: NORTHFOTO

James Dean legmélyebb sebét gyermekkorában szerezte

A világ leginkább a hihetetlenül szexi lázadót fedezte fel benne, pedig James számára a család és a gyökerek meglepően fontosak lehettek.

James Byron Dean 1931. február 8-án született az Indiana állambeli Marionban, Winton és Mildred Dean egyetlen gyermekeként. A família később Kaliforniába költözött, ott éltek akkor is, amikor imádott édesanyja, Mildred mellrákban elhunyt. James ekkor csupán kilencéves volt.  

A tragédia után apja, Winton nem tudta egyedül vállalni a nevelését, ezért visszakerült Indianába az anyai nagynénje, Ortense, és nagybátyja, Marcus Winslow farmjára. A kis James rövid idő alatt nemcsak az édesanyját veszítette el, hanem addigi otthonától és édesapjától is elszakadt – mindez hatalmas trauma volt számára.  

Hogy édesanyja halála milyen mély nyomot hagyott benne, arról maga Dean is többször nyilatkozott. Egy fiatalkori önéletrajzi írásában bevallotta: nem értette, miért rendezte így a sors az eseményeket, és a megválaszolatlan kérdések szüntelenül gyötörték a lelkét.  

A családi történet azonban itt nem ért véget. 1949-ben, a középiskola elvégzése után Dean visszaköltözött Kaliforniába az apjához és annak második feleségéhez. Mintha megpróbált volna visszatalálni ahhoz a családi kötelékhez, amelyet gyermekkorában elveszített. Hogy ez tudatos megbocsátási kísérlet volt-e, azt sosem említette, kapcsolatuk azonban a  későbbiekben sem vált igazán bensőségessé.

Talán ez Dean életének egyik legérdekesebb ellentmondása. A világ egy vagány, láncdohányos, olykor csapzott megjelenésű  törvényen kívüli férfit látott, aki mintha senkihez és semmihez nem akart volna tartozni – miközben folyamatosan próbált belekapaszkodni a gyökereibe

Nem állíthatjuk biztosan, hogy tudat alatt a halállal kacérkodott vagy édesanyja után vágyott, de joggal felmerülhet bennünk a kérdés: vajon mit tanul meg az életről egy kisgyermek, aki kilencévesen megtapasztalja, hogy akit a legjobban szeret, egyik pillanatról a másikra eltűnik a világából?  

Talán ezért vált számára olyan fontossá a „most”. Mindent kipróbálni, mindent megélni, alkotni, szeretni, versenyezni önmagával, a világgal és az idővel - mintha nem lenne holnap.

Giant Year: 1956 USA Director: George Stevens James Dean On the set . It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by WARNER BROS / Photo12 via AFP)
James Dean egy egész generáció számára a szabadság és a kötöttségek elleni lázadás jelképévé vált
Forrás: WARNER BROS

A fékezhetetlen fenegyerek, aki valójában tartozni akart valakihez?

James Dean szerelmi életét legalább annyi legenda szőtte körbe, mint a halálát. 1952-ben New Yorkban ismerkedett meg Liz Sheridannel, a fiatal színésznővel és táncosnővel, aki évtizedekkel később a Seinfeld című sorozatból lett széles körben ismert. Sheridan későbbi visszaemlékezése szerint 1952–1953 körül komoly kapcsolat alakult ki közöttük, együtt éltek, és a házasság gondolata is felmerült bennük.  

A nagy nőfaló hírében álló James leghíresebb szerelme azonban Pier Angeli olasz színésznő volt, akivel 1954-ben kerültek közel egymáshoz. Kapcsolatuk rendkívül intenzív volt, de rövid életűnek bizonyult – Angeli még a szakításuk évében hozzáment Vic Damone énekes-színészhez. A szakításuk körülményeiről később több egymásnak ellentmondó történet is napvilágot látott. A legvalószínűbb, hogy szerelmüknek a lány szigorúan katolikus családjának ellenállása vetett véget: Angeli édesanyja nem nézte jó szemmel a kicsit sem vallásos, gyors autókért rajongó, öntörvényű színészt, miközben a Warner Bros. sem igazán támogatta Dean házasodási terveit – szingliként értékesebb, eladhatóbb volt a karaktere.  

Milyen különös: a férfi, aki egy egész generáció számára a szabadság és a kötöttségek elleni lázadás jelképévé vált,  talán egész életében éppen azt kereste, amit gyerekként elveszített – az otthont, a családot és a biztonságos kötődés érzését.

6-os sorsszám, 8-as születésnapszám: érzékenység és mindent elsöprő erő együtt

James Dean 1931. 02. 08-án született, így a számmisztika szerint 6-os sorsszámmal és 8-as születésnapszámmal érkezett a világra. A 6-oshoz a család, a szeretet és kötődés, a művészi érzékenység és a harmónia keresése társul. A 8-as ezzel szemben az erő, az ambíció, a karizma, a szélsőségek és az elementáris akarat száma.  

Mintha ez a két szám James Dean két különböző arcát mutatná, ami ezt a különös ambivalenciát okozta benne: lényének az egyik oldala arra vágyott, hogy feltétel nélkül szeressék és tartozzon valakihez, a másik pedig arra, hogy sem ember, sem szabály, talán még a sors se szabhassa meg neki, meddig mehet el.  

August 16, 2019 - Boston, Massachusetts, U.S. - A collection of 30 original glossy photos, many unpublished, which vividly document the fatal car crash site of Hollywood actor James Dean sold for $22,498 according to Boston-based RR Auction. Dean was tragically killed at the age of 24 when his 1955 Porsche 550 Spyder, coined the ''Little Bastard,'' collided with a 1950 Ford Custom driven by Donald Turnupseed on September 30, 1955; the accident occurred when the actor was driving westbound on U.S. Route 466 en route to a racing event at the Salinas, California Municipal Airport. August , 2019
Egy személyautó hirtelen balra fordult a Porsche előtt az úton – James Dean nem élte túl az ütközést.
Forrás: NORTHFOTO

Két végéről égette a gyertyát

A sebesség iránti rajongása már jóval a Little Bastard előtt jelen volt az életében. Dean odavolt a motorokért és az autóversenyzésért, 1955 tavaszán Porsche Speedsterével már versenyeken indult, bár a Giant forgatása alatt a filmstúdió szerződésben tiltotta meg neki a versenyzést.

Amikor befejezte a filmet, egy még komolyabb gépre váltott: megvette az elhíresült Porsche 550 Spyderét, amelynek ironikusan a Little Bastard, vagyis „Kis Gazfickó” nevet adta.  

1955. szeptember 30-án éppen egy salinasi autóversenyre tartott a kocsival, amikor  gyorshajtásért megbírságolták: 65 mérföld/órával haladt egy 55-ös szakaszon. Mintha a sors még utoljára figyelmeztetni akarta volna: „Vigyázz, túl gyorsan hajtasz, és túl gyorsan élsz!”  

Alig több mint két órával később egy személyautó hirtelen balra fordult a Porsche előtt az úton – Dean nem élte túl az ütközést. A hivatalos vizsgálat balesetnek minősítette a történteket, de azt nem bizonyították, hogy az ütközés pillanatában gyorsabban hajtott volna a megengedettnél.  

A Little Bastard átka – vagy csupán James Dean személyes energiája rekedt benne?  

A roncs körül később hátborzongató történetek kezdtek terjedni. George Barris autóépítő azt állította, hogy miután megszerezte a Porschét, az autóroncs és egyes alkatrészei további súlyos, halálos balesetekkel is összefüggésbe kerültek. A Little Bastard „átkáról” számos történet keringett, egy részük azonban valószínűleg utólag kialakult városi legenda. Mindenesetre igen érdekes tény, hogy végül maga a roncs is nyom nélkül eltűnt...

Mi van akkor, ha mindvégig rossz irányból közelítettük meg a kérdést, és nem a Little Bastard tette legendássá James Dean halálát, hanem a színész kreálta legendává a Kis Gazfickót?

Spirituális és metafizikai tanok szerint a tárgyak magukba zárhatják tulajdonosuk érzelmi és lelki energetikai lenyomatait. Ha pedig valaki valóban olyan magnetikus, szélsőséges és domináns személyiség volt, mint amilyennek Deant a kortársai tartották, izgalmas eljátszanunk a gondolattal: talán nem az autó volt elátkozott, és nem James vette át az autó negatív rezgését, hanem az ő személyes energiája ivódott bele Little Bastard karosszériájába.  

Instant karma, egyszerű véletlen vagy inkább egy olyan ember történetének drámai befejezése, aki két végén égette a gyertyát?

Talán a Kis Gazfickó soha nem is Dean autója volt. Inkább maga James Dean volt – csak négy keréken. Ugyanaz a szépség, magnetizmus és fékezhetetlen, kontrollálhatatlan erő koncentrálódott benne. Ha így nézzük, nem az a legizgalmasabb kérdés, hogy az autó átka  átragadhatott-e a gazdájára, hanem éppen az ellenkezője: vajon Dean személyisége olyan erős lenyomatot hagyhatott rajta, hogy a Little Bastard a halála után is tovább hordozta a legendáját?

Lehet, hogy a Kis Gazfickó nem volt más, mint saját lelkének a tükre. Szimbóluma annak a megfoghatatlan karizmának, amely James Deant 24 rövid év alatt halhatatlanná tette.  

Szereted a spirituális témákat? Akkor az alábbi cikkeinket is olvasd el:

Átok ült James Dean autóján?

5 elátkozott múzeumi tárgy, amiktől sokan rettegnek – Elkélne egy kis átoklevétel

Múzeumok évezredek óta vonzzák az érdeklődőket, ám egyes kiállítási tárgyak inkább a látogatók rémálmaiban maradnak meg. Vajon melyik múzeumi darabnál lenne szükséges átoklevétel?

Amikor a rossz széria nem akar véget érni – mit tehetsz ellene, és mit kerülj el, hogy újra te irányítsd az életed

Ha egy rossz széria már hosszú ideje tart, azt érezhetjük, hogy az univerzum fordult ellenünk. De vajon tényleg balszerencsések vagyunk? Vagy egészen más üzenete lehet életünk nehéz időszakainak?

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu