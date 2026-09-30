James Dean és az instant karma: tényleg a Little Bastard átka sújtott le rá, vagy ő maga vonzotta be a végzetét?

Jött, látott, villámgyorsan élt és győzött – aztán szinte rohamtempóban távozott. James Dean, az angyalarcú láncdohányos rosszfiú mindössze három mozifilm főszerepével vált halhatatlanná, két Oscar-jelölését pedig már posztumusz kapta. Halála óta 71 év telt el, személyiségének mágikus ereje azonban mit sem halványult. Talán azért, mert Deanben mindig volt valami nehezen megfejthető kettősség: egyszerre volt érzékeny és vakmerő, kötődésre vágyó és öntörvényű, sebezhető és szinte megszállottan „őrült”.

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James Dean szerelmi élete is legendás volt

Tartozni akart valakihez

6-os sorsszám, 8-as születésnapszám

Két végéről égette a gyertyát

James Dean, az angyalarcú láncdohányos rosszfiú mindössze három mozifilm főszerepével vált halhatatlanná, két Oscar-jelölését posztumusz kapta.

Forrás: NORTHFOTO

James Dean legmélyebb sebét gyermekkorában szerezte

A világ leginkább a hihetetlenül szexi lázadót fedezte fel benne, pedig James számára a család és a gyökerek meglepően fontosak lehettek.

James Byron Dean 1931. február 8-án született az Indiana állambeli Marionban, Winton és Mildred Dean egyetlen gyermekeként. A família később Kaliforniába költözött, ott éltek akkor is, amikor imádott édesanyja, Mildred mellrákban elhunyt. James ekkor csupán kilencéves volt.

A tragédia után apja, Winton nem tudta egyedül vállalni a nevelését, ezért visszakerült Indianába az anyai nagynénje, Ortense, és nagybátyja, Marcus Winslow farmjára. A kis James rövid idő alatt nemcsak az édesanyját veszítette el, hanem addigi otthonától és édesapjától is elszakadt – mindez hatalmas trauma volt számára.

Hogy édesanyja halála milyen mély nyomot hagyott benne, arról maga Dean is többször nyilatkozott. Egy fiatalkori önéletrajzi írásában bevallotta: nem értette, miért rendezte így a sors az eseményeket, és a megválaszolatlan kérdések szüntelenül gyötörték a lelkét.

A családi történet azonban itt nem ért véget. 1949-ben, a középiskola elvégzése után Dean visszaköltözött Kaliforniába az apjához és annak második feleségéhez. Mintha megpróbált volna visszatalálni ahhoz a családi kötelékhez, amelyet gyermekkorában elveszített. Hogy ez tudatos megbocsátási kísérlet volt-e, azt sosem említette, kapcsolatuk azonban a későbbiekben sem vált igazán bensőségessé.