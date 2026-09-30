Kiderült, mi lesz a sorsa Harry és Meghan 14,5 millió dolláros montecitói álomotthonának

Harry herceg és Meghan Markle augusztus vége óta ismét az Egyesült Királyságban élnek, egyelőre nem mondanak le kaliforniai otthonukról. A 14,5 millió dolláros montecitói birtokon továbbra is dolgoznak, és friss információk szerint senki más nem költözik be az ingatlanba.

Harry herceg és Meghan Markle egyelőre megtartják montecitói otthonukat.

Forrás: Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle nem árulják a házukat

Az elmúlt hónapokban többször felmerült, hogy az Egyesült Királyságba költözésük után anyagi gondok miatt Harry herceg és Meghan Markle megválnak a kaliforniai házuktól. A legfrissebb értesülések szerint azonban a pár megtartja az Egyesült Államokban található birtokot, amelyet 2020-ban vásároltak.

Továbbra is gondozzák a hatalmas birtokot

Harry herceg és Meghan Markle 14,5 millió dolláros montecitói otthona jelenleg üresen áll, és egyelőre nem is tervezik, hogy eladják vagy bárkinek is bérbe adják – írja a Page Six. „Senki sem költözik be” – mondta a bennfentes. „Vannak, akik még mindig karbantartják az ingatlant” – tette hozzá.

Miért ragaszkodnak amerikai otthonukhoz?

A birtok adottságai annyira jók, hogy Harry és Meghan ezerszer is meggondolja, mielőtt megválik tőle. A 18 000 négyzetméteres ingatlanon egy kilenc hálószobás és 16 fürdőszobás ház áll, a teleken pedig teniszpálya, teaház, medence, gyerekház, rózsakert és egy két hálószobás vendéglakás is található. Az ingatlannak hatalmas kapuja van, amitől védettebb, mint a legtöbb ház, a vásárlás idején az egyik fő vonzereje volt.

Harry és Meghan az Egyesült Királyságba költözésének egyik fő oka egy bennfentes szerint az volt, hogy Harry és Meghan közelebb lehessen a beteg III. Károly királyhoz, bár királyi szakértők szerint erről szó sincs és egészen más áll a háttérben. A váltás nem zajlott teljesen zökkenőmentesen: Harry és Meghan mindössze két nappal a félév kezdete után kivették gyermekeiket, a 7 éves Archie herceget és az 5 éves Lilibet hercegnőt az első iskolájukból, miután biztonsági gondok adódtak, ráadásul Meghan telefonszáma is kiszivárgott egy szülőkkel folytatott WhatsApp-csoportbeszélgetésből. Harry szeptember 25-én részt vett az Invictus Games jótékonysági rendezvényén, ahol arról beszélt, hogy gyermekeik boldogok az új iskolájukban, ő pedig örül, hogy visszatért szülőhazájába.

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