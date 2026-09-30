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Kiderült, mi lesz a sorsa Harry és Meghan 14,5 millió dolláros montecitói álomotthonának

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Amióta a sussexiek visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, folyik a találgatás, mi lesz a tengerentúli házukkal. Harry herceg és Meghan Markle terveiről most egy bennfentes beszélt.

Harry herceg és Meghan Markle augusztus vége óta ismét az Egyesült Királyságban élnek, egyelőre nem mondanak le kaliforniai otthonukról. A 14,5 millió dolláros montecitói birtokon továbbra is dolgoznak, és friss információk szerint senki más nem költözik be az ingatlanba.

Harry herceg és Meghan Markle egyelőre megtartják montecitói otthonukat.
Harry herceg és Meghan Markle egyelőre megtartják montecitói otthonukat.
Forrás: Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle nem árulják a házukat

Az elmúlt hónapokban többször felmerült, hogy az Egyesült Királyságba költözésük után anyagi gondok miatt Harry herceg és Meghan Markle megválnak a kaliforniai házuktól. A legfrissebb értesülések szerint azonban a pár megtartja az Egyesült Államokban található birtokot, amelyet 2020-ban vásároltak.

Továbbra is gondozzák a hatalmas birtokot

Harry herceg és Meghan Markle 14,5 millió dolláros montecitói otthona jelenleg üresen áll, és egyelőre nem is tervezik, hogy eladják vagy bárkinek is bérbe adják – írja a Page Six. „Senki sem költözik be” – mondta a bennfentes. „Vannak, akik még mindig karbantartják az ingatlant” – tette hozzá. 

Miért ragaszkodnak amerikai otthonukhoz? 

A birtok adottságai annyira jók, hogy Harry és Meghan ezerszer is meggondolja, mielőtt megválik tőle. A 18 000 négyzetméteres ingatlanon egy kilenc hálószobás és 16 fürdőszobás ház áll, a teleken pedig teniszpálya, teaház, medence, gyerekház, rózsakert és egy két hálószobás vendéglakás is található. Az ingatlannak hatalmas kapuja van, amitől védettebb, mint a legtöbb ház,  a vásárlás idején az egyik fő vonzereje volt.

Harry és Meghan az Egyesült Királyságba költözésének egyik fő oka egy bennfentes szerint az volt, hogy Harry és Meghan közelebb lehessen a beteg III. Károly királyhoz, bár királyi szakértők szerint erről szó sincs és egészen más áll a háttérben. A váltás nem zajlott teljesen zökkenőmentesen: Harry és Meghan mindössze két nappal a félév kezdete után kivették gyermekeiket, a 7 éves Archie herceget és az 5 éves Lilibet hercegnőt az első iskolájukból, miután biztonsági gondok adódtak, ráadásul Meghan telefonszáma is kiszivárgott egy szülőkkel folytatott WhatsApp-csoportbeszélgetésből. Harry szeptember 25-én részt vett az Invictus Games jótékonysági rendezvényén, ahol arról beszélt, hogy gyermekeik boldogok az új iskolájukban, ő pedig örül, hogy visszatért szülőhazájába.

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