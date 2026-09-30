Felfoghatatlan – Tragikus körülmények között meghalt a Vészhelyzet dokijának 13 éves lánya

Chad Lowe lánya, Fiona halálának részleteiről egyelőre nem tudni, csupán annyit, hogy a család a közleményben megosztotta az öngyilkosság-megelőzési segélyvonal elérhetőségét is. Lowe Fionát feleségével, Kim Painterrel nevelte. A házaspárnak két másik lánya is van: a 17 éves Mabel és a 10 éves Nixie.

Chad Lowe a Disney+ eredeti filmjének, a Zombik 3-nak a Los Angeles-i premierjén a családjával pár évvel ezelőtt.

Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Chad Lowe lánya, Fiona csak 13 éves volt

„Mélyen összetörtünk szeretett Fionánk elvesztése miatt. Szeretetteljes, okos és kreatív kislány volt, aki imádott táncolni. Halála az egész család számára lesújtó, ezért most imákat és magánéletünk tiszteletben tartását kérjük” – idézi a család közleményét a Page Six. Fiona szülei az iskolát is kedden értesítették a tragédiáról, az intézmény pedig körlevélben közölte a szülőkkel, hogy az egyik diákjuk meghalt, de nem nevezték meg és érzelmi támogatást is felajánlottak azoknak, akik úgy érzik szükségük van rá. Chad Lowe utoljára 2025 novemberében posztolt a születésnapos Fionáról az Instagramon „Ma hivatalosan is tinédzser lett Fiona!!” – írta.

A házuk teljesen megsemmisült a palisadesi tűzvészben

2025 februárjában Lowe arról posztolt, hogy a gyerekeivel meglátogatták otthonuk romjait, amely odalett a megsemmisült a palisadesi tűzvészben. „Közel egy hónappal az evakuálásunk után a lányaink végre visszamehettek, hogy megnézzék, mi maradt az otthonukból. Ahogyan megbirkóztak ezzel a pusztító élménnyel, az egyszerűen figyelemre méltó. Lenyűgöz a lelkesedésük és a kitartásuk. Az egyetlen célom, hogy segítsek nekik átvészelni ezeket a nehéz időket. Az apjuknak lenni életem legnagyobb öröme és kiváltsága” − írta Lowe, aki a Hazug csajok társaságából és a Vészhelyzetből is ismerhetsz. Chad Lowe korábban Hilary Swank férje volt.

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