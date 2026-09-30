Kiderült, hogy hívják Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislányát: az apuka beszélt arról, milyen az élet a babával

Dylan Sprouse, Palvin Barbara férje a szeptember 29-i Wildmen című podcastban beszélt először részletesebben az apaságról. „Van, hogy ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: ez a legmenőbb dolog a világon” – mesélte. „Napközben van egy rövid időszak, amikor ébren van, rám néz, elmosolyodik vagy valami hasonlót csinál, és ez a legcukibb dolog.”

Palvin Barbara és Dylan Spruse szülők lettek

Forrás: Profimedia

A 34 éves színész azonban azt is elismerte, hogy egy újszülött mellett nem minden pillanat idilli.

„Az idő kilencven százalékában olyan, mintha lenne egy kis házi majmunk” – viccelődött. „Csipog, különböző hangokat ad ki, kakil, pukizik, büfizik és csuklik.”

Palvin Barbara és Dylan Sprouse májusban jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Sprouse most arról is beszélt, mennyire élvezi, hogy kislányos apuka lett.

„Nem gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni, hogy kis ruhákba öltöztethetem” – mondta. „Annyira aranyos! Nem is tudom, ugyanezt érezném-e, ha kisfiam született volna. Akkor valószínűleg máshogy gondolkodnék.”

Palvin Barbara kislánya az édesapjára hasonlít

Dylan Sprouse már most felfedezett néhány közös tulajdonságot önmaga és a lánya között.

„Rengeteget nyújtózkodik. Teljesen mindegy, mit csinál. Arra gondoltam: ez furcsa, mert én is pont ezt csinálom” – viccelődött. „Már most kijelentem, szerintem egy kicsit lusta lesz, mint én. Kis lustaság.”

Ezeket olvastad már?