Kukából a nappaliba: egy TikTok-videó leplezte le az Oscar-gála csillogása mögötti mérhetetlen pazarlást

Miközben a 98. Oscar-gála zajlott és mindenki azt figyelte, kik lesznek a díjazottak és mit viselneka hollywoodi sztárok, a háttérben egy egészen más történet is kibontakozott. Egy fiatal nő a rendezvény másnapján indult útnak, hogy megnézze, mi maradt a csillogásból, és amit talált, az gyorsan az internet egyik legtöbbet vitatott témájává vált.

Mi marad a csillogásból, ha véget ér az Oscar-gála?

Forrás: WireImage

Vírusvideón lett halhatatlan és egy lány lakásában kapott új életet az Oscar-gála vörös szőnyege

Paige Thalia az Oscar-gála utáni hajnalban a Dolby Theatre környékén nézelődött, ahol a szeméttárolókban több, már leselejtezett vörösszőnyeg-tekercsre bukkant. A jelenetet és saját reakcióit videón rögzítette, amely rövid időn belül elterjedt a közösségi médiában. A felvételeken hallható, ahogy meglepetten reagál a látványra: „Ezek hatalmasak. Őrültség lenne elvinni egy óriási darabot?” A kérdés végül nem maradt költői: a tiktoker egy nagyobb darabot magával vitt, majd később kitisztíttatta és az otthonában helyezte el. A projekt lezárásaként ironikus hangvételű üzenetet fogalmazott meg: „Szeretném megköszönni az akadémiának… ezt az ingyen szőnyeget”.

Fenntarthatósági ígéretek vs. valóság

Az eset azért kapott kiemelt figyelmet, mert rávilágított a nagyszabású rendezvények súlyos környezeti terhelésére. Sajtóbecslések szerint az Oscar-gála vörös szőnyege akár 4645 négyzetmétert is lefedhet, ami jelentős mennyiségű, jellemzően egyszer használatos anyagot jelent. Bár az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kommunikációjában hangsúlyozza fenntarthatósági törekvéseit és hulladékcsökkentési programjait, a konténerben talált szőnyegek képei sokakban kételyeket ébresztettek. A szervezet később közölte, hogy a szőnyeg 95 százalékát visszajuttatják újrahasznosításra a szolgáltatónak, míg a fennmaradó 5 százalékot más eseményeken hasznáják fel. Thalia egyébként egy későbbi videójában arra is kitért, hogy a konténer egy helyi hulladékgazdálkodási és újrahasznosítással foglalkozó vállalaté volt.