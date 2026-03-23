2026. márc. 23., hétfő

Kukából a nappaliba: egy TikTok-videó leplezte le az Oscar-gála csillogása mögötti mérhetetlen pazarlást

Az Oscar-gála vörös szőnyege másnapra a szemetesben végezte. Egy Los Angeles-i tartalomgyártó onnan emelt ki egy darabot, amit az otthonában használt fel. Paige Thalia virálissá vált videója feltette a kérdés: mennyire fenntartható a globális szórakoztatóipar látványcentrikussága.

Miközben a 98. Oscar-gála zajlott és mindenki azt figyelte, kik lesznek a díjazottak és mit viselneka hollywoodi sztárok, a háttérben egy egészen más történet is kibontakozott. Egy fiatal nő a rendezvény másnapján indult útnak, hogy megnézze, mi maradt a csillogásból, és amit talált, az gyorsan az internet egyik legtöbbet vitatott témájává vált.

Mi marad a csillogásból, ha véget ér az Oscar-gála?
  • Egy tiktoker vörösszőnyeg-darabot talált egy hollywoodi konténerben.
  • A szőnyeg néhány órával korábban még az Oscar-gála díszlete volt.
  • A nő egy darabot hazavitt és a lakásában helyezte el.
  • A videó virálissá vált és vitát indított a fenntarthatóságról.
  • Az akadémia azt nyilatkozta, a szőnyeg nagy részét újrahasznosítják.

Vírusvideón lett halhatatlan és egy lány lakásában kapott új életet az Oscar-gála vörös szőnyege

Paige Thalia az Oscar-gála utáni hajnalban a Dolby Theatre környékén nézelődött, ahol a szeméttárolókban több, már leselejtezett vörösszőnyeg-tekercsre bukkant. A jelenetet és saját reakcióit videón rögzítette, amely rövid időn belül elterjedt a közösségi médiában. A felvételeken hallható, ahogy meglepetten reagál a látványra: „Ezek hatalmasak. Őrültség lenne elvinni egy óriási darabot?” A kérdés végül nem maradt költői: a tiktoker egy nagyobb darabot magával vitt, majd később kitisztíttatta és az otthonában helyezte el. A projekt lezárásaként ironikus hangvételű üzenetet fogalmazott meg: „Szeretném megköszönni az akadémiának… ezt az ingyen szőnyeget”.

Fenntarthatósági ígéretek vs. valóság

Az eset azért kapott kiemelt figyelmet, mert rávilágított a nagyszabású rendezvények súlyos környezeti terhelésére. Sajtóbecslések szerint az Oscar-gála vörös szőnyege akár 4645 négyzetmétert is lefedhet, ami jelentős mennyiségű, jellemzően egyszer használatos anyagot jelent. Bár az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kommunikációjában hangsúlyozza fenntarthatósági törekvéseit és hulladékcsökkentési programjait, a konténerben talált szőnyegek képei sokakban kételyeket ébresztettek. A szervezet később közölte, hogy a szőnyeg 95 százalékát visszajuttatják újrahasznosításra a szolgáltatónak, míg a fennmaradó 5 százalékot más eseményeken hasznáják fel. Thalia egyébként egy későbbi videójában arra is kitért, hogy a konténer egy helyi hulladékgazdálkodási és újrahasznosítással foglalkozó vállalaté volt. 

Az interneten élénk reakciók követték az esetet: egyesek a pazarlást bírálták, mások viszont a kreatív újrahasznosítás példájaként értékelték a történteket. Bár más rangos események – például a Golden Globe vagy a BAFTA – már korábban kísérleteztek fenntarthatóbb megoldásokkal, ez az eset látványosan mutatta meg, hogy a csillogás gyakran együtt jár az eszeveszett pazarlással is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Az Oscar 2026 legnagyobb kulisszatitkai: mellőzött sztárok, pletykák és az exkluzív after party rejtélyei

Az Oscar 2026-os gálája most is tartogatott izgalmakat: összegyűjtöttük Hollywood legpikánsabb pletykáit.

Másodszor is ragyogtak: 5 alkalom, amikor világsztárok újraviselték az Oscar-gála ruhájukat

Felejthetetlen kreációk, amelyek évtizedekkel később is bebizonyították, hogy van, ami soha nem megy ki a divatból.

Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

A sztárpár először vett részt együtt az Oscar-gálán, így azonnal a figyelem középpontjába kerültek – főleg, hogy nemrég lettek szülők. Chris Evans és Alba Baptista kislánya néhány hónapja született meg.

 

