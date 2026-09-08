Jessica Alba 45 évesen is bombázó: bikiniben süttette testét – Fotó

A színésznő áprilisban töltötte be a 45. életévét, és bár egyre több gyertyát fúj el a születésnapi tortáján, az idő múlása egyáltalán nem látszik rajta. Jessica Alba bikiniben mutatta meg tökéletes alakját, és az is látszik, hogy nagyon is elégedett az életével.

Jessica Alba semmit nem öregszik.

Forrás: Variety

Jessica Alba bikiniben süttette magát

A 45 éves Jessica Alba három gyereket nevel, akiket nemrég egy közös képen mutatott meg az Instagram-oldalán, de nagyjából még mindig úgy néz ki, mint amikor megismerte a világ a Honey című filmben. Ezt pedig egy bikinis fotóval is bizonyította a sztár, aki egy ideje már kilépett a hollywoodi darálóból, bár még feltűnik olykor egy-egy filmben. Legutóbb a Robbanáspont című akciófilmben láthattuk őt a Netflixen 2024-ben. Előtte azonban 2016-ban szerepelt moziban, A mestergyilkos – Feltámadás című filmben.

Jessica Alba bikiniben mutatta meg alakját.

Forrás: Instagram/Jessica Alba

Napjait tehát nem a filmkészítés tölti ki, hanem – legalábbis az Instagram-oldala alapján – az élet élvezete. Posztjaiban szereti is megmutatni, milyen elfoglaltságokkal üti el az időt, nem is ez az első alkalom, hogy Jessica Alba bikiniben pózolt volna a rajongóinak. A színésznőről süt, hogy boldog és kiegyensúlyozott, pedig tavaly 16 év után elvált férjétől, de azóta már újra rátalált a szerelem.

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