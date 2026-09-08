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Jessica Alba 45 évesen is bombázó: bikiniben süttette testét – Fotó

fürdőruha Jessica Alba Bikini
Nagy Anna
2026.09.08.
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Olyan, mintha a színésznő egy percet sem öregedne. Jessica Alba 45 évesen bikiniben mutatta meg alakját.

A színésznő áprilisban töltötte be a 45. életévét, és bár egyre több gyertyát fúj el a születésnapi tortáján, az idő múlása egyáltalán nem látszik rajta. Jessica Alba bikiniben mutatta meg tökéletes alakját, és az is látszik, hogy nagyon is elégedett az életével.

Jessica Alba at the 2026 Vanity Fair Oscar Party held at the Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)
Jessica Alba semmit nem öregszik.
Forrás: Variety

Jessica Alba bikiniben süttette magát

A 45 éves Jessica Alba három gyereket nevel, akiket nemrég egy közös képen mutatott meg az Instagram-oldalán, de nagyjából még mindig úgy néz ki, mint amikor megismerte a világ a Honey című filmben. Ezt pedig egy bikinis fotóval is bizonyította a sztár, aki egy ideje már kilépett a hollywoodi darálóból, bár még feltűnik olykor egy-egy filmben. Legutóbb a Robbanáspont című akciófilmben láthattuk őt a Netflixen 2024-ben. Előtte azonban 2016-ban szerepelt moziban, A mestergyilkos – Feltámadás című filmben.

Jessica Alba bikiniben mutatta meg alakját.
Jessica Alba bikiniben mutatta meg alakját.
Forrás: Instagram/Jessica Alba

Napjait tehát nem a filmkészítés tölti ki, hanem – legalábbis az Instagram-oldala alapján – az élet élvezete. Posztjaiban szereti is megmutatni, milyen elfoglaltságokkal üti el az időt, nem is ez az első alkalom, hogy Jessica Alba bikiniben pózolt volna a rajongóinak. A színésznőről süt, hogy boldog és kiegyensúlyozott, pedig tavaly 16 év után elvált férjétől, de azóta már újra rátalált a szerelem

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