Köllő Babett 16 éves lánya titokban jelentkezett az X-Faktorba: ezzel a produkcióval jutott tovább

A két táncoló patkány jókedvre derítette a mentorokat, az igazi meglepetés azonban akkor következett, amikor levették a maszkjukat. Az egyik jelmez alatt Köllő Babett lánya, Milla rejtőzött. „Neee, ez a gyerekem!” – kiáltott fel Babett a kulisszák mögött.

Köllő Babett lánya, Milla jelentkezett az X-Faktorba

Forrás: RTL

Köllő Babett ezután felment a színpadra, és döbbenten kérdezte Millától, mit keres ott. A 16 éves lány mosolyogva közölte, hogy „kicsit elfelejtettek szólni” a jelentkezésről.

Köllő Babett hiába próbálta megakadályozni a továbbjutást

Köllő Babett a produkció értékelése közben próbálta jelezni a mentoroknak, hogy ne engedjék tovább a párost, ők azonban másképp gondolták. Gáspár Laci szerint az X-Faktor színpadán már rengeteg állatjelmezes produkció megfordult, de ilyen jól kidolgozott koreográfiát még nem látott.

„Voltak itt már mackók, voltak itt már dínók, sokféle állat, de a legjobb koreográfia, ami végig meg volt csinálva, az a tiétek volt. (...) Ha valamelyik ilyen figurának tovább kell jutnia, az ti vagytok” – idézte az énekest a Blikk.

Solére is megjegyezte, hogy ilyen aranyos patkányokat még sosem látott. A történteken Ember Márk is jót derült, mint mondta, sok olyan szülőt látott már a műsorban, aki azért izgult, hogy továbbjusson a gyereke, olyat azonban még nem, aki azért drukkolt volna, hogy essen ki. Milla és barátja végül három igen szavazattal továbbjutott az X-Faktor következő fordulójába. ByeAlex nemet mondott rájuk, úgy gondolta, még az iskolapadban lenne a helyük.

Köllő Babett a történtek után csak ennyit tudott mondani: „Ezt nem láttam jönni.”

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