Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 7., hétfő Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tehetségkutató

Köllő Babett 16 éves lánya titokban jelentkezett az X-Faktorba: ezzel a produkcióval jutott tovább

tehetségkutató X-Faktor Köllő Babett
Life.hu
2026.09.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Köllő Babettet alaposan meglepte 16 éves lánya, Milla, aki az édesanyja tudta nélkül jelentkezett az X-Faktorba. A tinédzser egyik barátjával együtt, patkányjelmezbe bújva állt színpadra, így Babett csak a produkció végén jött rá, kit lát maga előtt.

A két táncoló patkány jókedvre derítette a mentorokat, az igazi meglepetés azonban akkor következett, amikor levették a maszkjukat. Az egyik jelmez alatt Köllő Babett lánya, Milla rejtőzött. „Neee, ez a gyerekem!” – kiáltott fel Babett a kulisszák mögött. 

Köllő Babett lánya, Milla jelentkezett az X-Faktorba
Köllő Babett lánya, Milla jelentkezett az X-Faktorba
Forrás: RTL

Köllő Babett ezután felment a színpadra, és döbbenten kérdezte Millától, mit keres ott. A 16 éves lány mosolyogva közölte, hogy „kicsit elfelejtettek szólni” a jelentkezésről.

Köllő Babett hiába próbálta megakadályozni a továbbjutást

Köllő Babett a produkció értékelése közben próbálta jelezni a mentoroknak, hogy ne engedjék tovább a párost, ők azonban másképp gondolták. Gáspár Laci szerint az X-Faktor színpadán már rengeteg állatjelmezes produkció megfordult, de ilyen jól kidolgozott koreográfiát még nem látott.

„Voltak itt már mackók, voltak itt már dínók, sokféle állat, de a legjobb koreográfia, ami végig meg volt csinálva, az a tiétek volt. (...) Ha valamelyik ilyen figurának tovább kell jutnia, az ti vagytok” – idézte az énekest a Blikk.

Solére is megjegyezte, hogy ilyen aranyos patkányokat még sosem látott. A történteken Ember Márk is jót derült, mint mondta, sok olyan szülőt látott már a műsorban, aki azért izgult, hogy továbbjusson a gyereke, olyat azonban még nem, aki azért drukkolt volna, hogy essen ki. Milla és barátja végül három igen szavazattal továbbjutott az X-Faktor következő fordulójába. ByeAlex nemet mondott rájuk, úgy gondolta, még az iskolapadban lenne a helyük.

Köllő Babett a történtek után csak ennyit tudott mondani: „Ezt nem láttam jönni.”

 

Ezeket olvastad már? 

Az Amerikai pite szexi Nadiája 53 éves lett: így néz ki ma Shannon Elizabeth - Galéria

Az Amerikai pite Nadiájaként az ezredforduló szexszimbóluma lett, azóta azonban teljesen megváltozott Shannon Elizabeth élete. A ma 53 éves színésznő már jó ideje visszavonult Hollywoodtól.

Miss World 2026: képeken a világ legszebb nője és udvarhölgyei - Galéria

Idén is megválasztották a világ legszebb nőjét, magyar versenyző is indult.

Katalin hercegné fodrásza elárulta, mikor érdemes végleg abbahagyni az ősz haj festését

Katalin hercegné fodrásza, Richard Ward az 50 feletti nők leggyakoribb kérdéseire válaszolt. Szerinte nem az életkor dönti el, milyen frizura áll jól valakinek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu