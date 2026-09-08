Vérivás, játék a cipőkkel és repülős kalandok: dögös világsztárok szexuális szokásai látak napvilágot

A hírességek között akadnak nem is kevesen, akik egyáltalán nem jönnek zavarba, ha intim témákról kérdezik őket. Sőt, néhányan olyan részleteket is megosztottak, amelyek hallatán még a legedzettebb rajongók is felkaphatták a fejüket. A pikáns vallomások között egészen bizarr szokások és meglehetősen váratlan helyszínek is akadnak. Jöjjenek a sztárok szexuális szokásai!

Sztárok szexuális szokásai: ők már nem egy pár, de amikor azok voltak...

Forrás: Full Picture Agency

Sztárok szexuális szokásai: a legmeghökkentőbb vallomások Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolatában a vér és egy különös rituálé is szerepet kapott.

Cara Delevingne több alkalommal is beszélt repülőgépeken történt intim kalandjairól.

Kim Kardashian egy egészen elképesztő számot említett, amikor a Kanye Westtel való együttléteikről beszélt.

Holly Willoughby egy meglepő módszerről árulkodott, amelyhez még a magas sarkú cipőit is bevetette.

Más sztárok sem riadtak vissza attól, hogy nyilvános helyeken vagy éppen repülőgépen történt intim élményeikről meséljenek.

Megan Fox és a bizarr rituálé

Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolata mindig is tele volt meghökkentő húzásokkal, és a színésznő korábban arról is beszélt, hogy egy különös rituálé részeként egymás véréből is fogyasztottak. Fox később pontosította: nem valamilyen horrorfilmbe illő jelenetről volt szó, hanem mindössze néhány cseppről, amelyet sajátos párkapcsolati rituáléként értelmeztek. A kapcsolatuk egyébként sem nélkülözte a meghökkentő elemeket, a színésznő korábban „vérrel”, fegyverekkel és különféle spirituális gyakorlatokkal teli románcként jellemezte az időszakot.

Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolata mindig is tele volt meghökkentő húzásokkal.

Forrás: NurPhoto

Cara Delevingne nem titkolta a repülős kalandokat

A modell Cara Delevingne sem éppen visszafogott vallomásáról ismert. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy többször is a Mile High Club tagja lett, vagyis repülőgépen került intim helyzetbe. Az egyik alkalom különösen kínosra sikerült, ugyanis egy utas észrevette, mi történik, és végül még a légiutas-kísérőnek is szóltak róla. Delevingne később azt mondta, nem egyszerű dolog úgy próbálkozni egy repülőn, hogy az ember ne keltsen feltűnést.