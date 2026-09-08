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Vérivás, játék a cipőkkel és repülős kalandok: dögös világsztárok szexuális szokásai látak napvilágot

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Life.hu
2026.09.08.
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A sztárok szerelmi élete általában gondosan őrzött titok, időnként azonban ők maguk rántják le a leplet arról, mi történik a hálószobájukban. Van, aki egy különös szokásról mesélt, más egészen extrém helyszínt választott, és olyan is akadt, aki egyenesen sokkoló részletet árult el a párkapcsolatáról. Íme a sztárok szexuális szokásai, ahogy ők mesélik.

A hírességek között akadnak nem is kevesen, akik egyáltalán nem jönnek zavarba, ha intim témákról kérdezik őket. Sőt, néhányan olyan részleteket is megosztottak, amelyek hallatán még a legedzettebb rajongók is felkaphatták a fejüket. A pikáns vallomások között egészen bizarr szokások és meglehetősen váratlan helyszínek is akadnak. Jöjjenek a sztárok szexuális szokásai!

Sztárok szexuális szokásai, Kim Kardashian és Kanye West
Sztárok szexuális szokásai: ők már nem egy pár, de amikor azok voltak...
Forrás: Full Picture Agency

Sztárok szexuális szokásai: a legmeghökkentőbb vallomások

  • Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolatában a vér és egy különös rituálé is szerepet kapott.
  • Cara Delevingne több alkalommal is beszélt repülőgépeken történt intim kalandjairól.
  • Kim Kardashian egy egészen elképesztő számot említett, amikor a Kanye Westtel való együttléteikről beszélt.
  • Holly Willoughby egy meglepő módszerről árulkodott, amelyhez még a magas sarkú cipőit is bevetette.
  • Más sztárok sem riadtak vissza attól, hogy nyilvános helyeken vagy éppen repülőgépen történt intim élményeikről meséljenek.

Megan Fox és a bizarr rituálé

Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolata mindig is tele volt meghökkentő húzásokkal, és a színésznő korábban arról is beszélt, hogy egy különös rituálé részeként egymás véréből is fogyasztottak. Fox később pontosította: nem valamilyen horrorfilmbe illő jelenetről volt szó, hanem mindössze néhány cseppről, amelyet sajátos párkapcsolati rituáléként értelmeztek. A kapcsolatuk egyébként sem nélkülözte a meghökkentő elemeket, a színésznő korábban „vérrel”, fegyverekkel és különféle spirituális gyakorlatokkal teli románcként jellemezte az időszakot.

(FILE) Megan Fox and Machine Gun Kelly welcome baby girl on Thursday, March 27, 2025. LAS VEGAS, NEVADA, USA - MAY 15: American actress Megan Fox and boyfriend/American rapper and singer-songwriter Machine Gun Kelly (Colson Baker) arrive at the 2022 Billboard Music Awards held at the MGM Grand Garden Arena on May 15, 2022 in Las Vegas, Nevada, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolata mindig is tele volt meghökkentő húzásokkal.
Forrás: NurPhoto

Cara Delevingne nem titkolta a repülős kalandokat

A modell Cara Delevingne sem éppen visszafogott vallomásáról ismert. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy többször is a Mile High Club tagja lett, vagyis repülőgépen került intim helyzetbe. Az egyik alkalom különösen kínosra sikerült, ugyanis egy utas észrevette, mi történik, és végül még a légiutas-kísérőnek is szóltak róla. Delevingne később azt mondta, nem egyszerű dolog úgy próbálkozni egy repülőn, hogy az ember ne keltsen feltűnést.

Cara Delevingne
Cara Delevingne repülőgépen szeret szexelni.
Forrás: NurPhoto

Kim Kardashian kijelentése is emlékezetes maradt

Kim Kardashian korábban arról beszélt, milyen elszántan próbáltak második gyermeket vállalni Kanye Westtel. Egy alkalommal olyan kijelentést tett, amely alaposan felkavarta a rajongókat: állítása szerint egy nap alatt akár „500 alkalommal” is együtt voltak. A mondat természetesen inkább a túlzás erejével hatott, mintsem szó szerinti beszámolóként, de tökéletesen beleillett Kardashian szókimondó stílusába.

US reality TV personality Kim Kardashian watches the Monaco Formula 1 Grand Prix at the Monaco street circuit in Monaco, ahead of the, on June 7, 2026. (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
Kim Kardashian mindent megtett a második gyerekért.
Forrás: POOL

Holly Willoughby a cipőit is bevetette

Holly Willoughby egy ennél jóval játékosabb hálószobatitkot osztott meg. A műsorvezető korábban elárulta, hogy az új, magas sarkú cipőit szívesen „bejáratja” otthon, méghozzá meglehetősen pikáns körülmények között. A sztár szerint ez egyszerre játék és praktikus megoldás, hiszen így még azelőtt kényelmesebbé teheti az új lábbeliket, hogy először viselné őket nyilvánosan.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 23: Television presenter Holly Willoughby attends the ITV Palooza! at The Royal Festival Hall in London, United Kingdom on November 23, 2021. Loredana Sangiuliano / Anadolu Agency (Photo by Loredana Sangiuliano / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Holly Willoughby
Forrás: ANADOLU AGENCY

Nem csak a hálószoba lehet izgalmas helyszín

A listán több olyan sztár is szerepel, aki a megszokott hálószobai környezet helyett egészen más helyszínekről mesélt. Chrissy Teigen és John Legend például korábban arról beszéltek, hogy kapcsolatuk során repülőgépen és nyilvános helyeken is kerültek már intim helyzetbe.

Christina Aguilera pedig arról vallott, hogy számára a szexualitás a női önbizalom és az önkifejezés része, és nyíltan vállalja, hogy a szexuális jóllét fontos számára.

A sztárok vallomásai jól mutatják, hogy a celebek sem feltétlenül tartják magukat a hagyományos szabályokhoz – legalábbis amikor a magánéletükről beszélnek. És úgy tűnik, néhányuknak igencsak különleges története van arról, mi történik a kamerákon kívül.

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