Felejtsd el a leopárdmintát: ez a meglepő trend veszi át a helyét idén ősszel

Az állatminta soha nem tűnik el igazán a divatból, legfeljebb időről időre más és más kerül a figyelem középpontjába. A leopárd hosszú ideje valódi klasszikusnak számít, és mára szinte ugyanúgy kezeljük, mint egy semleges alapszínt: kabátokon, nadrágokon, cipőkön, táskákon és kiegészítőkön is feltűnik. Az elmúlt időszakban azonban egymást követték az újabb hullámok, a tehénmintától a tigrisen át egészen a kígyóbőrt idéző motívumokig. Most pedig egy egészen más karakterű változat kezd feltűnni.

A leopárd- és párducminta helyét idén az őzike minta veszi át.

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Egy új állatminta készül meghódítani az őszi ruhatárat.

A net már felkapta, és egyre több divatos darabon bukkan fel.

A megfelelő szabással meglepően elegáns és nőies is lehet.

Az őz minta az ősz legnagyobb trendje: lekörözi a leopárdot

Az őzike ihlette, lágy barna és bézs árnyalatú, apró pettyekből álló motívum első pillantásra talán nem tűnik olyan merésznek, mint egy leopárdminta, éppen ez adja azonban a különlegességét. Sokkal visszafogottabb, természetközelibb és puhább hatást kelt, miközben ugyanúgy képes karaktert adni egy egyszerű összeállításnak. Az új irányzatot már a „Bambi-core” elnevezéssel is illetik, ami jól érzékelteti a trend természetes, játékos hangulatát. Fontos azonban, hogy nem egy gyerekes vagy túlságosan romantikus stílusról van szó. A megfelelő szabással és színkombinációval kifejezetten elegánssá és nőiessé válhat.

A műszőrme kabátokon például különösen jól mutat, de szoknyákon, kardigánokon, ruhákon és táskákon is megjelenhet. A barnás árnyalatok ráadásul tökéletesen illenek az őszi ruhatárba: könnyen társíthatók feketével, krémfehérrel, farmerrel, csokoládéval vagy akár bordóval. A trend egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem követel teljes átalakulást. Egy apró kiegészítővel is kipróbálható, de akár egy látványosabb kabát vagy szoknya formájában is megjelenhet.

Az őzikeminta akkor is könnyen beilleszthető a ruhatárba, ha valaki alapvetően a visszafogottabb öltözködést kedveli. Egy táska például egy egyszerű farmer-pulóver összeállítást is feldobhat, míg egy kardigán fekete nadrággal vagy szaténszoknyával kombinálva már sokkal elegánsabb hatást kelthet. Aki pedig igazán merész, akár egy teljes szettet is választhat. Ilyenkor érdemes a kiegészítőket és a cipőt egyszerűen tartani, hogy maga a minta maradjon a figyelem középpontjában.