Ha van két jófej osztálytársad, már esélyes vagy a félmilliós nyereményre! Indul az OKOSTÁNYÉR Országos Diák Tudáspróba

A 6. és 7. osztályosok negyedszer mérhetik össze játékos formában tudásukat az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról, miközben az iskolájukat és az osztályukat is értékes nyereményekkel gazdagíthatják. Ősszel a hasznos tudáson és a felejthetetlen élményeken kívül félmillió forintos iskolai támogatást, osztálykirándulást vagy értékes sportszerutalványt is hazavihetnek azok a győztes háromfős csapatok, akik részt vesznek az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbán, amire október 22-ig lehet nevezni. A versenyt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szervezi az Aktív Magyarország és az Auchan Retail Magyarország támogatásával.
Vajon tényleg tudjuk, hogyan kell egészségesen táplálkozni? Melyik étel ad valóban energiát egy hosszú iskolai naphoz? Mennyit számít a rendszeres mozgás, és mitől leszünk fittebbek, energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak? Most az erről szóló tudásukat játékos formában tehetik próbára a 6. és 7. osztályos diákok az ország valamennyi általános iskolájából, illetve 6 és 8 osztályos gimnáziumából. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) idén ősszel immár negyedik alkalommal rendezi meg az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát, amelyre háromfős csapatokat várnak.
Nem csak verseny, hasznos tudás egy egész életre
A 12–14 éves kor körül a fiatalok egyre önállóbban döntenek arról, mit esznek, mit vásárolnak a zsebpénzükből és mennyit mozognak. Az ekkor kialakuló szokások pedig hosszú távon is meghatározóak lehetnek. Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kell elhagyni az étrendből. A kiegyensúlyozott étkezés megfelelő „üzemanyagot” biztosít a fejlődő szervezet és az agy számára, miközben a rendszeres mozgás is fontos része az egészséges életmódnak. A Tudáspróba pedig nem hagyományos iskolai dolgozat, hanem játékos, élményszerű feladatokon keresztül mutatja meg, hogy az egészséges élethez szükséges tudás, bizony lehet szórakoztató is.
Különösen fontos, hogy ezt a korosztályt az egészséges táplálkozás felé tereljük, hiszen egyre több döntést hoznak önállóan arról, mit esznek. Gyakran már maguk választják ki, mit vesznek ebédre, uzsonnára vagy nassolni valónak. Ráadásul azok a táplálkozási és életmódbéli szokások, amelyeket ilyenkor felvesznek, később az egész felnőtt életükre hatással lehetnek” – indokolja meg Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke, hogy miért éppen ennek a korosztálynak rendezik meg a Tudáspróbát.
Háromfős csapatoké a pálya, akikre értékes díjak várnak!
A versenyben 6. és 7. osztályos tanulókból álló, háromfős csapatok vehetnek részt, ráadásul egy iskolából akár több csapat is indulhat. Az online selejtező 2026. október 22-ig tart. A megyék legjobb csapatai az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én Budapesten rendeznek meg. De akkor sem kell elcsüggedni, ha egy csapat nem jut tovább, mert az online forduló résztvevői között is értékes nyereményeket sorsolnak ki.
A főbb díjak: 500 000 forint értékű eszköztámogatás az egyik győztes csapatot indító iskolának, három, egyenként 200 000 forint értékű osztálykirándulás, 180 000 forintos különdíj a legtöbb, legalább 60 pontot elérő csapatot regisztráló felkészítő tanárnak, a budapesti döntő legjobbjai között pedig összesen 450 000 forint értékű sportszerutalvány talál gazdára. A döntő minden résztvevőjének oklevél és ajándék jár, a verseny pedig egész napos, élménydús programmal várja a továbbjutókat.
Megmutatjátok, mit tudtok?
Az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróba egyszerre szól tudásról, a közösségről, a játékról és a mozgásról. A cél nem kevesebb, mint hogy az egészséges táplálkozás és az aktív életmód ne egy újabb megtanulandó lecke legyen, hanem olyan tudás, amelyet a diákok a mindennapokban is használni fognak, és amelyet társaiknak is továbbadhatnak.
„Vállalatunk fenntarthatósági stratégiájának egyik alappillére a tudatos táplálkozással kapcsolatos edukáció. Ez tükröződik a termékkínálatunkban és a szakmai partnerségeinkben is. Három éven át támogattuk az MDOSZ GYERE® programját, hogy az áruházaink körzetében lévő iskolákban minél több diák sajátíthassa el a helyes táplálkozás alapjait. A Tudáspróba mellé pedig kezdettől fogva azért álltunk, mert fontos számunkra, hogy az MDOSZ tudásanyaga évről évre eljusson a 11–13 éves fiatalokhoz országszerte, és olyan ismereteket adjon nekik, amelyekre később is építhetnek. Bízunk benne, hogy ezzel hosszú távon egy egészségtudatosabb generáció felnövéséhez járulhatunk hozzá” – mondta Vincze Géza, az Auchan Retail Magyarország ügyvezető igazgatója.
Hatodikos, vagy hetedikes vagy? Keress két ügyes osztálytársat, alkossatok csapatot, és mutassátok meg, mit tudtok! A Tudáspróba online selejtezőjén október 22-ig lehet részt venni a https://okostanyeragyselejtezo.hu/ oldalon, a felkészülést segítő OKOSTÁNYÉR® pedig itt található.
Tanuljatok, játsszatok, versenyezzetek, és tegyétek az egészséges életmódot közös üggyé!