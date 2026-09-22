Ha van két jófej osztálytársad, már esélyes vagy a félmilliós nyereményre! Indul az OKOSTÁNYÉR Országos Diák Tudáspróba

A 6. és 7. osztályosok negyedszer mérhetik össze játékos formában tudásukat az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról, miközben az iskolájukat és az osztályukat is értékes nyereményekkel gazdagíthatják. Ősszel a hasznos tudáson és a felejthetetlen élményeken kívül félmillió forintos iskolai támogatást, osztálykirándulást vagy értékes sportszerutalványt is hazavihetnek azok a győztes háromfős csapatok, akik részt vesznek az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbán, amire október 22-ig lehet nevezni. A versenyt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szervezi az Aktív Magyarország és az Auchan Retail Magyarország támogatásával.

Vajon tényleg tudjuk, hogyan kell egészségesen táplálkozni? Melyik étel ad valóban energiát egy hosszú iskolai naphoz? Mennyit számít a rendszeres mozgás, és mitől leszünk fittebbek, energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak? Most az erről szóló tudásukat játékos formában tehetik próbára a 6. és 7. osztályos diákok az ország valamennyi általános iskolájából, illetve 6 és 8 osztályos gimnáziumából. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) idén ősszel immár negyedik alkalommal rendezi meg az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát, amelyre háromfős csapatokat várnak.

Nem csak verseny, hasznos tudás egy egész életre

A 12–14 éves kor körül a fiatalok egyre önállóbban döntenek arról, mit esznek, mit vásárolnak a zsebpénzükből és mennyit mozognak. Az ekkor kialakuló szokások pedig hosszú távon is meghatározóak lehetnek. Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kell elhagyni az étrendből. A kiegyensúlyozott étkezés megfelelő „üzemanyagot” biztosít a fejlődő szervezet és az agy számára, miközben a rendszeres mozgás is fontos része az egészséges életmódnak. A Tudáspróba pedig nem hagyományos iskolai dolgozat, hanem játékos, élményszerű feladatokon keresztül mutatja meg, hogy az egészséges élethez szükséges tudás, bizony lehet szórakoztató is.

Különösen fontos, hogy ezt a korosztályt az egészséges táplálkozás felé tereljük, hiszen egyre több döntést hoznak önállóan arról, mit esznek. Gyakran már maguk választják ki, mit vesznek ebédre, uzsonnára vagy nassolni valónak. Ráadásul azok a táplálkozási és életmódbéli szokások, amelyeket ilyenkor felvesznek, később az egész felnőtt életükre hatással lehetnek” – indokolja meg Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke, hogy miért éppen ennek a korosztálynak rendezik meg a Tudáspróbát.