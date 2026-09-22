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Így él most külföldön az X-Faktor egykori felfedezettje: Shodeinde Dorka 16 év után a Megasztárban próbál szerencsét

színpad megasztár x - faktor
Life.hu
2026.09.22.
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19 évesen, várandósan állt először az X-Faktor színpadára, 2010-ben. Shodeinde Dorka élete több nagy fordulatot is vett, háromgyerekes, egyedülálló anyaként él Skóciában, és futárként dolgozik. Most azonban úgy döntött, a Megasztárban tér vissza az énekléshez.

Shodeinde Dorka 2010-ben, az X-Faktor első magyarországi évadában egészen az élő show-ig menetelt. Akkor egyszerre kellett megküzdenie a várandóssággal, a hirtelen jött ismertséggel és a verseny jelentette nyomással. Mint később elmondta, nem volt könnyű megtalálnia az egyensúlyt az anyaság és a műsor között.

Shodeinde Dorka
Shodeinde Dorka 16 év után a Megasztárban próbál újra szerencsét.
Forrás: 123rf

Shodeinde Dorka élete teljesen megváltozott

  • Azóta háromgyermekes édesanya lett, külföldre költözött, és a házassága is véget ért.
  • Jelenleg Edinburgh-ban él és futárként dolgozik.
  • Most 16 év után a Megasztárban próbál újra énekesként érvényesülni.

Teljesen más életet él, mint 16 éve

Az X-Faktor után Dorka élete egészen más irányt vett. Férjével külföldre költözött, később született még két gyermeke. A zenei karrier háttérbe szorult, ő pedig elsősorban az anyaságra koncentrált. Közben a házassága is véget ért, ma pedig háromgyermekes, elvált édesanyaként él Edinburgh-ben, ahol futárként dolgozik. A zene azonban sosem tűnt el teljesen az életéből.

„Mindig is ezt szerettem volna, úgyhogy magamhoz próbálok visszatalálni” – mondta a Megasztárban. Azt is elárulta, hogy a gyerekek édesapjával már nem alkotnak egy párt, ami mindannyiukat megterheli.

Újra megpróbálja

Dorka most 35 éves, és a Megasztár színpadán szeretné bizonyítani, hogy még mindig ott van benne az a tehetség, amelyre annak idején felfigyeltek. A produkciója a műsor előzetese alapján a zsűrit is meglepte, így 16 év után most újra megnyílhat előtte az út a zenei pálya felé. Dorka számára azonban ez most már nem csupán egy tehetségkutató: saját bevallása szerint szeretné végre újra megtalálni önmagát.

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