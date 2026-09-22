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Cuki dolog kandikált ki Szoboszlai Dominik luxustáskájából: Buzsik Borka rögtön kommentelt

sztárfocista Buzsik Borka Szoboszlai Dominik pelenka
Life.hu
2026.09.22.
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Szoboszlai Dominik ismét új oldalát mutatta meg. Miután a kommentelők kitárgyalták a focista különleges szettjét, kiszúrtak valami mást is.

Szoboszlai Dominik öltözködése állandó téma. Egy régebbi szettjét sokan mesterséges intelligencia segítségével öltötték magukra. Most sem okozot csalódást a focista, világsztár módjára érkezett meg Telkibe, a magyar válogatott felkészülésére. Egy 1996-os Cadillac Eldorado volánja mögül szállt ki, barna bőrdzsekit, trapézfarmert és bőrcipőt viselt, a szettet pedig Chanel táskával egészítette ki.

Szoboszlai Dominik így érkezett meg Telkibe
Szoboszlai Dominik így érkezett meg Telkibe
Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik Telkiben új arcát mutatta meg

Az egyik képen cuki részetet szúrtak ki a rajongók: a luxustáskából egy pelenka kandikált ki. A focista felesége, Buzsik Borka ezt nem hagyhatta szó nélkül, azonnal kommentelt:

„Love your mom bag”jegyezte meg, vagyis: „Imádom az anyutáskád.”

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