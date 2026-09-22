Az egyik napról a másikra tél lett: itt már havazik, mínusz 5 fokot mértek

Északnyugat felől hidegfront érte el hazánk térségét és a Magas-Tátrát is, amely gyors lehűlést hozott. A változás jelei először a magasabban fekvő területeken mutatkoztak meg: hétfő délelőtt már a Lomnici-csúcson és a Lomnici-nyereg környékén is havazott.

A Magas-Tátrában már szeptemberben megérkezett a havazás

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Havazás a Tátrában: a lehűlés itt nem átmeneti

A 2635 méteren működő meteorológiai állomás -4,8 Celsius-fokot mért, a felszínt pedig már két centiméter vastag, összefüggő hótakaró borította.

A télies idő a hegység lengyel oldalát sem kerülte el. A Hala Gąsienicowa környéke ugyancsak kifehéredett.

A lehűlés ráadásul nem átmeneti a magasabb régiókban. A felső légrétegekbe továbbra is hideg levegő érkezik, ezért a Tátra legmagasabb részein a következő napokban is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, és újabb havazás is kialakulhat.

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