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Az egyik napról a másikra tél lett: itt már havazik, mínusz 5 fokot mértek

időjárás havazás tél
Life.hu
2026.09.22.
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Vasárnap még nyárias idő volt, hétfőre azonban teljesen megváltozott az időjárás. A hegyvidéken havazás kezdődött, a hőmérséklet pedig több fokkal fagypont alá esett.

Északnyugat felől hidegfront érte el hazánk térségét és a Magas-Tátrát is, amely gyors lehűlést hozott. A változás jelei először a magasabban fekvő területeken mutatkoztak meg: hétfő délelőtt már a Lomnici-csúcson és a Lomnici-nyereg környékén is havazott.

A Magas-Tátrában már szeptemberben megérkezett a havazás
A Magas-Tátrában már szeptemberben megérkezett a havazás
Forrás: Shutterstock

Havazás a Tátrában: a lehűlés itt nem átmeneti

A 2635 méteren működő meteorológiai állomás -4,8 Celsius-fokot mért, a felszínt pedig már két centiméter vastag, összefüggő hótakaró borította.

A télies idő a hegység lengyel oldalát sem kerülte el. A Hala Gąsienicowa környéke ugyancsak kifehéredett.

A lehűlés ráadásul nem átmeneti a magasabb régiókban. A felső légrétegekbe továbbra is hideg levegő érkezik, ezért a Tátra legmagasabb részein a következő napokban is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, és újabb havazás is kialakulhat.

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