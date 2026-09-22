Ezt mindenkinek meg kell tennie otthon a következő hetekben: a katasztrófavédelem figyelmeztet

A nyár végével lassan elérkezik az az időszak, amikor esténként már jól esik egy vastagabb takaró, és hamarosan a fűtés is újra fontos szerepet kap az otthonokban. A hideg beköszöntéig azonban nemcsak a meleg pulóvereket és a téli ágyneműt érdemes elővenni, hanem a fűtési rendszert is célszerű alaposan átnézetni. A katasztrófavédelem figyelmeztetését mindenkiek érdemes komolyan venni.
- A fűtés beindítása előtt érdemes időben átnézetni a berendezéseket és elvégezni a próbafűtést.
- A kémény állapota legalább ennyire fontos, bizonyos esetekben pedig külön időpontot is kell foglalni az ellenőrzésre.
- A szén-monoxid veszélye nemcsak a régi gázkazánokat érinti: a megfelelő szellőzés és a megbízható érzékelő kulcsfontosságú.
A katasztrófavédelem figyelmeztet: ezt kötelező megcsinálni most
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arra hívta fel a figyelmet, hogy a komolyabb hidegek előtt érdemes próbafűtést végezni. Ennek során kiderülhet, ha a fűtőberendezéssel valamilyen probléma van, és a javításra még a tényleges fűtési szezon előtt marad idő. A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni. Aki társasházban él, annak nincs külön feladata, automatikusan érkeznek a kéményseprők.
Annak azonban, aki családi házban él, időpontot kell foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre. Mivel ilyenkor ősszel a szokásosnál többen hívnak kéményseprőt, nagyobb a leterheltség, így elképzelhető, hogy azoknak, akik most foglalnak időpontot, kicsit várniuk kell. Ha egyébként rendszeresen ellenőriztetjük a kéményt, nem jelent problémát, ha az első őszi befűtés előtt azt nem látta még szakember. A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Nemcsak ősszel, bármikor hívhatunk kéményseprőt. Aki gázzal fűt, annak kétévente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre.
Ahol viszont évek óta nem járt kéményseprő, vagy régóta nem használt kéményt terveznek újra beüzemelni, ott az első használat előtt mindenképpen javasolt szakembert hívni. Ha valahol új fűtőeszközt kötöttek a kéményre, vagy átalakították azt, akkor kötelező kéményseprőt hívni, aki megfelelőségi nyilatkozatot állít ki a kéményről. Ennek hiányában a kéményt nemcsak tilos, hanem életveszélyes is használni. Az ingyenes kéményellenőrzésre telefonon a 1818-as számon lehet időpontot foglalni. A telefonos menüben az 1-es, 9-es, majd megint az 1-es gombot kell megnyomni.
A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt. Szén-monoxid ott keletkezik, ahol zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a szellőzés. Tévhit, hogy csak régi gázkazánoknál keletkezhet szén-monoxid. Nem megfelelő szellőzés esetén a fával vagy szénnel fűtők éppúgy veszélyben vannak. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, akkor gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről. Nem elég néha kinyitni az ablakot, a nyílászárókba légbevezetőt kell szerelni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől egy-másfél méterre, fejmagasságba szén-monoxid-érzékelőt helyezni.
A szén-monoxid-érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Fával fűtés esetén a legoptimálisabb két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fát használni. A jó tűzifának húsz százalék alatti a nedvességtartalma. A frissen kivágott fa nedvességtartalma negyven-ötven százalék. A nedves fa alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben. Több szempontból sem érdemes tehát nedves, vagy kezelt (festett, lakkozott, rétegelt) fával fűteni. A legrosszabb megoldás szeméttel, olajos rongyokkal, műanyaggal, vagy gumiabroncsokkal fűteni. A tüzelőt a fűtőeszköztől távolabb érdemes tárolni, nehogy a kipattanó szikra meggyújtsa a környezetében lévő éghető anyagokat.
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