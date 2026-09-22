Ezt mindenkinek meg kell tennie otthon a következő hetekben: a katasztrófavédelem figyelmeztet

A nyár végével lassan elérkezik az az időszak, amikor esténként már jól esik egy vastagabb takaró, és hamarosan a fűtés is újra fontos szerepet kap az otthonokban. A hideg beköszöntéig azonban nemcsak a meleg pulóvereket és a téli ágyneműt érdemes elővenni, hanem a fűtési rendszert is célszerű alaposan átnézetni. A katasztrófavédelem figyelmeztetését mindenkiek érdemes komolyan venni.

A katasztrófavédelem fontos teendőre figyelmeztet.

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A fűtés beindítása előtt érdemes időben átnézetni a berendezéseket és elvégezni a próbafűtést.

A kémény állapota legalább ennyire fontos, bizonyos esetekben pedig külön időpontot is kell foglalni az ellenőrzésre.

A szén-monoxid veszélye nemcsak a régi gázkazánokat érinti: a megfelelő szellőzés és a megbízható érzékelő kulcsfontosságú.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: ezt kötelező megcsinálni most

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arra hívta fel a figyelmet, hogy a komolyabb hidegek előtt érdemes próbafűtést végezni. Ennek során kiderülhet, ha a fűtőberendezéssel valamilyen probléma van, és a javításra még a tényleges fűtési szezon előtt marad idő. A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni. Aki társasházban él, annak nincs külön feladata, automatikusan érkeznek a kéményseprők.

Annak azonban, aki családi házban él, időpontot kell foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre. Mivel ilyenkor ősszel a szokásosnál többen hívnak kéményseprőt, nagyobb a leterheltség, így elképzelhető, hogy azoknak, akik most foglalnak időpontot, kicsit várniuk kell. Ha egyébként rendszeresen ellenőriztetjük a kéményt, nem jelent problémát, ha az első őszi befűtés előtt azt nem látta még szakember. A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Nemcsak ősszel, bármikor hívhatunk kéményseprőt. Aki gázzal fűt, annak kétévente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre.