Fotókon a luxusrehab, ahol Cindy Crawford fia meghalt: Presley Gerber mindössze napokkal korábban kért segítséget

Presley Gerber a kaliforniai Santa Monicában működő Resolutions Living rehabilitációs otthonban kapott kezelést. Az intézmény elsősorban függőséggel és mentális problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik, és saját honlapja szerint minden páciens számára személyre szabott segítséget biztosít.

Ebben a luxusintézményben halt meg Presley Gerber

Forrás: https://resolutionsliving.com/

A háromszintes ingatlanban tágas lakóterek, moziterem és edzőterem is található, az épületből pedig a városra és a környező hegyekre nyílik kilátás. A teljesen felszerelt konyhában séfek főznek a bentlakóknak.

Ilyen kezelést kapott Presley Gerber

A Resolutions Living háromlépcsős felépülési programot kínál, amelyet a páciensek szükségleteihez igazítanak. A kezelés része az, hogy a betegek célokat tűznek ki maguk elé, önkéntes munkát végeznek és különböző személyiségfejlesztő feladatokat kell elvégezniük.

Az intézmény munkatársai között szakképzett addiktológiai tanácsadók, orvosok, pszichiáterek, pszichológusok és terapeuták is vannak, de jógaoktató, akupunktőr és hipnoterapeuta is dolgozik a csapatban.

A rehabilitációs otthon azt ígéri, hogy nyugodt, biztonságos környezetet biztosít a felépüléshez. A pácienseknek arra is lehetőségük van, hogy időnként elhagyják az intézményt, hogy fokozatosan térjenek vissza a szermentes hétköznapokhoz.

Fotókon az intézmény, ahol Presley Gerber meghalt - Kattints a képre a galériáért!