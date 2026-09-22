Fotókon a luxusrehab, ahol Cindy Crawford fia meghalt: Presley Gerber mindössze napokkal korábban kért segítséget

Presley Gerber a kaliforniai Santa Monicában működő Resolutions Living rehabilitációs otthonban kapott kezelést. Az intézmény elsősorban függőséggel és mentális problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik, és saját honlapja szerint minden páciens számára személyre szabott segítséget biztosít.
A háromszintes ingatlanban tágas lakóterek, moziterem és edzőterem is található, az épületből pedig a városra és a környező hegyekre nyílik kilátás. A teljesen felszerelt konyhában séfek főznek a bentlakóknak.
Ilyen kezelést kapott Presley Gerber
A Resolutions Living háromlépcsős felépülési programot kínál, amelyet a páciensek szükségleteihez igazítanak. A kezelés része az, hogy a betegek célokat tűznek ki maguk elé, önkéntes munkát végeznek és különböző személyiségfejlesztő feladatokat kell elvégezniük.
Az intézmény munkatársai között szakképzett addiktológiai tanácsadók, orvosok, pszichiáterek, pszichológusok és terapeuták is vannak, de jógaoktató, akupunktőr és hipnoterapeuta is dolgozik a csapatban.
A rehabilitációs otthon azt ígéri, hogy nyugodt, biztonságos környezetet biztosít a felépüléshez. A pácienseknek arra is lehetőségük van, hogy időnként elhagyják az intézményt, hogy fokozatosan térjenek vissza a szermentes hétköznapokhoz.
Fotókon az intézmény, ahol Presley Gerber meghalt - Kattints a képre a galériáért!
Presley Gerber tudta, hogy segítségre van szüksége
A Page Six egyik forrása szerint Presley Gerber már nagyon nehéz helyzetben volt, amikor úgy döntött, ismét kezelésre jelentkezik. Tudta, hogy segítségre van szüksége, és egyszer s mindenkorra meg akart szabadulni a függőségeitől. Az informátor a fiatal férfi szerint önértékelési problémákkal is küzdött.
„Mindig nagyon kevés önbizalma volt, nehezen tudta elfogadni valódi önmagát, és soha nem is tudta teljesen biztosan, hogy ki is ő valójában” – mondta.
Vasárnap reggel fél tíz körül érkezett segélyhívás az intézményből. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők siettek. A segélyhívás szerint „szívmegállás” és „túladagolás” miatt kérték a segítséget.
Presley Gerbert a helyszínen halottnak nyilvánították. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal szerint a halál pontos okát és körülményeit még nem tudták megállapítani, a vizsgálatok még folyamatban vannak. A rehabilitációs intézmény eddig nem kommentálta Presley Gerber halálát.
A 27 éves modellt édesanyja, Cindy Crawford, édesapja, Rande Gerber és húga, Kaia Gerber gyászolja.
Presley Gerber élete képekben - Kattints a képre a galériáért!
Ezeket olvastad már?