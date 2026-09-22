4 csillagjegy életét fenekestül felforgatja a csillagászati ősz – Pénz, szerelem és váratlan siker is érkezhet

A szeptember vége nemcsak a hűvösebb reggeleket hozza el, hanem a csillagászati ősz kezdetét is. Az őszi horoszkóp szerint az évszakváltás különösen négy jegy számára tartogathat nagy változásokat, de a többieknek sem kell eseménytelen hónapokra készülniük.
- Négy csillagjegy számára sorsfordító változásokat hozhat az ősz.
- Anyagi gyarapodás és új karrierlehetőség is feltűnik a horoszkópban.
- A szerelemben több jegy előtt új fejezet nyílhat.
- Mások lezárhatnak egy nehéz időszakot, hogy végre tiszta lappal induljanak tovább.
Őszi horoszkóp: ekkor kezdődik a csillagászati ősz
Az ősz beköszöntével új időszak kezdődik, amely egyes csillagjegyek számára jóval többet tartogat egyszerű változásnál. Lesz, aki előtt váratlan karrierlehetőség nyílik meg, másnak az anyagi helyzete fordulhat kedvezőbbre, de olyan is akad, akinek a magánéletében következhet be régóta várt áttörés. Az őszi horoszkóp szerint négy csillagjegy különösen mozgalmas hónapokra számíthat, és akár teljesen új irányt is vehet az élete.
Kos (03.21–04.20)
A Kos számára a kapcsolatok kerülnek fókuszba, és egy régóta húzódó helyzet végre eldőlhet. A párkapcsolatban élők komolyabb szintre léphetnek, a szinglik pedig váratlan vonzalmat élhetnek át. A munkában most a türelem hozhat látványos eredményt.
Bika (04.21–05.20)
A Bika életében a pénzügyek hozhatják az ősz legnagyobb meglepetését. Pluszbevétel, jutalom vagy egy jövedelmező lehetőség érkezhet, amely nagyobb biztonságot ad. Arra azonban érdemes figyelnie, hogy a hirtelen jött pénzt ne költse el azonnal.
Ikrek (05.21–06.21)
Az Ikrek számára újra felpörög az élet, és alig győzi majd követni az eseményeket. Egy új ismeretségből meglepően gyorsan alakulhat ki romantikus kapcsolat. Kreativitása a munkában is feltűnést kelthet.
Rák (06.22–07.22)
A Rák végre lezárhat egy érzelmileg megterhelő időszakot. Otthonával vagy családjával kapcsolatban olyan változás történhet, amely hosszabb távon is megnyugvást hoz. Az ősz második felére sokkal magabiztosabban tekinthet a jövőbe.
Oroszlán (07.23–08.22)
Az Oroszlán előtt komoly szakmai lehetőség nyílhat meg. Előléptetés, új állás vagy egy fontos projekt hozhatja meg azt az elismerést, amelyre régóta vár. Most érdemes bátran megmutatnia, mire képes.
Szűz (08.23–09.22)
A Szűz számára az anyagi biztonság válik központi kérdéssé. Egy korábbi munka vagy döntés most kezdhet igazán kifizetődni. Ha okosan gazdálkodik, az év végére jóval stabilabb helyzetbe kerülhet.
Mérleg (09.23–10.22)
A csillagászati ősz egyben a Mérleg időszakának kezdetét is jelenti, ezért most különösen erős változások jöhetnek. Új célok, új emberek és akár egy teljesen új élethelyzet rajzolódhat ki előtte. A következő hónapok egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy merjen saját magát választani.
Skorpió (10.23–11.22)
A Skorpió számára először csendesebbnek tűnhet az ősz, ám a háttérben komoly változások készülődnek. Egy titok vagy eddig ismeretlen információ teljesen új megvilágításba helyezhet egy helyzetet. Október végétől már ő diktálhatja a tempót.
Nyilas (11.23–12.21)
A Nyilas társasági élete felpezsdül, és egy új kapcsolat fontos szerepet kaphat az életében. Ez lehet szerelem, barátság vagy akár egy szakmai ismeretség, amely új ajtókat nyit meg. Egy régóta dédelgetett terv is közelebb kerülhet a megvalósuláshoz.
Bak (12.22–01.20)
A Bak számára egyértelműen a karrier lehet az ősz főszereplője. Olyan ajánlat vagy felelősségteljesebb pozíció találhatja meg, amely komoly előrelépést jelent. A sikerhez azonban most el kell hinnie, hogy készen áll a következő szintre.
Vízöntő (01.21–02.18)
A Vízöntő életét egy váratlan lehetőség forgathatja fel. Utazás, tanulás vagy akár külfölddel kapcsolatos terv kerülhet hirtelen elérhető közelségbe. Ha mer kilépni a megszokott keretekből, az ősz hosszú időre új irányba állíthatja.
Halak (02.19–03.20)
A Halak pénzügyi vagy érzelmi téren számíthat jelentős fordulatra. Egy régi ügy lezárása felszabadító érzést hozhat, miközben új lehetőség jelenik meg előtte. A csillagjegy szülöttei ősszel végre úgy érezhetik, hogy ismét náluk van az irányítás.
Amit a csillagászati őszről tudni érdemes
Mikor kezdődik a csillagászati ősz?
2026-ban szeptember 23-án, szerdán hajnali 2 óra 5 perckor kezdődik Magyarországon, ekkor következik be az őszi nap-éj egyenlőség.
Mi történik az őszi nap-éj egyenlőség idején?
A Nap ekkor halad át az égi egyenlítőn északról dél felé. A nappalok ezt követően tovább rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbá válnak egészen a téli napfordulóig.
Meddig tart a csillagászati ősz?
A csillagászati évszak a téli napfordulóig tart, amely 2026-ban december 21-én következik be.
Mit jelent az őszi nap-éj egyenlőség az asztrológiában?
Az őszi nap-éj egyenlőség a Mérleg időszakának kezdetéhez kapcsolódik, ezért az asztrológia az egyensúly, a kapcsolatok és a harmónia témáit társítja ehhez az időszakhoz.
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