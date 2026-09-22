Ha ezt a kódot hallod a repülőgépen, mindenki veszélyben van

A repülőgép személyzete nem véletlenül használ különböző kódokat: ezekkel gyorsan és diszkréten adhatnak át egymásnak fontos információkat anélkül, hogy szükségtelen pánikot keltenének az utasok között. Egy stewardess vagy más légiutas-kísérő akár egészen hétköznapi helyzetekre is használhat saját kifejezéseket, ám akad olyan titkos kód is, amely valódi veszélyhelyzetre utal.

Ez az a titkos kód, amit nem akarsz hallani egy repülőgépen.

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A repülőgépkódok közül a Squawk 7500 az egyik legkomolyabb

A Squawk 7500 egészen más kategóriába tartozik, mint a személyzet egymás között használt ártalmatlan becenevei. A Wander utazási szakértői szerint ez az egyik legsúlyosabb jelzés, amellyel egy repülőgép kapcsolatba kerülhet, ugyanis biztonsági fenyegetésre, például gépeltérítésre utalhat.

A 7500-as transzponderkód segítségével jelezhető a földi irányítás számára, hogy komoly biztonsági probléma alakult ki a fedélzeten.

Ha valaha ezt a kódot hallod a személyzettől vagy a légiforgalmi irányítástól, az potenciális biztonsági fenyegetést jelez a járaton

– magyarázták a szakértők.

A jelzés nem kizárólag gépeltérítést jelenthet: általánosságban arra is utalhat, hogy olyan súlyos, akár bűncselekményhez kapcsolódó esemény történik a fedélzeten, amely miatt szükség lehet a légiforgalmi irányítás vagy a rendőrség közreműködésére.

Nem csak a 7500-as titkos kód létezik

A repülés világában természetesen más kifejezéseket is használnak a légiutas-kísérők – akik nem véletlenül rúzsozzák vörösre a szájukat –, amelyek jelentése első hallásra egyáltalán nem egyértelmű az utasok számára. Némelyik egészségügyi vészhelyzetre, mások tragédiára vagy éppen sokkal hétköznapibb problémára utalnak.

Code 300 vagy Angel: tragikus esemény történt a fedélzeten, valaki meghalt. Ilyenkor a személyzetnek nemcsak a kialakult helyzetet kell kezelnie, hanem az elhunyttal utazó hozzátartozóknak is segítséget kell nyújtania.

Code Yellow: kisebb egészségügyi problémára utal. Ilyenkor a személyzet az adott helyzetnek megfelelően segít az utasnak – például rosszullét esetén hányózacskót biztosíthat.