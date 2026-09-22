Ha ezt a kódot hallod a repülőgépen, mindenki veszélyben van

A repülőgép személyzete nem véletlenül használ különböző kódokat: ezekkel gyorsan és diszkréten adhatnak át egymásnak fontos információkat anélkül, hogy szükségtelen pánikot keltenének az utasok között. Egy stewardess vagy más légiutas-kísérő akár egészen hétköznapi helyzetekre is használhat saját kifejezéseket, ám akad olyan titkos kód is, amely valódi veszélyhelyzetre utal.
A repülőgépkódok közül a Squawk 7500 az egyik legkomolyabb
A Squawk 7500 egészen más kategóriába tartozik, mint a személyzet egymás között használt ártalmatlan becenevei. A Wander utazási szakértői szerint ez az egyik legsúlyosabb jelzés, amellyel egy repülőgép kapcsolatba kerülhet, ugyanis biztonsági fenyegetésre, például gépeltérítésre utalhat.
A 7500-as transzponderkód segítségével jelezhető a földi irányítás számára, hogy komoly biztonsági probléma alakult ki a fedélzeten.
Ha valaha ezt a kódot hallod a személyzettől vagy a légiforgalmi irányítástól, az potenciális biztonsági fenyegetést jelez a járaton
– magyarázták a szakértők.
A jelzés nem kizárólag gépeltérítést jelenthet: általánosságban arra is utalhat, hogy olyan súlyos, akár bűncselekményhez kapcsolódó esemény történik a fedélzeten, amely miatt szükség lehet a légiforgalmi irányítás vagy a rendőrség közreműködésére.
Nem csak a 7500-as titkos kód létezik
A repülés világában természetesen más kifejezéseket is használnak a légiutas-kísérők – akik nem véletlenül rúzsozzák vörösre a szájukat –, amelyek jelentése első hallásra egyáltalán nem egyértelmű az utasok számára. Némelyik egészségügyi vészhelyzetre, mások tragédiára vagy éppen sokkal hétköznapibb problémára utalnak.
Code 300 vagy Angel: tragikus esemény történt a fedélzeten, valaki meghalt. Ilyenkor a személyzetnek nemcsak a kialakult helyzetet kell kezelnie, hanem az elhunyttal utazó hozzátartozóknak is segítséget kell nyújtania.
Code Yellow: kisebb egészségügyi problémára utal. Ilyenkor a személyzet az adott helyzetnek megfelelően segít az utasnak – például rosszullét esetén hányózacskót biztosíthat.
Pan Pan: már komolyabb problémát jelez. A kifejezést olyan sürgős helyzetre használják, amely súlyos, de az érintett nincs közvetlen életveszélyben.
Code Adam: ezt nem a repülőgépen, hanem a repülőtéren különösen nyugtalanító hallani, ugyanis eltűnt gyermekre utal.
Van olyan kód is, amely mögött nincs vészhelyzet
Nem minden különös kifejezés jelent veszélyt. A légiutas-kísérők informális szlengjében például a „Mermaid”, vagyis „sellő” olyan utast jelenthet, aki több ülésen elterülve próbálja megakadályozni, hogy mások leüljenek mellé.
Ez természetesen inkább olyan, kevésbé zsúfolt járatokon fordulhat elő, ahol az utasok szabadabban választhatnak helyet. Ha tehát legközelebb különös szavakat hallasz a személyzettől, nem feltétlenül kell azonnal a legrosszabbra gondolnod – a repülőgépkódok között azonban akad néhány, amely valóban komoly helyzetet jelezhet.
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