Ha stresszes az életünk, a testünk előbb finoman, később erősebben, fejfájással, alvászavarokkal, emésztési panaszokkal vagy akár szapora szívveréssel jelez. Ezeket nem érdemes félvállról venni, mert a tartós stressz hosszú távon a testi és a lelki egészséget is veszélyeztetheti. A legtöbben úgy gondolnak a stresszre, mint valami láthatatlan lelki teherre, pedig valójában az egész szervezetet érintő folyamat. Egy feszült munkahelyi időszak, családi problémák vagy feszes időbeosztás hatására a szervezet stresszhormonokat termel, hogy felkészítsen a gyors reagálásra. Ez rövid távon hasznos, hiszen segít teljesíteni és alkalmazkodni. Ha azonban ez az állapot hetekig vagy hónapokig fennmarad, a test kimerül, és egyre több figyelmeztető tünet jelenhet meg.

A stressz testi tünetei: így jelez a szervezeted, ha már túl sok a teher.

Forrás: 123.rf.com

Ha stresszelsz, a tested előbb jelez, mint gondolnád

A krónikus stressz egyik leggyakoribb jele a makacs fáradtság. Hiába alszol eleget, reggel mégis úgy ébredsz, mintha nem pihentél volna. Ehhez gyakran társul koncentrációs nehézség, feledékenység és az az érzés, hogy a legegyszerűbb feladatok is sokkal nagyobb erőfeszítést igényelnek, mint korábban. Sokan tapasztalnak gyakori fejfájást vagy migrént is, amelynek hátterében nem szervi probléma áll. A tartós izomfeszülés miatt a nyak, a váll és a hát izmai folyamatosan megfeszülnek, ami fájdalmat és merevséget okozhat.

Az emésztés is megsínyli a feszültséget

Nem véletlenül beszélünk arról, hogy a bélrendszer a „második agyunk”. A stressz közvetlenül befolyásolja az emésztőrendszer működését, ezért gyakori tünet lehet a hasfájás, a puffadás, a gyomorégés, a hasmenés vagy éppen a székrekedés.

Sokan ilyenkor csak a tüneteket próbálják kezelni, pedig érdemes azt is megvizsgálni, milyen lelki terhek állhatnak a háttérben.

Az étvágy is megváltozhat: van, aki stresszes időszakban szinte alig tud enni, mások viszont az evésben keresnek vigaszt, ami hosszabb távon súlygyarapodáshoz és újabb egészségi problémákhoz vezethet.

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A lelked is segítséget kér

A stressz nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is nyomot hagy bennünk. Az ingerlékenység, a türelmetlenség, a fokozott szorongás vagy a motiváció elvesztése mind arra utalhatnak, hogy a szervezet túlterhelt. Gyakori az is, hogy valaki nehezebben tud kikapcsolni, este folyamatosan pörögnek a gondolatai, emiatt nehezen alszik el vagy többször felébred éjszaka.

Hosszabb távon a kezeletlen stressz növelheti a kiégés, a depresszió és a szorongásos zavarok kialakulásának kockázatát is.

Éppen ezért fontos felismerni, hogy a lelki tünetek ugyanolyan komoly figyelmeztető jelek, mint a testi panaszok.

Ezeket a jeleket ne söpörd a szőnyeg alá Ha gyakran tapasztalsz az alábbiak közül többet is, érdemes tudatosan foglalkozni a stresszkezeléssel: állandó fáradtság, kimerültség;

fejfájás, nyak- és vállfájdalom;

alvászavarok;

emésztési panaszok;

szapora szívverés vagy magasabb vérnyomás;

fokozott ingerlékenység, szorongás;

koncentrációs nehézségek, feledékenység;

gyakori betegeskedés, lassabb regeneráció. Ha a tünetek tartósan fennállnak vagy egyre súlyosbodnak, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hogy kizárják az esetleges szervi betegségeket.

A stresszt nem elkerülni kell, hanem jól kezelni

Sokan úgy gondolják, majd akkor fognak pihenni, amikor nyugodtabb lesz az életük. A valóság azonban az, hogy mindig lesznek kihívások. A cél nem a stressz teljes kiiktatása – ez szinte lehetetlen –, hanem az, hogy megtanuljunk egészségesen reagálni rá. Napi 20–30 perc séta, rendszeres testmozgás, elegendő alvás, tudatos légzőgyakorlatok, meditáció vagy akár néhány perc csendes kikapcsolódás is segíthet csökkenteni a szervezet stresszterhelését. Ugyanilyen fontos a társas kapcsolatok ápolása, a hobbikra szánt idő és az, hogy merjünk segítséget kérni, ha úgy érezzük, egyedül már nem tudunk megbirkózni a helyzettel.