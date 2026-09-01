Egyre több kutatás támasztja alá, hogy az étrend és a mentális egészség, a depressziós hangulat között szoros kapcsolat van: amit nap mint nap a tányérunkra teszünk, az nemcsak a testünkre, hanem a lelkünkre is hat.
Az agy és a bélrendszer szoros kapcsolatban áll
Az elmúlt évek kutatásai egyre többet foglalkoznak az úgynevezett agy-bél tengellyel. A bélrendszerben élő baktériumok nemcsak az emésztésben játszanak fontos szerepet, hanem a hangulatot befolyásoló folyamatokra is hatással lehetnek.
Ha az étrendünk változatos, rostban gazdag és elegendő tápanyagot tartalmaz, az kedvez a bélflóra egyensúlyának, ami közvetve a mentális jóllétet is támogatja.
Nem csak a cukor számít
Sokan úgy gondolják, hogy a túl sok édesség a legnagyobb probléma, valójában azonban az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása is összefüggésbe hozható a depresszióval. Ezek közé tartoznak többek között a cukros üdítők, az édes és sós snackek, a készételek és számos gyorséttermi étel is.
Bár gyors energiát adnak, a rendszeres fogyasztásuk a vércukorszint ingadozása miatt hamar fáradtsághoz, ingerlékenységhez vagy újabb sóvárgáshoz vezethet.
Milyen ételek támogathatják a jó közérzetet?
Bár nincs olyan alapanyag, amely önmagában megszünteti a depressziót vagy akár csak a rosszkedvet, mégis, néhány élelmiszer rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb közérzethez.
Omega-3 zsírsavban gazdag halak – A lazac, a makréla vagy a szardínia gazdag omega-3 zsírsavakban, amelyeknek fontos szerepe van az agy egészséges működésében.
Olajos magvak – A dió, a mandula, a mogyoró vagy a tökmag értékes zsírokat, magnéziumot és antioxidánsokat tartalmaznak, így támogatják az idegrendszert.
Zöld leveles zöldségek – A spenót, a kelkáposzta vagy a mángold folsavban gazdag, így fogyasztásuk javíthatja a kedélyállapotot.
Teljes kiőrlésű gabonák – A zabpehely, a barna rizs vagy a teljes kiőrlésű kenyér egyenletesebb energiát biztosítanak, így elkerülhetők a hirtelen vércukorszint-ingadozások.
Erjesztett élelmiszerek – A natúr joghurt, a kefir, a savanyú káposzta, de a kombucha és a kimchi is jótékony baktériumokat tartalmaznak, amelyek támogathatják a bélflóra egyensúlyát.
Bogyós gyümölcsök – Az áfonya, a málna vagy a szeder antioxidáns-tartalmuk miatt szintén értékes részei lehetnek a kiegyensúlyozott étrendnek.
A kiegyensúlyozottság a kulcs
Fontos, hogy az egészséges táplálkozás önmagában nem helyettesíti az orvosi vagy pszichológiai segítséget, különösen akkor, ha valaki tartós lehangoltságot vagy depressziós tüneteket tapasztal. Az étrend ugyanakkor fontos része lehet annak az életmódnak, amely támogatja a testi és lelki egészséget.
Szakemberek szerint nem az a cél, hogy minden kedvenc finomságról lemondjunk, hanem hogy a mindennapokban minél gyakrabban válasszunk tápanyagokban gazdag, természetes alapanyagokból készült ételeket. Már néhány apró változtatás is sokat számíthat – nemcsak az energiaszintünk, hanem a hangulatunk szempontjából is.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
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