Egyre több kutatás támasztja alá, hogy az étrend és a mentális egészség, a depressziós hangulat között szoros kapcsolat van: amit nap mint nap a tányérunkra teszünk, az nemcsak a testünkre, hanem a lelkünkre is hat.

A depressziós hangulat megfelelő táplálékbevitellel javítható.

Forrás: 123rf

Az agy és a bélrendszer szoros kapcsolatban áll

Az elmúlt évek kutatásai egyre többet foglalkoznak az úgynevezett agy-bél tengellyel. A bélrendszerben élő baktériumok nemcsak az emésztésben játszanak fontos szerepet, hanem a hangulatot befolyásoló folyamatokra is hatással lehetnek.

Ha az étrendünk változatos, rostban gazdag és elegendő tápanyagot tartalmaz, az kedvez a bélflóra egyensúlyának, ami közvetve a mentális jóllétet is támogatja.

Nem csak a cukor számít

Sokan úgy gondolják, hogy a túl sok édesség a legnagyobb probléma, valójában azonban az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása is összefüggésbe hozható a depresszióval. Ezek közé tartoznak többek között a cukros üdítők, az édes és sós snackek, a készételek és számos gyorséttermi étel is.

Bár gyors energiát adnak, a rendszeres fogyasztásuk a vércukorszint ingadozása miatt hamar fáradtsághoz, ingerlékenységhez vagy újabb sóvárgáshoz vezethet.

Vannak élelmiszerek, melyek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb közérzethez.

Forrűs: 123rf

Milyen ételek támogathatják a jó közérzetet?

Bár nincs olyan alapanyag, amely önmagában megszünteti a depressziót vagy akár csak a rosszkedvet, mégis, néhány élelmiszer rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb közérzethez.

Omega-3 zsírsavban gazdag halak – A lazac, a makréla vagy a szardínia gazdag omega-3 zsírsavakban, amelyeknek fontos szerepe van az agy egészséges működésében.

Olajos magvak – A dió, a mandula, a mogyoró vagy a tökmag értékes zsírokat, magnéziumot és antioxidánsokat tartalmaznak, így támogatják az idegrendszert.

Zöld leveles zöldségek – A spenót, a kelkáposzta vagy a mángold folsavban gazdag, így fogyasztásuk javíthatja a kedélyállapotot.

Teljes kiőrlésű gabonák – A zabpehely, a barna rizs vagy a teljes kiőrlésű kenyér egyenletesebb energiát biztosítanak, így elkerülhetők a hirtelen vércukorszint-ingadozások.

Erjesztett élelmiszerek – A natúr joghurt, a kefir, a savanyú káposzta, de a kombucha és a kimchi is jótékony baktériumokat tartalmaznak, amelyek támogathatják a bélflóra egyensúlyát.