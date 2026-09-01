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Istenes Bence megmutatta a fiait: hatalmasat nőtt a 10 éves Nátán és a 8 éves Ádin

hazai sztár csobot adél Istenes Bence
Life.hu
2026.09.01.
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Istenes Bence és Csobot Adél ritkán engednek bepillantást magánéletükbe, most azonban kivételt tettek. A műsorvezető családi fotókat osztott meg, amelyeken a 10 éves Nátán és a 8 éves Ádin is szerepel.

Istenes Bence és Csobot Adél két fiukat igyekeznek távol tartani a reflektorfénytől. A gyerekekről csak ritkán mutatnak képeket, és akkor sem látható az arcuk. Bence most több családi pillanatot is megmutatott Instagram-oldalán. 

Istenes Bence megmutatta családját
Istenes Bence megmutatta családját

Istenes Bence fiai nagyot nőttek: Nátán 10, Ádin pedig 8 éves

Az első felvételen Adéllal és két fiukkal együtt bicikliznek. A fiúk mennyit nőttek az utóbbi időben.

A műsorvezető a családi fotóra mindössze annyit írt: „családom”, a bejegyzéshez pedig a Punnany Massif egyik dalából választott idézetet: „Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék.” A család nemcsak biciklizett a nyáron, Istenes Bence az egyik fiával bobozott is, a másikkal pedig vízisízett, lapozz ezekért a képekért!

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