Istenes Bence megmutatta a fiait: hatalmasat nőtt a 10 éves Nátán és a 8 éves Ádin

Istenes Bence és Csobot Adél két fiukat igyekeznek távol tartani a reflektorfénytől. A gyerekekről csak ritkán mutatnak képeket, és akkor sem látható az arcuk. Bence most több családi pillanatot is megmutatott Instagram-oldalán.

Istenes Bence megmutatta családját

Istenes Bence fiai nagyot nőttek: Nátán 10, Ádin pedig 8 éves

Az első felvételen Adéllal és két fiukkal együtt bicikliznek. A fiúk mennyit nőttek az utóbbi időben.

A műsorvezető a családi fotóra mindössze annyit írt: „családom”, a bejegyzéshez pedig a Punnany Massif egyik dalából választott idézetet: „Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék.” A család nemcsak biciklizett a nyáron, Istenes Bence az egyik fiával bobozott is, a másikkal pedig vízisízett, lapozz ezekért a képekért!

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